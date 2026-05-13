Malas noticias para el América: Brian Rodríguez estaría siendo pretendido por este club de Brasil

La incertidumbre crece entre los aficionados azulkcremas, ya que el extremo se ha convertido en el principal referente en ataque para las Águilas. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Club América atraviesa un momento de transición tras su eliminación en los cuartos de final del Clausura 2026 ante Pumas.

En medio de la reestructuración del plantel, que de acuerdo con diferentes reportes incluiría la partida de jugadores como Henry Martín y Néstor Araujo, surge un rumor que preocupa a la afición azulcrema: Brian Rodríguez podría partir hacia un club histórico de Brasil que busca reforzar su ataque.

PUBLICIDAD

La última participación de Rodríguez con América fue en el Clásico Capitalino de cuartos de final frente a Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez

La posible salida del extremo uruguayo, adelantada por medios de la prensa brasileña como Ge Globo, no sólo representaría un golpe deportivo, sino también un cambio estratégico para las Águilas, que ven en él una de sus piezas más desequilibrantes.

Cruzeiro habría puesto la mirada en Rodríguez

De acuerdo con la información, aunque aún no hay una negociación cerrada, el nombre del uruguayo habría sido ofrecido por su propio representante y el conjunto de Belo Horizonte ya estaría analizando seriamente la incorporación de Rodríguez.

PUBLICIDAD

Interés previo : Cruzeiro ya lo había sondeado en 2025, lo que refuerza la credibilidad del acercamiento actual.

Evaluación financiera : América pide alrededor de 10 millones de dólares, cifra que el club brasileño considera elevada.

Proyecto deportivo: el técnico Artur Jorge busca un extremo rápido y desequilibrante, perfil que encaja a la perfección con Rodríguez.

El técnico Artur Jorge busca un extremo rápido y desequilibrante para potenciar el ataque de Cruzeiro en la próxima temporada. REUTERS/Jean Carniel

En este sentido, Cruzeiro vería en el “Rayito” una buena oportunidad de mercado, pero el costo sería el principal obstáculo para concretar la operación.

El desempeño del Rayito en América

Rodríguez ha sido un jugador clave en el esquema de André Jardine, destacando por su velocidad y capacidad de desequilibrio. Aunque se le ha criticado por su rendimiento en liguillas, sus números hablan de un aporte constante.

PUBLICIDAD

Clausura 2026 : 17 partidos, 6 goles y 2 asistencias en 1219 minutos.

Contrato vigente : su vínculo con América se extiende hasta 2029, lo que fortalece la posición del club en la negociación.

Último partido: titular contra Pumas en CU, mostró intensidad, frustración y enojo ante la eliminación, reflejando su carácter competitivo.

Rodríguez suma 6 goles y 2 asistencias en el Clausura 2026 tras jugar 17 partidos con las Águilas del América. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Rodríguez ha sido un jugador confiable y con impacto ofensivo, lo que explica este posible interés despertado en otros mercados.

Las cualidades que estarían seduciendo a Cruzeiro

Más allá de los números, Rodríguez posee características que lo convierten en un atractivo refuerzo para cualquier club sudamericano.

PUBLICIDAD

Velocidad y desborde : capaz de romper defensas fácilmente en el uno contra uno.

Versatilidad ofensiva : puede jugar por ambas bandas.

Experiencia internacional : convocado por Uruguay para el Mundial 2026.

Adaptación cultural: habla portugués, lo que facilitaría su integración en Brasil.

La experiencia internacional de Brian Rodríguez, convocado al Mundial 2026 con Uruguay, aumenta su valor en el mercado. REUTERS/Henry Romero

Aunque su deseo personal sigue siendo dar el salto a Europa, Rodríguez combina juventud, experiencia y habilidades técnicas que lo convierten en un perfil ideal para Cruzeiro.