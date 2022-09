Alfredo Adame reventó a Gustavo Adolfo Infante: “Bótenlo de la televisión”

Alfredo Adame, quien desde años atrás mantiene una fuerte enemistad con Gustavo Adolfo Infante, lo tachó de “mitómano” y “mentiroso” nuevamente, esta vez por lo que dijo contra Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro (Fotos: Gettyimages)

Luego de que la mañana de este jueves Gustavo Adolfo Infante discutiera en vivo con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, Alfredo Adame nuevamente se fue contra él y aseguró que pronto varios artistas le aplicarán la “ley del hielo” por su comportamiento.

Durante la emisión del programa Sale el Sol de este 8 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante se fue contra sus compañeras, diciendo que ellas no hacían su trabajo y porque, supuestamente Joanna Vega-Biestro desacreditaba sus notas, mientras que ella y Ana María Alvarado no harían los mismos esfuerzos que él en el programa, pues no habían podido sacar información exclusiva. Inclusive, advirtió que dejaría el matutino si no se iba Joanna.

Ante esta polémica, Alfredo Adame reaccionó, señalando nuevamente que ya hay varios artistas reuniéndose para sacarlo de la televisión, además de que lo tachó de “alcohólico”, “drogadicto”, entre otros adjetivos.

“La solución es: no vean esa porquería de programa. Fuera este cerdo alcohólico y drogadicto, violador, acosador mitómano y mentiroso, bótenlo de la televisión y los medios. Imagen Televisión, cuidado con este cerdo porque los va a hundir”

Este comentario lo hizo en una publicación que la periodista de entretenimiento Angélica Palacios puso en su cuenta de Instagram.

Esta advertencia de sacar a Gustavo Adolfo Infante de la televisión ya lo había hecho Adame, Sergio Mayer y Gaby Spanic. Ésta última reveló a Infobae México en julio que son “muchos compañeros” quienes están en pláticas para decidir de qué forma procederán contra el titular de De Primera Mano.

Alfredo Adame también acusó a Infante de haber amenazado a sus compañeras (Captura de pantalla: Instagram)

Adame también recordó en su comentario las supuestas investigaciones que se están llevando contra Infante debido a los presuntos delitos de los que ha sido acusado y pidió que cambien de titular a Sale el Sol.

“La familia artística no lo queremos, próximamente se le aplicará la ley del hielo y nadie le va a dar entrevistas, si es que no lo meten a la cárcel por la violación de una menor y 5 asuntos más contra menores de edad. Ahí está Kaffie que es mucho mejor, además Infante no es periodista, evítense un escándalo mayor”, se lee en el mensaje del polémico actor.

Además de Alfredo Adame, varios artistas se han unido en poyo a Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro. En la lista se encuentran Linet Puente, Héctor Navarro, Sylvia Pasquel, Angélica Palacios, Laura Zapata y Sergio Mayer, quien inclusive lanzó una carta en Twitter pidiendo a Imagen TV y sus directivos que “reconsideren tener dentro de sus filas apersonas que dañan la reputación del canal y las costumbres de las familias mexicanas”, se lee en su carta.

Mayer aseguró que el comportamiento de Infante esta mañana fue un acto de misoginia y evidenciaría su personalidad, dañando la imagen del canal de televisión en el que trabaja.

“No solo se trata de una falta de respeto a sus compañeras, también es una ofensa al público en un acto claro de acoso laboral y de prepotencia, poniendo en duda la credibilidad y la ética de las periodistas”, escribió el actor en su comunicado.

Hasta el momento, Ana María Alvarado ni Joanna Vega-Biestro han hecho declaración alguna acerca de lo acontecido dentro de Sale el Sol; no obstante, Gustavo Adolfo Infante utilizó el último minuto de De Primera Mano de este jueves para disculparse por lo que le dijo a sus compañeras.

“A toda la audiencia de Imagen Televisión, que son por los que trabajamos, los que en realidad nos interesan, y si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joanna y Ana María, ofrezco una disculpa. Siempre estamos con la más sana de las intenciones de trabajar para ustedes, para entretenerlos, buenas tardes”, dijo el comunicador para cerrar el programa.

