SICT celebra 135 años destacando su papel en la transformación de México

El aniversario número 135 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) llega con un mensaje enfático de su titular: Jesús Esteva Medina celebró la historia del organismo

El aniversario número 135 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) llega con un mensaje enfático de su titular: Jesús Esteva Medina celebró la historia del organismo subrayando su papel en la transformación de México y la esperanza que sus obras representan para millones.

En la actualidad, la SICT ha reforzado su compromiso con la justicia social, priorizando el bienestar de las comunidades más necesitadas. Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dependencia ha dado continuidad a proyectos prioritarios y ha impulsado la construcción de carreteras, vías férreas y planteles escolares. El organismo también ha intervenido en la reconstrucción de caminos y zonas afectadas por fenómenos naturales, procurando restablecer la conectividad y el desarrollo local.

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La SICT, fundada el 13 de mayo de 1891 como Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), ha cambiado de nombre y funciones a lo largo de los años, pero su misión de conectar y comunicar al país permanece intacta. En palabras del propio Esteva Medina: “Todo gran proyecto inicia con un pensamiento, con una convicción que se transforma en acción; así nacen los caminos que conectan regiones, las obras que impulsan el desarrollo y las decisiones que dan esperanza y bienestar al pueblo de México”.

La transformación de la SICT no solo se refleja en sus obras, sino también en su capacidad de adaptación. Desde su creación, la dependencia ha evolucionado para responder a los retos de cada época, pasando de SCOP a SCT y finalmente, desde octubre de 2021, a su denominación actual. El Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030 marca la agenda de la Secretaría, orientando esfuerzos hacia la continuidad de obras y la implementación de iniciativas como MegaBachetón, Caminos Artesanales y Senderos Seguros.

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Al abordar el sentido profundo de la labor institucional, Esteva Medina reflexionó: “El camino no sólo nos lleva a un lugar, sino también nos transforma; el camino es destino cuando cada paso representa progreso, diálogo y esperanza compartida”. Así, el funcionario destacó el legado de quienes trabajaron antes y apeló a la responsabilidad de consolidar y transformar ese legado para las generaciones futuras.

Al cerrar su mensaje, el titular de la SICT rindió homenaje a quienes integran la dependencia: “Que estos 135 años sigan dando ruta de encuentro, desarrollo y transformación para México. Larga vida a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gracias a las trabajadoras y trabajadores que integran este gran equipo, esta gran familia”.

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En términos concretos, la SICT ha impulsado programas de reconstrucción y desarrollo comunitario, mejorando la conectividad y el acceso a servicios en zonas rurales y urbanas. Además, ha retomado la construcción de escuelas y fortalecido la infraestructura vial, reafirmando su papel en el bienestar nacional.

El aniversario de la SICT sirve como recordatorio de una trayectoria institucional que ha unido destinos y acercado comunidades durante más de un siglo, manteniendo viva la convicción de que cada proyecto puede ser un motor de esperanza y transformación para el país.

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