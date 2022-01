Víctor Trujillo mandó mensaje a AMLO: “La gente se cansa de tanta transa”

Víctor Trujillo volvió a arremeter contra AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El comunicador Víctor Trujillo mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en donde le aseguró que la ciudadanía se cansa de tanta “pinch* transa”, haciendo referencia a la poca transparencia que presuntamente ha existido en algunos escándalos políticos en el círculo cercano del mandatario y de la Cuarta Transformación.

Por medio de su cuenta de Twitter, el actor que da vida a Brozo recordó los espaldarazos que ha dado el tabasqueño en lo que va de los tres años de sexenio, entre los que destacó el que dio a Delfina Gómez y Pedro Salmerón, los cuales ocurrieron la mañana de este martes 18 de enero.

“No te preocupes, Delfina. No te preocupes, Salmerón. No te preocupes, Félix. No te preocupes, Cuitláhuac. No te preocupes, Florencia. No te preocupes, Manuel. No se preocupen, Pío, Martin y Felipa. No te preocupes, Ovidio. ‘La gente se cansa de tanta pinch* transa’”, redactó.

Los espaldarazos del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

En primer lugar, Trujillo hizo referencia a la muestra de solidaridad que mostró hoy el jefe del Ejecutivo Federal en la conferencia mañanera con la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que impuso al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) una multa por más de 4 mil millones de pesos.

Y es que el tribunal resolvió que durante su periodo como presidenta municipal de Texcoco (2012-2015), Delfina utilizó un esquema de financiamiento mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores. Sin embargo, AMLO indicó que se trataba de una estrategia contra la secretaria.

“Se me hace muy injusto el que se ataque de esa manera a la maestra [...] Vuelven con lo mismo”

En la conferencia de prensa matutina, el presidente respaldó a Delfina Gómez y Pedro Salmerón (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Continuando con los señalamientos de Trujillo, también en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Andrés Manuel negó que el posible nuevo embajador de México en Panamá, Pedro Salmerón, cuente con alguna denuncia legal o formal por posibles casos de acoso al interior del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Morena.

“No existe, según entiendo, una denuncia formal y legal. Hay que esperar a que se presenten pruebas”

Y es que luego de que se diera a conocer el posible nombramiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las redes sociales estallaron y revivieron las denuncias contra el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de peticiones para que se cambie la propuesta que se enviará al Senado de la República.

AMLo ha defendido a Bartlett al frente de la CFE en múltiples ocasiones (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, el comediante también recordó cuando el presidente mexicano defendió al legislador Félix Salgado Macedonio de las denuncias por violación durante el proceso electoral de 2021; así como al actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien fue acusado de pedir el encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Agregó el caso de la exdirectora del Transporte Colectivo Metro (TCM) de la Ciudad de México, Florencia Serranía, quien muchas voces ha señalado de ser cercana al tabasqueño y, por tanto, haberse mantenido en el puesto, pese a la tragedia de la Línea 12 el pasado 3 de mayo.

Continuó con señalando el apoyo que ha mostrado a Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito; además, de sus familiares Pío, Martín y Felipa, a quienes han señalado de probablemente cometer actos de corrupción.

Finalmente, Víctor Trujillo también la última declaración de AMLO al respecto del Culiacanazo, el cual derivó en la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán: “No quisimos que perdieran la vida más personas (...) Si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomó la decisión de parar el operativo”.

SEGUIR LEYENDO: