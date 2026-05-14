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Esta es la ‘maldición del América’ que amenaza a Pumas y podría impedirle ser campeón del Clausura 2026 de la Liga MX

Los universitarios buscan volver a ser campeones tras 15 años, aunque los números no juegan a su favor

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Los universitarios eliminaron al América en Liguilla, pero una curiosa tendencia en torneos recientes pone en duda su camino rumbo al campeonato del Clausura 2026. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
Los universitarios eliminaron al América en Liguilla, pero una curiosa tendencia en torneos recientes pone en duda su camino rumbo al campeonato del Clausura 2026. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La eliminación del América a manos de Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 no solo sorprendió a los aficionados de la Liga MX, también revivió una curiosa estadística que desde hace varios años persigue a los equipos que dejan fuera a las Águilas en la Liguilla.

El conjunto universitario logró romper una larga racha sin vencer a los azulcremas en fase final desde 2021. La serie se definió de manera dramática en el Estadio Olímpico Universitario, donde los felinos consiguieron avanzar tras un empate global de 6-6 favorecido por la posición en la tabla y un penal fallado por el capitán americanista Henry Martín.

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Henry Martín Club América Penal fallado Pumas UNAM
El americanista Henry Martín pidió perdón por penal fallado ante los Pumas de la UNAM el pasado 10 de mayo (henrymartinm/Instagram)

Sin embargo, más allá de la celebración auriazul, comenzó a tomar fuerza una teoría que muchos aficionados consideran una especie de “maldición”. En los últimos torneos, cada equipo que ha eliminado al América antes de la Final termina quedándose sin campeonato.

Ahora, el equipo universitario tendrá que enfrentar a Pachuca en las Semifinales con la misión de romper no solo una sequía de 15 años sin título, sino también una tendencia que parece perseguir a quienes dejan fuera al conjunto de Coapa.

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(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La última vez que Pumas conquistó la Liga MX fue en 2011, cuando derrotó a Monarcas Morelia en la gran final con marcador global de 3-2. Desde entonces, los auriazules han estado lejos de volver a levantar el trofeo.

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La estadística que rodea al América ha tomado relevancia debido a los antecedentes recientes. En el Apertura 2025, Monterrey eliminó a las Águilas en Cuartos de Final, pero después cayó en Semifinales.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 29, 2025 Monterrey's Sergio Ramos and Iker Fimbres celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 29, 2025 Monterrey's Sergio Ramos and Iker Fimbres celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha

Algo similar ocurrió con Chivas en el Clausura 2023, torneo en el que dejó fuera a los azulcremas y posteriormente perdió la final.

Especial
El Rebaño Sagrado eliminó a las Águilas en las semifinales de vuelta del Clausura 2023. (Mexsport)

La historia también alcanzó a Pachuca y Toluca durante 2022, así como al propio conjunto universitario en el Apertura 2021, cuando logró superar al América y más tarde fue eliminado antes de disputar el campeonato.

Pachuca - América - Liga MX- Clausura 2022
(Foto: Instagram/@tuzosoficial)

Aunque muchos consideran esta tendencia una simple coincidencia estadística, otros aficionados creen que eliminar al América en Liguilla termina convirtiéndose en una pesada carga para cualquier club.

(Foto: Twitter/@PumasELP)
(Foto: Twitter/@PumasELP)

Ahora, Pumas intentará demostrar que puede romper con esa peculiar “maldición” y mantenerse con vida rumbo al ansiado título del Clausura 2026.

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