Pete Davidson, Ariana Grande y Mac Miller: cuando la comedia le ganó al rap y conquistó un corazón pop

La comedia que le ganó al rap y conquistó un corazón pop (Foto: Infobae México)

El año 2018 fue uno de los más polémicos en la industria del entretenimiento, pues Ariana Grande protagonizó un escandaloso triángulo amoroso que no terminó del todo bien. Ella estuvo conectada con Mac Miller desde su debut musical como solista y después de virales momentos juntos todo terminó, iniciando un compromiso con Pete Davidson. El 7 de septiembre el rapero perdió la vida por sobredosis accidental, según su autopsia.

La relación de la cantante con el comediante también finalizó en dicho año, haciendo de la historia una gran ironía pues a pesar de que la también actriz lanzó un disco que le permitió obtener su primer premio Grammy, su vida personal atravesó un mediático momento del cual logró salir hasta la publicación del sencillo y disco Thank U, Next.

Sin embargo, la historia de cómo la comedia le ganó al rap y conquistó un corazón pop inició varios años atrás, siendo el 2013 la primera interacción de lo que actualmente es considerado por los fans y algunos reconocidos medios como uno de los triángulos amorosos más tormentosos y polémicos hollywoodenses del siglo XXI.

“The Way”: la canción que unió a Grande y Miller

“The Way” fue la canción que unió a Grande y Miller (Foto: YouTube/ Ariana Grande)

Aunque sus contemporáneas Miley Cyrus, Selena Gomez y Demi Lovato debutaron en Disney, Ariana comenzó su carrera artística en las series de Nickelodeon, con las que ganó reconocimiento como actriz, y eventualmente participó en las bandas sonoras que la posicionaron como cantante.

Fue descubierta musicalmente por YouTube, historia similar a la de Justin Bieber y con quien por cierto comparte manager. Ahí hacía covers de canciones de Adele, Whitney Houston y Mariah Carey. Un ejecutivo de Republic Records encontró los videos que subió la estrella a la plataforma y decidió reunirse con ella para ofrecerle un contrato. El primer álbum de estudio de Ariana Grande, Yours Truly, tomó tres años de producción, y fue lanzado finalmente en agosto de 2013.

El primer sencillo y debut oficial de la también nombrada como la Nueva Princesa del Pop fue la canción The Way, una melodía pop que incluyó un verso rap a cargo de Mac Miller, razón por la que esta hazaña es considerada como el inicio del gran amor por las estrellas.

“Lo conocí cuando tenía 19 años. Nos hemos amado, adorado y respetado desde el principio, incluso antes de que nos conociéramos, porque éramos fanáticos del talento del otro. Sin embargo, no estábamos listos en absoluto para estar juntos. Es sólo el momento. Ambos necesitábamos experimentar algunas cosas, pero el amor ha estado ahí todo el tiempo”, expresó Grande a Cosmopolitan en la primavera de 2017.

“My Favourite Part”: la confirmación del romance

En su segunda colaboración se confirmó su relación (Foto: YouTube/ Ariana Grande y Mac Miller)

La comunicación y admiración entre ambos artistas no se detuvo del todo después de la colaboración que los colocó entre los primeros lugares de las listas de popularidad musical más importantes de Estados Unidos. Tan sólo tres años después, en el 2016 Grande se unió a Miller nuevamente para dicha canción y el video oficial donde la temática de una posible relación amorosa era abordada por segunda ocasión.

Aunque The Way es una canción romántica, los fans de ambas estrellas le han externado un peculiar cariño y a My Favourite Part, pues algunos medios americanos reportaron que la lírica él la escribió un poco antes de empezar a salir con Grande, siendo completada con la confirmación de la relación, aunque la versión nunca fue confirmada e incluso su relación se hizo pública en redes sociales hasta meses después.

Tirados en el piso, ella con el look de la era Side To Side y él con su clásico basic style, Ariana Grande confirmó lo que todo mundo ya especulaba: su relación con Mac Miller. Publicando en su cuenta de Instagram una fotografía a blanco y negro y con la descripción “Baby”, la estrella pop inició una gran euforia entre los fanáticos que pudieron verlos por primera vez como pareja en los MTV Video Music Awards.

El atentado suicida en Manchester que marcó la vida de Ariana Grande

Las imágenes le dieron la vuelta al mundo del internet (Foto: Archivo)

Aunque el condenable hecho marcó la carrera musical y vida personal de la estrella pop, en ese momento Mac Miller fue uno de los pilares fundamentales para que ella pudiera salir adelante.

