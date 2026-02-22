La historia de “El Mencho”: cómo el líder del CJNG se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo

Es el segundo mexicano más buscado por Estados Unidos (Fotoarte: Steve Allen)

Nemesio Oseguera Cervantes, teniendo más de 50 año de edad, llegó a la cumbre de su carrera criminal. Identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Oseguera, conocido como El Mencho se convirtió en el hombre más buscado de México y Estados Unidos.

Es el segundo mexicano más buscado por Estados Unidos. El primero es Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, ex agente de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) de EEUU. Pero inmediatamente después, en la lista de los más buscados, figura el rostro de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG.

La historia de Oseguera Cervantes es extraordinaria porque la gran mayoría de narcos mexicanos de su generación han sido apresados o han muerto violentamente.

Según la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, El Mencho dirigió el CJNG ―o su versión embrionaria― al menos desde el año 2000 y logró expandirlo a la mayoría de los estados de México y a varias ciudades de los Estados Unidos. Sus primeros pasos en el narco los dio, sin embargo, bastante antes.

En Naranjo de Chila ―un pueblo al sureste de Michoacán― nació el 17 de julio de 1966 Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los seis hermanos de una familia de productores de aguacate (Foto: Archivo)

¿Quién es el Mencho?

En Naranjo de Chila ―un pueblo al sureste de Michoacán― nació el 17 de julio de 1966 Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los seis hermanos de una familia de productores de aguacate.

Dicen que lo bautizaron con el nombre de Rubén y él se hizo llamar Nemesio en honor a su padrino. También que su cuna es el municipio de Naranjo de Chila y otros que fue Uruapan o Aguililla. Tal vez fue este último porque allí, apenas siendo un niño que recién abandonaba la escuela en el quinto año de primaria, se contrató para cuidar los campos de aguacate, propiedad de los Valencia.

De esta familia, conocida primero como el Cártel del Aguacate (porque traficaba la marihuana escondida en los cargamentos de ese fruto), nació el Cártel del Milenio cuando saltaron a la siembra de marihuana y amapola. Tan poderosos eran en su tierra que uno de ellos, José, incluso llegó a alcalde en 1989, postulado por el PRD. Con ellos, apenas adolescente, El Mencho se hizo vigilante de los plantíos y traficante después.

Oseguera Cervantes supuestamente se esconde en las montañas de Jalisco (Foto: Infobae México)

Su paso por los Estados Unidos

Sin embargo, debió haber soñado con algo más que aguacates, porque en pocos años empacó y se mudó al norte de California, Estados Unidos.

A los 20 años, para 1986, ya había emigrado a Estados Unidos. Vivía en la bahía de San Francisco, en California, donde se involucró con una banda de tráfico de heroína y metanfetamina e intentó construir una red de clientes como dealer. El periodista estadounidense Josh Eells, en un reportaje publicado en la revista Rolling Stone y con base en información de autoridades de Estados Unidos, afirma que Abigael González Valencia, El Cuini, cuñado de Oseguera Cervantes, lo formó en el negocio de las drogas.

Fue detenido en 1986 cuando él y su hermano mayor, Abraham Oseguera, vendieron heroína a dos policías encubiertos; en 1992 fueron enviados a una prisión federal y luego deportados. Una foto de reserva del incidente muestra al Mencho, de 19 años, con una sudadera con capucha y con acné en la cara.

Dos meses después, nació su primer hija: Jessica Johanna Oseguera.

En febrero de 2020, los gobiernos de México y de EEUU dieron un golpe al criminal cuando el hijo del "Mencho", Rubén Oseguera González, "El Menchito", fue extraditado, y su hija, Jessica Johanna Oseguera González, fue detenida (Foto: Archivo)

Su regreso a México

Al salir de prisión, en 1997, se enroló como policía municipal en Tomatlán, Jalisco. Allí se vinculó con los hermanos Nava Valencia del Cártel del Milenio, y con Nacho Coronel, del Cártel del Pacífico, como también llamaban a la organización criminal del Chapo Guzmán.

Con ellos, al dejar la policía, El Mencho se convirtió en una especie de consejero de seguridad y una pieza estratégica en el tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos gracias a su experiencia en aquel país, de acuerdo con Eells.

Desde la formación del CJNG en 2011, El Mencho pronto logró expandirse en casi todo México y tiene presencia internacional en Estados Unidos, Colombia y, sin confirmar, en Canadá, Argentina, Holanda, Ghana, Nigeria, Marruecos, Rusia, China, Corea del Sur, Alemania, Perú, Centroamérica, Bolivia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Polonia, Australia, y Camboya, con lo que habría superado en 2018 al Cártel de Sinaloa en el tráfico de alucinógenos, de acuerdo con diversos reportes.

Desde la formación del CJNG en 2011, "El Mencho" pronto logró expandirse en casi todo México y tiene presencia internacional (Foto: Captura de pantalla)

Oseguera Cervantes supuestamente se escondía en las montañas de Jalisco y, según la prensa local, padece insuficiencia renal, un mal que lo mantenía con diálisis y atado a una cama, por lo que la organización sería dirigida por sus lugartenientes.

En febrero de 2020, los gobiernos de México y de EEUU dieron un golpe al criminal cuando el hijo del Mencho, Rubén Oseguera González, El Menchito, fue extraditado, y su hija, Jessica Johanna Oseguera González, fue detenida mientras acudía a una de las audiencias de su hermano.