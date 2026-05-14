México

18 detenidos y un grupo criminal identificado: Gobierno de la CDMX revela avances en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Desde el crimen, las autoridades ejecutaron 11 cateos, detuvieron a 18 personas y vincularon a 10 a proceso por feminicidio y homicidio, aunque el móvil y el autor material directo permanecen sin determinar

Guardar
Google icon
Colaboradores Brugada
(Jesús Avilés/ Infobae)

A un año del doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, las autoridades de la Ciudad de México confirmaron este jueves que 18 personas fueron detenidas por el crimen y que un grupo criminal con operación en la Ciudad de México y el Estado de México puede ser el presunto responsable del ataque.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, abrió el informe con un mensaje sobre las víctimas. “La pérdida de Ximena y Pepe nos duele profundamente”, declaró, y añadió que la investigación no se detuvo ni un solo día desde el crimen.

PUBLICIDAD

Infomarción en desarrollo...

Temas Relacionados

CDMXClara BrugadaJosé MuñozHomicidioXimena Guzmánmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de mayo? Línea 1 del MB sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de mayo? Línea 1 del MB sin servicio

Desalojan Ciudad Judicial en CDMX por supuesta amenaza de bomba

Decenas de trabajadores permanecen al exterior de las instalaciones mientras autoridades verifican la situación

Desalojan Ciudad Judicial en CDMX por supuesta amenaza de bomba

Detienen a tres personas con armas largas, cocaína y metanfetaminas en cateo de Iztapalapa

Las autoridades también incautaron armas de fuego, cargadores y teléfonos, mientras el inmueble quedó bajo custodia para nuevas investigaciones

Detienen a tres personas con armas largas, cocaína y metanfetaminas en cateo de Iztapalapa

Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

Las acusaciones provienen de gente muy cercana al grupo de música regional mexicana alegando preferencias por el hijo del cantante

Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

¿Qué significa experimentar un déjà vu? la misteriosa sensación de haber estado antes en una situación

Los investigadores solo pueden aproximarse a su comprensión a través de testimonios personales, lo que hace que el conocimiento sobre su naturaleza siga siendo limitado

¿Qué significa experimentar un déjà vu? la misteriosa sensación de haber estado antes en una situación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de mayo: a un año del doble homicidio de colaboradores de Clara Brugada, el informe oficial aún no esclarece el móvil

El imperio de “El Chapo” Guzmán se acerca a su fin, pero la violencia en Sinaloa se recrudece

ENTRETENIMIENTO

Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

Anahí cumple 43 años: un recorrido íntimo por la vida de la RBD que venció la anorexia, los ataques públicos y más

¡Adiós Matilda! Lara Campos conmueve a sus fans al anunciar sus últimas funciones en el exitoso musical

¿A qué hora se estrena “Dai Dai” en México? Shakira confirma el lanzamiento del video y la canción oficial del Mundial 2026

Li Cham: el documental que muestra cómo el EZLN impulsó la liberación de mujeres tzotziles de la violencia patriarcal

DEPORTES

NFL revela calendario de la temporada 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el evento en el que darán a conocer las fechas clave desde México

NFL revela calendario de la temporada 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el evento en el que darán a conocer las fechas clave desde México

Esta es la ‘maldición del América’ que amenaza a Pumas y podría impedirle ser campeón del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas golea al América en la final de ida de la categoría Sub-21

Boxeadores mexicanos estrenarán nuevo formato de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

¿A qué hora se estrena “Dai Dai” en México? Shakira confirma el lanzamiento del video y la canción oficial del Mundial 2026