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Caso Julio Ibáñez: por esta razón el reportero de TUDN no puede regresar a México tras estar preso en Sudáfrica

Abogados de Televisa y personal de la SRE tienen conocimiento del caso e intervinieron para que el camarógrafo y el periodista fueran liberados bajo fianza

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Ilustración de acuarela de un hombre sonriente, de tez morena, con traje oscuro y corbata rayada, sosteniendo un micrófono negro, sobre fondo neutro.
Julio Ibáñez, de TUDN, afronta un proceso legal en Sudáfrica y no ha podido regresar a México, esto es lo que se sabe de su caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio Ibáñez, reconocido periodista de cancha de TUDN, afronta un panorama legal adverso. Desde mediados de marzo, el Profe —como también es conocido— fue arrestado en Sudáfrica y posteriormente liberado; esta noticia llegó a México y generó un debate sobre el trabajo del comunicador de Televisa, así como el apoyo de las autoridades que recibió.

A pesar de que el Profe Ibáñez ya recuperó su libertad, al igual que su camarógrafo, no pueden salir del país y están a la espera de una audiencia que determinará su situación legal ante las autoridades sudafricanas.

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Este miércoles 13 de mayo trascendió que Julio Ibáñez y Danny García permanecen en Sudáfrica debido a que su audiencia fue programada y se les impidió viajar a México. De acuerdo con reportes de As México, las autoridades sudafricanas investigan a los dos trabajadores de TUDN y reprogramaron la fecha de la audiencia.

¿Qué pasó con Julio Ibáñez y su arresto en Sudáfrica?

Faitelson criticó a la SRE por no ayudar a Julio "El Profe" Ibáñez por su problema legal en Sudáfrica (IG/ @julioiba)
Faitelson criticó a la SRE por no ayudar a Julio "El Profe" Ibáñez por su problema legal en Sudáfrica (IG/ @julioiba)

Julio Ibáñez documentó en una transmisión en vivo para sus redes sociales el momento en el que policías de Sudáfrica entraron a su habitación y lo arrestaron, el reportero se encontraba siguiendo a Los Muchachos de cara a la inauguración del Mundial 2026.

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Tras haber sido arrestado durante una cobertura periodística junto a su camarógrafo Danny García, colaboradores de TUDN exigieron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para auxiliar al compatriota.

Ambos fueron detenidos por autoridades locales en Johannesburgo el 18 de marzo de 2026, en pleno enlace en vivo, después de que intentaran grabar el entrenamiento de la Selección de Sudáfrica con un dron en una zona restringida. Inicialmente, se pensó que la detención obedecía a irregularidades migratorias, aunque posteriormente se informó que las autoridades investigaban un presunto caso de espionaje o terrorismo debido al uso del dron.

(Captura de pantalla / X / @Seergiot3ck)
(Captura de pantalla / X / @Seergiot3ck)

Durante la semana siguiente a la detención, tanto Ibáñez como García permanecieron privados de su libertad. El 25 de marzo de 2026, tras gestiones de TUDN, la intervención de la SRE, y la presión mediática, ambos comunicadores fueron liberados bajo fianza, aunque se les prohibió salir del país. Desde ese momento, estuvieron bajo arraigo domiciliario; más adelante, aunque se les permitió circular dentro de Johannesburgo, continuaron sin autorización para abandonar Sudáfrica.

La audiencia legal que determinaría la situación del Profe Ibáñez y García estaba originalmente programada para el 12 de mayo de 2026, pero fue pospuesta. El 13 de mayo de 2026, se confirmó que la nueva fecha de la audiencia sería el 28 de mayo de 2026.

El caso ha generado atención en el ámbito periodístico y diplomático. La SRE se involucró tras las críticas de David Faitelson, quien reveló públicamente la acusación de terrorismo efectuada por las autoridades sudafricanas contra los periodistas mexicanos. Hasta el momento, la resolución del caso permanece pendiente, a la espera de la decisión judicial prevista para el 28 de mayo.

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