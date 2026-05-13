México

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago de 6 mil 400 pesos el jueves 14 de mayo

El calendario oficial permite acceder al pago sin largas filas ni contratiempos, cuidando la seguridad y comodidad de quienes ya cuentan con la tarjeta del bienestar

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El retiro se hace sencillo gracias al sistema escalonado, así se reduce la espera y se protege la salud de los adultos mayores.
El retiro se hace sencillo gracias al sistema escalonado, así se reduce la espera y se protege la salud de los adultos mayores.

Beneficiarios de la Pensión del Bienestar podrán cobrar 6,400 pesos este jueves 14 de mayo, pago correspondiente al bimestre mayo-junio.

La Secretaría del Bienestar establece el cronograma con base en la inicial del apellido para reducir filas y facilitar el acceso a los apoyos sociales.

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La dispersión de pagos forma parte de la segunda semana de entrega escalonada del apoyo, que se realiza del 11 al 15 de mayo, según el calendario oficial difundido por la Secretaría del Bienestar.

El programa busca prevenir concentraciones de personas en las sucursales del Banco del Bienestar y evitar traslados innecesarios, al priorizar la seguridad sanitaria y la eficacia en la entrega de recursos.

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Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
El pago de la Pensión del Bienestar se dispersa de forma escalonada del 11 al 15 de mayo para agilizar el acceso y evitar aglomeraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las letras que reciben su pago el jueves 14 de mayo

De acuerdo con el calendario oficial de pagos son las personas adultas mayores con la letra L en su primer apellido quienes reciben el jueves 14 de mayo su pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

Es importante recordar que los beneficiarios de la Pensión del Bienestar pueden retirar el dinero sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o utilizar la tarjeta para realizar pagos en establecimientos comerciales que acepten este método.

Calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar de la semana del 11 al 15 de mayo

  • Martes 12 de mayo: G
  • Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K
  • Jueves 14 de mayo: L
  • Viernes 15 de mayo: M
  • Lunes 18 de mayo: M
  • Martes 19 de mayo: N, Ñ, O
  • Miércoles 20 de mayo: P, Q
  • Jueves 21 de mayo: R
  • Viernes 22 de mayo: R
  • Lunes 25 de mayo: S
  • Martes 26 de mayo: T, U, V
  • Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z
calendario mayo pensión del bienestar
Calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar de mayo

De acuerdo con la información oficial el apoyo se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y puede retirarse sin comisión en cualquier sucursal o utilizarse para pagos en comercios afiliados.

Las autoridades recomiendan evitar compartir el NIP, no aceptar ayuda de extraños en cajeros automáticos y verificar el saldo mediante la aplicación bancaria, en ventanillas o llamando al 800 900 2000, con la tarjeta y el año de nacimiento a la mano.

El programa resalta que ningún trabajador está autorizado para solicitar dinero o comisión por liberar los recursos.

Se pide mantener la vigilancia ante posibles fraudes y confirmar la información únicamente en canales oficiales del Gobierno de México.

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