18 detenidos y un grupo criminal identificado: Gobierno de la CDMX revela avances en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

A un año del doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, las autoridades de la Ciudad de México confirmaron este jueves que 18 personas fueron detenidas por el crimen y que un grupo criminal con operación en la Ciudad de México y el Estado de México puede ser el presunto responsable del ataque.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, abrió el informe con un mensaje sobre las víctimas. “La pérdida de Ximena y Pepe nos duele profundamente”, declaró, y añadió que la investigación no se detuvo ni un solo día desde el crimen.
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