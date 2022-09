La presunta reacción de Michelle Rubalcava al altercado de Gustavo Adolfo Infante

La supuesta burla de Michelle Rubalcava a Gustavo Adolfo Infante (Foto: Getty Images) (Foto: Instagram/@michrubalcava)

La riña que se presenció en el programa Sale el Sol entre Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado está dando mucho de que hablar en redes sociales, tanto que otros famosos ya han comenzado a opinar sobre el tema.

Todo comenzó porque el periodista se fue a la yugular de las conductoras afirmando que desacreditaban su trabajo cada que podían y que él no tenía la culpa de tener las fuentes que ellas no.

“El hecho de que yo tenga fuentes que ustedes no tienen, a ver pérenme, no se ardan, yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen, esa es la realidad. Aquí se trata de decir la verdad nada más. El día de ayer con Yolanda Andrade yo traigo la exclusiva y ustedes se le van directamente a la yugular, pónganse a trabajar, saquen sus notas”, dijo Infante en plena transmisión del matutino de Imagen TV.

Con ello, el conductor e influencer Michelle Rubalcava no pudo quedarse callado ante esta situación y presuntamente se burló de Gustavo Adolfo Infante, además de insinuar que el periodista oculta sus preferencias sexuales.

“Además de closetera salió chillona (emojis riéndo a carcajadas)″, escribió Michelle en su cuenta oficial de Twitter.

Además de closetera salió chillona 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣 — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) September 8, 2022

A esto, usuarios arremetieron contra Gustavo Adolfo: “Sí eso hace al aire ya me imagino en su oficina. Que tipo tan prepotente, ególatra”; “El solito se está poniendo la soga al cuello, mi Mich, todo se paga”; “Pues ojalá no sea Joana a la que den de baja”.

Y es que durante el pleito en vivo, el periodista amenazó con abandonar Sale el Sol a no ser que quitaran a Joana Vega de la conducción.

“Empezando con Joana Vega, a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joana”, sentenció.

“¿Entonces me estás amenazando al aire? Wow, mira Gustavo, si quieres irte a tus argumentos que una madre, que cómo es posible... tratamos de ser lo más objetivos posibles y tú al aire me estás amenazando”, contestó Joana.

El pleito que invade redes sociales entre Gustavo Adolfo Infantevy Joanna Vegabiestro está mañana pic.twitter.com/hpxxX5mQFD — Quince Segundos (@15segundosmx) September 8, 2022

Las actitudes de Gustavo Adolfo Infante frente a las presentadoras fue lo que aparentemente disgustó a Michelle Rubalcava, quien ya había tenido problemas con el periodista tiempo antes.

Luego de trabajar por más de un año en el programa De Primera Mano, Michelle rompió el silencio sobre cómo fueron los altercados con Infante, quien junto con la productora criticaban al youtuber por su físico.

“Fueron unas cosas. La productora se empezó a unir con él, se empezaron a meter con mi peso, era todo una crítica diaria (...) Ya no me hablaba, ya no me saludaba, pasó el tiempo y ya en el 2020, llegó la fiesta de Navidad de Imagen, nos invitaron a los conductores y la estábamos pasando padre y él se agarró de que yo andaba superborracho”, relató.

Michelle tuvo pleitos con GA Infante (IG: michrubalcava)

En su momento, cuando todo estaba fresco, el famoso periodista de espectáculos dijo las razones por las que Rubalcava había salido de DPM e incluso lo catalogó como un “inepto”.

“Sólo hay una versión. Yo creo que la gente que deja de trabajar en un lugar es porque no sirve en ese lugar. Vamos a ser claros, si un proyecto quita, corta a una persona, es por inepto, punto, no hay más”, dijo.

