Kaffie se disculpó con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro tras callar ante Gustavo Adolfo

Alex Kaffie no reaccionó en “Sale el Sol” mientras Gustavo Adolfo Infante criticaba a sus compañeras (Foto: Facebook/Alex Kaffie) (Fotos: Getty Images)

En medio de la polémica que inició debido a las acusaciones que hizo Gustavo Adolfo Infante contra sus compañeras de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, debido a que Álex Kaffie guardó silencio durante la discusión, este viernes se disculpó por su comportamiento.

Después de que Infante arremetió contra sus compañeras de Sale el Sol por supuestamente no hacer el mismo esfuerzo que él dentro del programa, así como por desacreditar las notas que él saca, Álex Kaffie fue criticado en redes sociales, pues él en ningún momento hizo comentario alguno, pese a que se encontraba presente mientras se peleaban.

“Suelta el chisme de tu jefe @GAINFANTE o te corren de imagen??”, “Ahora resulta que tú que nunca tienes pelos en la lengua te quedaste mudo???? No dices nada!!! No bueno”, “¿Por qué te quedaste callado ayer?”, fueron algunos de los tuits contra el periodista.

Alex Kaffie no se presentó este viernes en "Sale el Sol" lo que llamó la atención del público debido a lo sucedido la mañana de ayer (Captura de pantalla: Twitter)

En este contexto, Kaffie lanzó un mensaje de disculpa hacia sus compañeras a través de su columna Sin Lisonja, en ella escribió un pequeño mensaje en el que reconoció que fue un error no haber hablado en su momento; no obstante, aclaró que la situación lo tomó por sorpresa y no supo cómo reaccionar.

“Ofrezco disculpas a mis compañeras y al público televidente por haberme quedado callado. Debí abrir la boca para apaciguar el momento sumamente bochornoso ocurrido en #PajarosEnElAlambre (Sale el Sol). La acalorada situación me descolocó a tal grado que no atiné a articular ninguna palabra. Perdón”

Pese a la respuesta que dio, algunos internautas cuestionaron su forma de actuar, aunque también dijeron comprenderlo.

¡𝐍𝐎 𝐋𝐎 𝐂𝐀𝐋𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐍𝐈 𝐄𝐋 𝐒𝐎𝐋!

Gustavo Adolfo Infante explotó vs sus compañeras de #SaleElSol Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado durante la sección #PájarosEnElAlambre. pic.twitter.com/foCxXQrcA1 — Más Televisión (@MasTelevisionMx) September 8, 2022

“Debiste ser solidario con tus compañeras, pero a veces es mejor no echarse encima pleitos ajenos, lo bueno es, que el Sr. Ya se va”, “Tú que eres mi gallo te arrugaste ante ese tipo . Ha de ser todo un higadito ya me imagino si fuera el jefe”, son los mensajes que obtuvo Kaffie en Twitter.

Álex Kaffie no hizo declaraciones en vivo durante la emisión de este viernes en Sale el Sol ya que no se presentó en el programa, contrario a sus demás compañeras y compañeros, quienes inclusive se disculparon por lo acontecido ayer.

Fue Paulina Mercado quien se encargó de abrir Sale el Sol esta mañana, dando a conocer un corto comunicado en representación del programa. La conductora aseguró que defienden valores y no están dispuestos a permitir agresiones.

“Estamos convencidos de que juntos somos más y que la violencia no nos conduce a ningún lado, es un veneno que no necesitamos y en este programa no estamos dispuestos a darle lugar en ninguna de sus formas (...) No a la violencia y sí a la reconciliación”, fue como concluyó el comunicado.

Gustavo Adolfo Infante también se disculpó con el público y sus compañeras por su comportamiento, mientras que Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado concordaron con que la audiencia de Sale el Sol no tenía que haber presenciado esa faceta del titular de la sección Pájaros en el alambre.

Ante esta situación, famosos como Sergio Mayer y usuarios de redes sociales arremetieron contra Imagen Televisión por permitir que el periodista se haya presentado a trabajar y, además, que las presentadoras que fueron agredidas hayan tenido que convivir con su compañero luego de lo que pasaron.

“Lamentable ver que @ImagenTVMex en lugar de proteger y apoyar a @vegabiestro y @anamaalvarado las obligan y exponen públicamente ante este misógino. Ejecutivos hombres evidentemente. @OlegarioVazquez ¿Cómo erradicar la violencia de género con esos mensajes? ¿Y los valores?”, fue el mensaje de el actor.

SEGUIR LEYENDO: