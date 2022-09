Gustavo Adolfo Infante aseguró que Michelle Rubalcava salió de ‘Sale el Sol’ por “borracho”

(Foto: Instagram/@michrubalcava (Foto: Getty Images)

Gustavo Adolfo Infante sigue dando de qué hablar y en esta ocasión despotricó contra Michelle Rubalcava, quién mostró su inconformidad ante la conducta que el presentador de El minuto que cambió mi destino tuvo con sus compañeras de Sale el Sol el jueves pasado.

Y es que, tras tachar a Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado de “vendidas”, “no hacer bien su trabajo” o “no tener suficientes fuentes o exclusivas” varios famosos enardecieron en contra de Infante.

Pero, Rubalcava no sólo es un conocido de Gustavo Adolfo, sino que también llegó a colaborar con el periodista por un año como conductor en el programa De Primera Mano. Así, tras un tiempo de que fue despedido del vespertino de Imagen TV, Michelle dio su opinión respecto a la disputa de su ex compañero de trabajo.

“En el fondo me da lástima! Nos ha quitado a tantos el pan de la boca por su represión, frustración y poco talento que no sabe todo lo que le va a cobrar la vida y de corazón no le deseo nada malo pero ni modos KARMA ES KARMA”, escribió desde su cuenta de Twitter el 8 de septiembre de 2022.

Fue ante esto que el viernes pasado, Gustavo Adolfo Infante posteó un video en su cuenta de Facebook y lanzó -en primera instancia- una indirecta a todos los que emitieron comentarios negativos en su contra tras la pelea en Sale el Sol.

“Una felicitación a mis haters porque les di una carnita maravillosa para que me atacaran, para que moneticen, andan jodidones...”, comenzó a decir.

Para este punto, el polémico presentador de espectáculos retomó directamente el caso de Rubalcava y aseguró que abandonó De Primera Mano debido a supuestos problemas con el alcohol.

“Hay uno aquí que dice que yo lo corrí y demás, si yo les contara porque se fue: por las borracheras que se pone y porque le empieza a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa, por eso se fue Michelle Rubalcava, esa es la verdad”, sentenció.

Asimismo, con su característica personalidad, Infante tachó de “borrachito” a su ex compañero y se mostró visiblemente molesto por las declaraciones que dio en su Twitter.

“Se pone borracho, le tira la onda a quien no debe tirarle la onda, a los señores ejecutivos, esa es la verdad, el borrachito de Michelle Rubalcava”, destacó Gustavo Adolfo Infante.

A esto, el ahora conductor de Chismorreo no se quedó callado y desde sus redes sociales arremetió contra el polémico presentador.

“Jajajajaja me voy enterando que la alcoholica closetera me acaba de decir “BORRACHO” y que le tiraba la onda a los ejecutivos de @ImagenTVMex anda ardida esa mujer!!”, escribió.

Las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios de ellos continuaron arremetiendo en contra de Gustavo Adolfo.

“Se convirtió en Alfredo Adame versión patas de molcajete”. “El conductor @GAINFANTE debe estar en terapia, se sobrepasa o excede en sus comentarios y tiene rencor a muchas personas”. “Es una forma de manifestar el coraje y la envidia que te tiene”. “El león cree que todos son de su condición”, son algunas de las menciones que aparecieron en redes.