Han pasado cinco años desde que se produjera el atentado terrorista en el concierto que Ariana Grande estaba ofreciendo en el O2 Arena de Manchester, y que se saldó con la muerte de 22 personas y con más de 800 heridos. Las imágenes de la estrella llegando a Boca Ratón Florida, Estados Unidos, 24 horas después del lamentable momento le dieron la vuelta al mundo, pues su aspecto reflejaba el malestar emocional que vivía, aunque fue Mac Miller quien la recibió en el aeropuerto.

‘One Love Manchester’: el apoyo incondicional de Miller a Grande tras el atentado

En el "One Love Manchester" los cantantes presentaron "The Way" (Foto: Getty Images Europe)

La cantante sacó fuerzas para, tres semanas después, siendo el 4 de junio de 2017, hacer un concierto benéfico para ayudar a todas las víctimas de aquel fatídico episodio. Bajo el lema One Love Manchester, Grande se rodeó de artistas como Robin Williams, Miley Cyrus, Liam Horan, Katy Perry o Coldplay, para demostrar que no hay miedo que pueda con el amor, siendo Mac Miller el apoyo profesional y emocional más notable que tuvo durante el difícil momento.

Cómo marcó el 2018 la vida de Grande, Miller y Davidson para siempre

Lo que parecía una de las historias de amor más tiernas en la industria musical se convirtió en un par de meses en un drama total donde incluso un tercero se vio involucrado. En mayo del 2018, Ariana confirmó en su cuenta privada que había terminado con Mac Miller:

“Este es uno de mis mejores amigos en todo el mundo y de mis personas favoritas del planeta. Lo respeto y lo adoro sin cesar y estoy agradecida de tenerlo en mi vida en cualquier forma, en todo momento, independientemente de cómo cambia nuestra relación o de lo que el universo depare para cada uno de nosotros”, escribió ella sobre él en una historia de Instagram.

Pete Davidson: la celebridad acusada por los fans de ser “el tercero en discordia”

Ariana Grande tapó un tatuaje de Pete Davidson con uno de Mac Miller

El primer contacto entre los artistas fue en 2016 cuando Ariana asistió como invitada a Saturday Night Live y Pete participó junto a ella en el monólogo de iniciación. Aunque justo en dicho año fue cuando se formalizó la relación con Miller, se desconoce si entre ambos hubo algún tipo de “química”, pues tuvieron que pasar dos años para que los artistas se dieran una oportunidad en el amor.

El 30 de mayo de 2018 el comediante estadounidense dio a conocer que había conquistado el corazón de la estrella pop a través de su cuenta de Instagram e incluso impactaron al mundo al anunciar que se iban a casar: “Me siento como si hubiera ganado un concurso. Me encanta, Jimmy”, le dijo el comediante a Fallon sobre Ariana en el popular espacio de entretenimiento americano.

El sensible fallecimiento de Mac Miller por sobredosis

“Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido durante tanto tiempo, por encima de cualquier otra cosa. Siento mucho no poder arreglar o quitar tu dolor. Realmente quería hacerlo. El alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa”, escribió Grande en Instagram tras la noticia.

El cantante falleció por sobredosis (Foto: Infobae)

El rapero falleció a causa de una sobredosis de sustancias ilegales en la que mezcló cocaína, fentanilo y también alcohol. La oficina del forense del condado de Los Ángeles publicó los resultados toxicológicos y, según el informe, Miller murió por “toxicidad de drogas mixtas”. Se calificó su muerte como una sobredosis accidental.

“Thank U, Next”: el adiós de Ariana Grande a Mac Miller y Pete Davidson

Tras la viral noticia del sensible fallecimiento del rapero, la relación entre la estrella pop y el comediante no floreció e incluso se canceló el compromiso de matrimonio. El 14 de octubre de 2018 se dio a conocer a través de TMZ su separación. Pocos días después Pete confirmó la información con un chiste irónico sobre la relación.

“Oye Maggie (Roggers), soy Pete”, dijo Davidson en la promo de SNL. “¿Te quieres casar?”, continuó. Después de que la cantante declinó su oferta, él respondió, “0 de 3″, al referirse a las veces que Ariana se había comprometido pero no había llegado al altar al terminar con sus parejas.

Con un exitoso come back, Ariana Grande lanzó el sencillo Thank U, Next en el 2019, acto que marcó el fin al tormentoso año personal que había vivido y que le permitió un año después entablar una relación con el que ahora es su esposo: Dalton Gomez.

Ariana Grande en "Thank u, Next" hace mención a los dos artistas y ex parejas (Foto: YouTube/ Ariana Grande)

“Pensé que acabaría con Sean, pero no hacíamos buena pareja. Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las oigo y me río, casi incluso nos casamos. Y en cuanto a Pete, estoy tan agradecida… ojalá pudiera darle las gracias a Malcom, porque él era un ángel”.

