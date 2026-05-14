Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

El equipo legal del músico ya se encuentra trabajando en el caso.

Una nueva demanda civil por presuntas agresiones sexuales involucra a Ramón Ayala Jr., hijo del popular “Rey del Acordeón”, y coloca en el centro del escrutinio a la agrupación norteña Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.

Los demandantes sostienen que tanto Ramón Ayala como empresas asociadas a la agrupación tenían conocimiento de los hechos denunciados y no habrían actuado para detenerlos.

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¿Qué sucedió?

Tres exintegrantes y empleados del grupo presentaron una acción legal en Texas, Estados Unidos, acusando al músico de conductas inapropiadas durante giras en Estados Unidos. La denuncia se añade a otros procedimientos que existen desde febrero de 2026.

Ramón Ayala Jr. es señalado por excompañeros y colaboradores como responsable de prácticas de hostigamiento, abuso de poder y comportamientos sexuales indebidos en entornos laborales de la banda, incluyendo autobuses y otros espacios durante el trabajo en las giras.

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El músico ha hecho muy pocas declaraciones al respecto. (Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

La demanda fue presentada en el condado de Hidalgo, Texas, mediante el despacho The Buzbee Law Firm. Entre los demandantes está el exbajista Eliud González, quien relató ante la prensa que los episodios fueron constantes y ocurrían en camiones de la agrupación y otros lugares relacionados con su función.

Los abogados de los denunciantes informaron tener fotografías y videos que presuntamente documentan parte de los incidentes, aunque dichos materiales no se han hecho públicos con detalles hasta ahora.

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El caso más reciente se suma a litigios iniciados desde febrero de 2026, cuando otros trabajadores, identificados en los expedientes judiciales como “John Doe”, reportaron situaciones similares y exigieron indemnización por daños emocionales y psicológicos. Todas las acciones legales previas siguen su curso.

El músico no se ha pronunciado al respecto. (Deezer)

Se deslindan de las acusaciones

Días antes, Ramón Ayala rechazó públicamente las acusaciones a través de un comunicado, manifestando su confianza en que el proceso judicial permitirá aclarar los hechos.

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También advirtió sobre “intentos por manchar el legado” de la agrupación y confirmó que su equipo legal ya atiende la situación, por lo que declina ofrecer entrevistas mientras el litigio continúe. Hasta el momento, Ramón Ayala Jr. no ha presentado su versión de manera independiente respecto a esta denuncia.

Las recientes acusaciones y los antecedentes han provocado un aumento en la presión sobre el entorno laboral y la administración interna de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. El proceso legal que sigue en Texas podría derivar en sanciones civiles y pagos de compensación si la autoridad judicial determina responsabilidades.

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Con varias demandas acumuladas desde febrero de 2026 y declaraciones públicas, el caso mantiene bajo observación tanto a los implicados directos como a las empresas relacionadas con la agrupación. El futuro de la banda y el desenlace de estos procedimientos dependerán de la valoración judicial de los materiales entregados y de las futuras respuestas oficiales de cada parte señalada.

Ramón Ayala (Foto: Facebook / imramonayala)

¿Qué dice la defensa?

Presentó recientemente los testimonios de músicos, personal de prensa y miembros del equipo de trabajo, quienes declararon a favor de Ramón Ayala Jr. y el resto del grupo. Los testigos coincidieron en que el ambiente durante las giras se caracteriza por una convivencia familiar donde son comunes las bromas pesadas y comentarios de tono subido, pero subrayaron que estas dinámicas nunca habían provocado conflictos internos ni afectaciones laborales.

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Un punto clave en la estrategia legal es que, según los declarantes, el demandante jamás manifestó ninguna queja o inconformidad respecto a estos comportamientos mientras formó parte del equipo. Por ello, la defensa sostiene que el caso se ha centrado más en una exposición mediática que en un proceso legal sólido, señalando que aún no existe una fecha formal para que las acusaciones sean discutidas y analizadas ante los tribunales correspondientes.

Finalmente, los abogados del “Rey del Acordeón” hicieron un llamado a respetar el debido proceso y evitar juicios anticipados mientras concluyen las investigaciones. Aunque el escándalo ha captado la atención de los seguidores de la música regional mexicana dada la trayectoria de la familia Ayala, tanto el artista como sus allegados han optado por mantener la discreción y no emitir declaraciones públicas detalladas sobre el conflicto legal.

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