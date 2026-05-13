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El secreto de la longevidad podría estar en el aceite de oliva

El aceite de oliva se posiciona como uno de los grandes aliados en la búsqueda de una vida larga y saludable

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Un hombre y una mujer mayores sonríen mirándose el uno al otro. El hombre sostiene una botella de aceite de oliva extra virgen.
El aceite de oliva, valorado por generaciones, destaca en la dieta equilibrada y hoy la ciencia investiga su vínculo con la longevidad y la prevención de enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva ocupa un lugar privilegiado en la cultura alimentaria de numerosos países y ha sido valorado por generaciones como uno de los emblemas de una dieta equilibrada.

Su uso trasciende la función culinaria, pues suma un aporte nutricional relevante que ha llamado la atención de la ciencia moderna.

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La comunidad internacional ha dedicado décadas a investigar sus posibles efectos en la salud, en especial en relación con la longevidad y la prevención de enfermedades crónicas.

Aunque los beneficios aparentes del aceite de oliva han sido reconocidos históricamente de manera empírica, solo en las últimas décadas se han acumulado pruebas científicas sólidas sobre su papel en la promoción de la longevidad.

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Evidencia científica sobre longevidad y mortalidad

El análisis de grandes cohortes epidemiológicas ha permitido determinar que el consumo constante de aceite de oliva puede asociarse a una reducción significativa del riesgo de mortalidad prematura y de incidencia de enfermedades como las cardiovasculares, algunos cánceres y patologías neurodegenerativas.

Las investigaciones coordinadas por la Universidad de Harvard han sido determinantes en este campo. Un estudio publicado en 2022 examinó durante casi tres décadas a más de 90 mil profesionales de la salud de Estados Unidos, revelando que quienes consumían aceite de oliva de manera habitual tenían un 19% menos de riesgo de muerte por cualquier causa frente a quienes lo evitaban.

Estas cifras se mantienen incluso tras ajustar por variables como el estilo de vida, la actividad física y otros hábitos dietéticos.

Una mano vertiendo aceite de oliva dorado de una jarra a un cuenco de cristal transparente, con una botella de aceite y ramas de olivo con frutos.
Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que el consumo habitual de aceite de oliva reduce el riesgo de muerte por cualquier causa en 19%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el NIH, el aceite de oliva es fuente de una combinación de nutrientes que actúan de manera sinérgica para proteger las células del daño oxidativo y mantener la función endotelial.

El NIH resalta que el ácido oleico y los polifenoles presentes en el aceite virgen extra disminuyen la inflamación sistémica y contribuyen a regular el metabolismo lipídico, elementos clave en la prevención de la aterosclerosis y otros trastornos asociados al envejecimiento.

El estudio PREDIMED, de referencia en el ámbito internacional y avalado por múltiples organismos oficiales, demostró que la suplementación intensiva con aceite de oliva virgen extra en una dieta mediterránea reduce en un 30% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores.

Los investigadores también observaron una relación dosis-respuesta: por cada 10 gramos adicionales de aceite de oliva consumidos al día, el riesgo de mortalidad general disminuía en un 7%.

Estos datos han sido confirmados por instituciones como la FAO, que promueven la adopción de modelos de alimentación donde el aceite de oliva ocupa un lugar central.

Estos resultados refuerzan la hipótesis de que los beneficios del aceite de oliva son atribuibles a sus propiedades intrínsecas y no únicamente a factores culturales o ambientales.

Mecanismos biológicos y protección celular

Los mecanismos moleculares detrás de estos efectos se han explorado en profundidad en estudios coordinados por el NIH y respaldados por la FAO.

El aceite de oliva extra virgen contiene compuestos como el hidroxitirosol, el oleocantal y la oleuropeína, que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios naturales.

Según los informes del NIH, estas sustancias pueden modular las vías de señalización celular que regulan el envejecimiento y proteger los telómeros, segmentos de ADN vinculados a la longevidad celular.

Los polifenoles del aceite de oliva también favorecen la activación de mecanismos de reparación genética y autofagia, procesos esenciales para el mantenimiento de la función celular y la prevención de enfermedades degenerativas.

Infografía que ilustra los beneficios del aceite de oliva para la salud, incluyendo la reducción del riesgo de muerte y protección celular.
Evidencia científica asocia el consumo regular de aceite de oliva a una reducción significativa del riesgo de mortalidad prematura y enfermedades crónicas, según estudios de Harvard y el NIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Directrices institucionales y recomendaciones oficiales

Organismos internacionales como la FAO y el NIH coinciden en recomendar la sustitución de grasas saturadas por aceites vegetales ricos en compuestos bioactivos, con énfasis en el aceite de oliva virgen extra.

Las directrices oficiales aconsejan un consumo diario que varía, dependiendo de la fuente, entre 20 y 40 gramos, distribuidos a lo largo del día y preferentemente en preparaciones en crudo para preservar sus propiedades.

La FAO destaca que la integración del aceite de oliva en la dieta no solo aporta beneficios individuales, sino que también puede favorecer modelos agrícolas y alimentarios sostenibles, con menor impacto ambiental respecto a otros sistemas de producción de grasas de origen animal.

Este enfoque ecosistémico es esencial para consolidar estrategias de salud pública que sean efectivas y viables a largo plazo.

Una mujer vierte aceite de oliva en una ensalada y un hombre moja pan en un cuenco, ambos sentados en una mesa con más botellas de aceite.
El estudio PREDIMED comprobó que añadir aceite de oliva virgen extra a la dieta mediterránea reduce en 30% el riesgo de eventos cardiovasculares graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos en patologías específicas y perspectivas futuras

Diversos estudios avalados han señalado que el efecto protector del aceite de oliva también se extiende a enfermedades neurodegenerativas, con reducciones del riesgo de hasta un 29% en mortalidad por estas causas, según los análisis de Harvard.

En el ámbito clínico, la evidencia actual respalda la recomendación de priorizar el aceite de oliva extra virgen, tanto para la prevención como para complementar el tratamiento de enfermedades crónicas.

La investigación continúa y se espera que futuros ensayos amplíen el conocimiento sobre los mecanismos de acción y la aplicabilidad en diferentes poblaciones.

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