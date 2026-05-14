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NFL revela calendario de la temporada 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el evento en el que darán a conocer las fechas clave desde México

El canal de la NFL transmitirá un programa especial a las 18:00 horas con todo el análisis de lo que serán los juegos para la temporada 2026

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El canal de la NFL transmitirá un programa especial a las 18:00 horas con todo el análisis de lo que serán los juegos para la temporada 2026. (Kirby Lee-Imagn Images)
El canal de la NFL transmitirá un programa especial a las 18:00 horas con todo el análisis de lo que serán los juegos para la temporada 2026. (Kirby Lee-Imagn Images)

La NFL presentará de manera oficial el calendario de la temporada 2026 este jueves a través de un programa especial, donde se analizarán los partidos de cada semana, los encuentros programados en horario estelar y los juegos destacados en fechas clave como Thanksgiving y Navidad.

Este día es uno de los momentos más esperados por los aficionados al futbol americano antes del comienzo de temporada y es que a partir de este anuncio, muchos empiezan a planear viajes para asistir a uno de los juegos.

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Aquellos que no planean ver a su equipo en el estadio, revisan el calendario para analizar el camino que tendrá su equipo y hacer sus pronósticos sobre la próxima temporada.

Juegos que ya se confirmaron para la temporada 2026

(David Reginek-Imagn Images)
(David Reginek-Imagn Images)

Como es habitual, la NFL adelantó durante la semana algunos de los partidos más importantes antes del anuncio oficial del calendario. Entre los encuentros ya confirmados se encuentran los juegos de Thanksgiving, Black Friday, Thanksgiving Eve, partidos internacionales y algunos duelos en horario estelar.

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A continuación, algunos de los juegos que ya están confirmados:

Juegos Internacionales

(Kirby Lee-Imagn Images)
(Kirby Lee-Imagn Images)

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams

  • Cricket Ground Stadium
  • Melbourne, Australia
  • 10 de septiembre

Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys

  • Estadio Maracaná
  • Río de Janeiro, Brasil
  • 27 de septiembre

Indianapolis Colts vs Washington Commanders

  • Tottenham Hotspur Stadium
  • Londres, Inglaterra
  • 4 de octubre

Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars

  • Tottenham Hostpur Stadium
  • Londres, Inglaterra
  • 11 de octubre

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars

  • Wembley Stadium
  • Londres, Inglaterra
  • 18 de octubre

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

  • Stade de France
  • París, Francia
  • 25 de octubre

Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons

  • Estadio Santiago Bernabéu
  • Madrid, España
  • 8 de noviembre

New England Patriots vs Detroit Lions

  • Estadio Allianz Arena
  • Múnich, Alemania
  • 15 de noviembre

Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers

  • Estadio Banorte
  • Ciudad de México, México
  • 22 de noviembre

Agenda de Thanksgiving

La fecha de Thanksgiving es una de las más importantes para la cultura norteamericana y por primera vez en la historia habrá un juego en las vísperas de este día, mientras que se mantendrá el duelo de Black Friday como ha sucedido en el último par de años:

  • Green Bay Packers vs Los Angeles Rams: Thanksgiving Eve
  • Chicago Bears vs Detroit Lions
  • Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys
  • Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs
  • Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers: Black Friday

Otros encuentros confirmados

(Ron Chenoy-Imagn Images)
(Ron Chenoy-Imagn Images)

Hasta este momento, la NFL no ha confirmado quién será el rival de los Seattle Seahawks en el primer juego de la temporada, pero a diferencia de otros años, el encuentro inaugural será en miércoles, ya que el jueves se disputará al encuentro de Melbourne, Australia entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams.

El primer Sunday Night Football de la temporada está programado para el 13 de septiembre entre los Dallas Cowboys y los New York Giants.

Además, se confirmó que el primer encuentro de los Buffalo Bills en su nuevo estadio se llevará a cabo el 17 de septiembre en el primer Thursday Night Football de la temporada después de la semana inaugural, frente a los Detroit Lions.

Cuándo y dónde ver la revelación del calendario EN VIVO

(Darren Yamashita-Imagn Images)
(Darren Yamashita-Imagn Images)

Los aficionados tienen distintas opciones a nivel mundial para disfrutar de la revelación del calendario, el cual se dará a conocer este jueves 14 de mayo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Cada equipo dará a conocer su calendario a través de sus redes sociales, donde suele llamar la atención la creatividad de los videos que publican. Algunos aprovechan para bromear sobre sus rivales, mientras que otros destacan por su ingenio y originalidad en la presentación.

Sin embargo, si deseas un análisis más detallado de los encuentros habrá un programa especial a partir de las 18:00 horas en el canal de NFL Network para que vayas apuntando en el calendario aquellos encuentros que no quieres perderte.

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