¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

La edición de este año del Tecate Emblema se realizará los días 16 y 17 de mayo. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El regreso de Tecate Emblema 2026 coincidirá con un fin de semana marcado por lluvias, tormentas eléctricas y descenso de temperatura en la Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 16 y domingo 17 de mayo se mantendrán condiciones inestables debido a un temporal que comenzó desde la segunda semana del mes.

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La previsión meteorológica apunta a que ambos días del festival tendrán cielo nublado y precipitaciones principalmente por la tarde y noche, justo durante las presentaciones estelares del evento que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Clima para el sábado 16 de mayo

Para el sábado 16 de mayo, día en el que se presentarán artistas como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, LP y Cazzu, el SMN prevé lluvias puntuales fuertes con posible caída de granizo. La temperatura máxima oscilará entre 23 y 25 grados, mientras que por la noche descenderá hasta los 13 grados.

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Además, se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, especialmente en zonas de tormenta, situación que podría afectar la movilidad en accesos y áreas abiertas del recinto.

(RS)

Clima para el domingo 17 de mayo

El domingo 17 de mayo, cuando subirán al escenario Kenia OS, Gloria Trevi, Zara Larsson y Paris Hilton, continuará el ambiente húmedo con intervalos de chubascos y tormentas eléctricas aisladas.

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Aunque el calor extremo que dominó a inicios de mayo disminuirá, Protección Civil recomienda no bajar la guardia ante las lluvias repentinas y el pavimento mojado. Las precipitaciones podrían intensificarse durante los horarios nocturnos, justo cuando se concentran los actos principales del festival.

Domingo 17 de mayo: escenarios y horarios para planear el día (RS)

Recomendaciones para sobrevivir al Tecate Emblema bajo la lluvia

Ante las condiciones previstas, asistentes al festival ya comenzaron a prepararse con impermeables, botas y ropa ligera para soportar cambios bruscos de temperatura durante las más de 10 horas de actividades musicales.

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Entre las principales recomendaciones destacan:

Llevar impermeable ligero o poncho

Evitar paraguas grandes dentro del recinto

Usar calzado cómodo y antiderrapante

Mantenerse hidratado pese al clima fresco

Considerar tiempos extra de traslado por posibles encharcamientos

La multitud de asistentes al festival Tecate Emblema transita por el terreno encharcado y fangoso, iluminado por luces de guirnalda, tras dos días de lluvia. (Instagram)

La edición 2026 de Tecate Emblema 2026 contará con más de 30 artistas distribuidos en tres escenarios simultáneos.

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Según la programación difundida por medios especializados, las actividades comenzarán desde las 15:30 horas y concluirán cerca de las 2:00 de la madrugada, por lo que el clima jugará un papel importante durante ambos días del festival.