NFL en México: ¿Cómo conseguir boletos?

El Coloso de Santa Úrsula está listo tras remodelación para recibir unpartido de la NFL.

La NFL regresa oficialmente a México con el partido de temporada regular entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

El encuentro se prevé que se dispute el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas como parte del clásico Sunday Night Football.

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Tras cuatro años de ausencia por las remodelaciones previas al Mundial 2026, el escenario para este esperado choque de la Conferencia Nacional será el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) de la Ciudad de México.

Asegurar una entrada requerirá de planificación inmediata debido a la alta demanda histórica en el país.

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Los 49ers recibirían a los Vikings de Minnesota en el Estadio banorte.

Registro previo y canales de venta oficiales

El primer paso para conseguir entradas es completar el formulario de registro en la plataforma oficial de la NFL International Games.

Este registro gratuito no garantiza la compra, pero otorgaría un código de acceso anticipado indispensable para la preventa general.

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La distribución digital de las entradas aún no se anuncia con que boletera se llevará a cabo, sin embargo, los eventos que alberga el recinto, se realizan con Fanki, por lo que en las siguientes semanas podría anunciarse a detalle en dónde se venderán las entradas.

Adicionalmente, el banco patrocinador del evento, Banorte, podría contar con una preventa exclusiva para sus tarjetahabientes semanas antes de liberar el resto de las localidades al público general.

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La NFL regresa a México tras 4 años de ausencia. (AP Foto/Rebecca Blackwell, File)

Paquetes de hospitalidad y experiencias VIP

Para quienes buscan asegurar su lugar sin depender de las filas virtuales, la agencia oficial de experiencias de la liga, el sitio web On Location, ya tiene disponibles paquetes premium.

Estas opciones integran asientos en zonas exclusivas del estadio, acceso a fiestas VIP antes del partido con leyendas de la liga, alojamiento en hoteles de lujo y traslados.

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Aunque representan una inversión económica significativamente mayor, son la alternativa más confiable y segura frente a los riesgos de la reventa no autorizada.

Historial de partidos de temporada regular en México

La NFL ha disputado cuatro encuentros oficiales de temporada regular en el Estadio Azteca de la Ciudad de México:

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2005 (2 de octubre): Los Arizona Cardinals vencieron 31-14 a los San Francisco 49ers. Este juego impuso un récord histórico de asistencia en la liga con 103,467 espectadores .

2016 (21 de noviembre): Los Oakland Raiders derrotaron 27-20 a los Houston Texans en el primer partido de lunes por la noche ( Monday Night Football ) fuera de Estados Unidos.

2017 (19 de noviembre): Los New England Patriots, liderados por Tom Brady, superaron contundentemente 33-8 a los Oakland Raiders.

2019 (18 de noviembre): Los Kansas City Chiefs se impusieron 24-17 ante los Los Angeles Chargers en un cerrado duelo divisional.

2022 (21 de noviembre): Los San Francisco 49ers se enfrentaron a los Arizona Cardinals y los 49ers ganaron con un marcador dominante de 38 - 10.

El regreso del emparrillado al coloso de Santa Úrsula promete ser uno de los eventos deportivos más cotizados del año en la región.

Los aficionados que sigan las pautas de registro a tiempo y aprovechen las opciones bancarias tendrán la ventaja en un proceso de venta que habitualmente agota las localidades en minutos.

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