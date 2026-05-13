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Memote Martínez responde a críticas por su convocatoria al Mundial

El delantero de Pumas destacó su compromiso total con el Tri, agradeciendo el respaldo del club y de Efraín Juárez durante la concentración en el CAR

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Martínez habló sobre la competencia interna y al ejemplo de figuras como Memo Ochoa como motivaciones para encarar los duelos ante Ghana, Australia y Serbia antes del debut mundialista. (AP Foto/Julio Cortez)
Martínez habló sobre la competencia interna y al ejemplo de figuras como Memo Ochoa como motivaciones para encarar los duelos ante Ghana, Australia y Serbia antes del debut mundialista. (AP Foto/Julio Cortez)

El llamado de Guillermo “Memote” Martínez a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 generó bastante sorpresa y una ola de comentarios no muy gratos en redes sociales.

Entre burlas y severos cuestionamientos, el delantero de Pumas aprovechó una conferencia de prensa para responder con serenidad y un discurso centrado en la unión del grupo.

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Soccer Football - Mexico training - Centro de Alto Rendimeinto, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Mexico's Guillermo Martinez talks to the media before training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Mexico training - Centro de Alto Rendimeinto, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Mexico's Guillermo Martinez talks to the media before training REUTERS/Raquel Cunha

Más allá de las críticas, Martínez ha dejado claro que su compromiso es total con el Tri, con Pumas y con su familia, que ha sido su principal soporte durante todo su recorrido.

Más que competencia, complemento

El atacante universitario enfatizó que su presencia en el Tri no significa “ganarle el puesto a nadie”, sino complementarse para el beneficio de México. Para él, lo más importante es que el equipo funcione como una familia y que cada jugador aporte desde su posición.

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  • Complemento colectivo: insistió en que “no importa quién anote los goles”, lo esencial es llevar a México a lo más alto.
  • Ambiente positivo: describió que dentro del vestidor se respira unión y un deseo compartido de trascender.
  • Competencia sana: reconoció que hay grandes delanteros en la lista, pero agradece la competencia porque lo motiva a elevar su nivel.
Martínez destacó que su rol en la Selección Mexicana busca complementar al equipo y no ganar el puesto a otros jugadores. (Fot: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)
Martínez destacó que su rol en la Selección Mexicana busca complementar al equipo y no ganar el puesto a otros jugadores. (Fot: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)

En este sentido, Martínez dejó claro que se muestra agradecido de ser parte de un grupo que busca escribir la mejor página en la historia mundialista del país.

La fe detrás del sueño mundialista

El discurso de Martínez estuvo marcado por la fe y la resiliencia. Ha repetido en algunas ocasiones que “los tiempos de Dios son perfectos” y que siempre mantuvo su “velita prendida” como esperanza de llegar a la Copa del Mundo.

  • Resiliencia personal: atribuye su reciente éxito a nunca bajar los brazos, incluso en momentos difíciles.
  • Apoyo familiar: relató cómo su esposa e hijas celebraron la noticia, con dibujos y mensajes de ánimo que lo llenaron de fuerza.
  • Gratitud a Pumas: dedicó palabras de agradecimiento al club que lo respaldó en sus etapas más complicadas y enfatizó en el apoyo que Efraín Juárez le brindó para la concentración.
El respaldo emocional de Pumas, especialmente el apoyo de Efraín Juárez, impulsó a Martínez en los momentos de mayor dificultad. REUTERS/Eloisa Sanchez
El respaldo emocional de Pumas, especialmente el apoyo de Efraín Juárez, impulsó a Martínez en los momentos de mayor dificultad. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este respaldo emocional lo ha blindado frente a las críticas externas, permitiéndole enfocarse en el trabajo y en el sueño de representar a México.

Aguirre y la búsqueda de perfección en el Tri

Martínez también aprovechó el encuentro para resaltar la exigencia de Javier Aguirre, quien demanda perfección en cada fase del juego. Para él, esa disciplina es clave para que México aspire a un Mundial histórico.

  • Meticulosidad de Aguirre: destacó que el cuerpo técnico no deja nada al azar, trabajando lo físico y lo técnico con detalle.
  • Admiración en el vestidor: señaló que compartir concentración con Memo Ochoa es grandioso, pues su jerarquía y experiencia son un ejemplo para todos.
Javier Aguirre exige perfección y disciplina a cada jugador del Tri, elementos que Martínez considera cruciales para el objetivo mundialista.
Javier Aguirre exige perfección y disciplina a cada jugador del Tri, elementos que Martínez considera cruciales para el objetivo mundialista.

El delantero reafirmó que no sólo se trata de estar convocado, sino de demostrar que merece el lugar. De esta manera, el Tri se alista con partidos ante Ghana, Australia y Serbia antes de debutar contra Sudáfrica el 11 de junio, y Martínez se muestra listo para aportar donde lo necesiten.

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