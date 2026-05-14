¡Adiós Matilda! Lara Campos conmueve a sus fans al anunciar sus últimas funciones en el exitoso musical

Lara Campos se une a Matilda el musical como artista invitada. Crédito: Instagram/@gouproduccionesoficial

Lara Campos sorprendió a sus seguidores al revelar que está por cerrar su etapa dentro de Matilda, el musical, una de las producciones más comentadas de la cartelera en Ciudad de México. A través de redes sociales, la influencer y cantante compartió un video en el que confirmó que solo le quedan tres funciones sobre el escenario.

La noticia generó reacciones inmediatas entre sus fanáticos, quienes durante semanas han seguido su participación como artista invitada dentro del montaje presentado en el Centro Cultural Teatro 1.

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La joven intérprete alternó el papel principal con otras actrices durante parte de la temporada.

Lara Campos anuncia su despedida de “Matilda, el musical”

El anuncio de Lara Campos genera una ola de mensajes emotivos por parte de sus seguidores en redes sociales.

La cantante utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dedicado a las personas que asistieron a verla durante las funciones del musical producido por Alejandro Gou.

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“Amiguitos, tengo un anuncio muy importante para ustedes. Estoy muy agradecida con todas las personas que vinieron a verme”, expresó Lara Campos en el video donde confirmó que sus últimas presentaciones serán los días 23, 30 y 31 de mayo.

La influencer también invitó a sus seguidores a acompañarla en esta despedida especial y aseguró que espera convertir esas funciones finales en momentos inolvidables junto al público que la ha apoyado desde el inicio.

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El mensaje que emocionó a sus seguidores

Se reveló la caracterización de Jaime Camil como Tronchatoro en Matilda el Musical. Crédito: (Instagram/@jaimecamil)

Además del video, Lara compartió un texto donde habló sobre lo importante que fue este proyecto para su crecimiento profesional dentro del teatro musical.

“Solo me quedan 3 últimas funciones y de verdad espero verlos por allá para disfrutar de este musical que me abrió las puertas al teatro”, escribió la joven artista, acompañando la publicación con escenas de su participación en el escenario.

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Sus palabras provocaron mensajes de apoyo y nostalgia entre sus seguidores, quienes destacaron el entusiasmo y carisma que mostró durante su paso por Matilda, el musical.

La producción sigue siendo una de las más exitosas del año

Grandes artistas conforman el elenco de Matilda el Musical México. (Instagram/ @matildamusical_mx)

Actualmente, Matilda, el musical se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 de Ciudad de México, con producción de Alejandro Gou. La puesta en escena inició temporada el pasado 13 de marzo.

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El elenco incluye figuras como Jaime Camil, Gloria Aura, Verónica Jaspeado y Ricardo Margaleff, además de distintas actrices que alternan el papel principal de Matilda en funciones especiales.

La adaptación destaca por elementos que la han convertido en una de las producciones teatrales más llamativas y comentadas de la temporada en la capital mexicana.

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