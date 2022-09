Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a ‘Sale el Sol’ si no despiden a una de las conductoras: “Estoy harto”

Gustavo Adolfo Infante amenaza con renunciar a Sale el Sol (Fotos: Ig)

Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas de espectáculos más polémicos en la farándula mexicana, pero en esta ocasión, el famoso no arremetió contra algún artista, sino que peleó en vivo con sus compañeras en Sale El Sol. Además, como si eso no fuera poco, la discusión escaló a tal nivel que amenazó con renunciar al matutino si no despedían a una de las conductoras.

Todo aconteció durante la transmisión del matutino de Imagen TV este jueves, cuando Infante acusó a Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado de aparentemente querer desacreditarlo.

El hecho de que yo tenga fuentes que ustedes no tienen... a ver pérenme, no se ardan. Yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen. Esa es la realidad, aquí se trata de decir la verdad nada más. El día de ayer con Yolanda Andrade yo traigo la exclusiva y ustedes se le van directamente a la yugular, pónganse a trabajar, saquen sus notas.

Las conductoras visiblemente incómodas y molestas le respondieron a Gustavo Adolfo Infante que ellas hacían de forma adecuada su trabajo y no tenía porque referirse de esa manera.

“Sí trabajamos, igual que tú o más (...) Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión sobre una nota que tú hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo del lado del que me cae bien”, dijo Joana.

A lo que Infante arremetió contra Vega-Biestro para echarle en cara su paso por el programa.

“Joana, tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí. Una sola nunca has tenido (...) Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayeron que siempre estén desacreditando mi trabajo”, destacó Gustavo Adolfo.

Una vez más, Infante apuntó que ya estaba cansado de la aparente situación laboral en la que se encontraba:

“Estoy harto de las desacreditaciones, ustedes ayer, en serio no es posible... me puse a analizarlo, que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer frente a una madre que quiere defender a su hija nada más”, comenzó a decir el conductor refiriéndose al caso de Natália Subtil, quien recientemente ha denunciado que Sergio Mayer Mori -padre de su hija- se deslindo de los cuidados de la menor.

Pero la situación no terminó ahí, pues a pesar de que Joana Vega y Ana María estaban sorprendidas y en repetidas ocasiones señalaron que discutir al aire no era lo adecuado, Gustavo Adolfo las acusó de “vendidas”.

“Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer, yo no sé si les dio trabajo, les ofreció trabajo”, sentenció.

Las conductoras se mostraron desconcertadas (Foto: @saleelsoltv/Instagram)

A esto, Ana María Alvarado apuntó: “Me extraña mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros hagas un reclamo de este tipo al aire, porque no creo que sea lo adecuado, ni nos hemos conducido así. Yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro, porque sólo son opiniones. Aquí estamos para dar opiniones (...) yo lo he hablado contigo, nada es personal, es un debate y no todos tenemos que opinar igual que tú.

Los ánimos continuaron escalando de nivel y en un punto de la pelea, Infante no dudó en lanzar una advertencia a la producción de Imagen TV, pues aseguró que ya no podía seguir trabajando de esa forma.

“Empezando con Joana Vega, (las desacreditaciones) a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joana”, dijo.

A esto, la presentadora mencionada le cuestionó directamente a Infante: “¿Entonces me estás amenazando al aire? Wow, mira Gustavo, si quieres irte a tus argumentos que una madre, que cómo es posible... tratamos de ser lo más objetivos posibles y tú al aire me estás amenazando”, externó.

A lo que el presentador concluyó: “No, yo estoy diciendo lo que voy a hacer”.

