“Es un servidor público eficiente”: AMLO volvió a respaldar al director de la CFE, Manuel Bartlett

Foto; REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo

Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, al asegurar que “es un servidor público eficiente”.

Durante su conferencia mañanera realizada este viernes desde las instalaciones del 37 Batallón de Infantería en Villahermosa, Tabasco, el mandatario federal fue cuestionado por qué Bartlett Díaz no ha visitado esa entidad, pese a que se había comprometido a ir, ante las quejas ciudadanas por las altas tarifas de luz.

“Ya me informó Carlos Merino, el gobernador de Tabasco, que se llegó a un acuerdo y es cosa de que ustedes lo informen. Cumplimos la palabra que tenemos empeñada con nuestros paisanos, pero él lo va a informar”, dijo.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

López Obrador descartó que Bartlett Díaz haya desatendido su instrucción de asistir a Tabasco para atender el problema del cobro excesivo de luz, luego que a finales de febrero del año pasado le pidió visitar la zona de Tamulté de las Sabanas. Sin embargo, no ha ocurrido.

-¿Y la razón por la que Manuel Bartlett no ha venido a Tabasco, ha desatendido su instrucción?, lo cuestionó un reportero de un medio local.

“No, no, no… Bartlett está cumpliendo con su responsabilidad, nos ayuda mucho, es un servidor público eficiente. Ya lleva un tiempo siendo muy cuestionado porque él es de los promotores, y yo apoyo, de la reforma eléctrica. Entonces hay quienes no lo ven con buenos ojos y lo cuestionan mucho, pero es un funcionario público responsable y quiere mucho a Tabasco porque su padre fue gobernador de Tabasco (...)”, aseguró.

Fotografía de archivo del director de la Comisión Federal de electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. EFE/Mario Guzmán

El jefe del Ejecutivo federal señaló que se piensa que Bartlett Díaz no visita Tabasco, porque cuando su padre era gobernador había un movimiento en su contra que lo llevó a abandonar al estado, ya que muchos pedían su destitución.

“(...) Entonces se piensa que si no viene el licenciado Bartlett es por eso, no, es una concepción equivocada. Él le tiene mucho afecto a Tabasco, pues es la tierra de su padre (...)”, dijo.

Apenas el pasado miércoles, el gobernador Carlos Merino aseguró que la CFE devolverá a los tabasqueños un saldo a favor por cobro sin subsidio, además que la tarifa preferencial de luz (1F, la más baja del mercado eléctrico nacional) permanecerá todo el año.

Foto: REUTERS / Daniel Becerril/ Foto de archivo

De acuerdo con el secretario estatal para el Desarrollo Energético (Sedener), José Antonio de la Vega Asmitia, Tabasco cuenta durante todo el año con la tarifa 1F, pero la CFE y el Gobierno Federal otorgan un subsidio durante las meses más calurosos del año y lo quitan durante los meses más fríos.

“En síntesis, la gente debe entender que ya no hay ese subsidio en el periodo de invierno, pero la tarifa sigue siendo la misma: la 1F, y en eso no hay ninguna discusión”, afirmó el pasado mes de septiembre.

SEGUIR LEYENDO: