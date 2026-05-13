U2 se refugió de la lluvia en casa de un vecino de CDMX y tocaron varias canciones

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La banda U2 sorprendió la tarde del 12 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde grabó el video musical de su nuevo sencillo “The Streets of Dreams”.

El grupo irlandés, encabezado por Bono, interpretó el tema arriba de un autobús y frente decenas de seguidores, quienes participaron como extras durante el rodaje.

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Pese a la lluvia, el primer día de rodaje del video de U2 fue todo un éxito. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El equipo técnico instaló cámaras de alta definición, grúas y reflectores en la Plaza de Santo Domingo. La producción aplicó un operativo vial y peatonal para que la grabación se desarrollara.

Las lluvias pausaron la grabación de “The Streets of Dreams”

La banda ofreció una presentación musical en el balcón de un edificio en México. Este evento improvisado se realizó tras un fallo en el generador eléctrico durante su visita.

Durante la jornada de grabación, las lluvias comenzaron a mojar a la Ciudad de México e incluso dañaron un generado del equipo de producción. Esta situación climática obligó a Bono y a su banda a refugiarse del agua en uno de los negocios colindantes al set. Ahí estuvieron durante unos minutos, hasta que decidieron que era un buen momento para regalarle a los fans un poco más de su música.

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Un vecino de la zona le abrió a la banda las puertas de su casa. En redes sociales circula un video donde se a cada uno de los integrantes entrando en dicho inmueble y saludando a la toda la familia. Bono y sus compañeros subieron hasta el balcón y desde ahí interpretaron un par de canciones en acústico.

La exitosa carrera de U2 al paso del tiempo

U2 filmó su nuevo video musical en la CDMX. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

U2 se forma en Dublín en 1976, con Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

Lanza su álbum debut, “Boy”, en 1980, destacando por su sonido post-punk.

“War” (1983) consolida su fama, gracias a temas como “Sunday Bloody Sunday”.

El disco “The Unforgettable Fire” (1984) marca un giro hacia un sonido más atmosférico.

“The Joshua Tree” (1987) los convierte en superestrellas mundiales, con éxitos como “With or Without You”.

En 1991, “Achtung Baby” introduce influencias electrónicas y experimentación sonora.

“Zooropa” (1993) y “Pop” (1997) exploran aún más lo electrónico y la cultura pop.

A principios de los 2000, “All That You Can’t Leave Behind” representa un regreso a sus raíces rock.

U2 gana múltiples premios Grammy y es reconocida por sus giras espectaculares.

Bono y la banda participan en causas sociales y humanitarias a nivel global.

En las décadas recientes, U2 mantiene relevancia con discos como “No Line on the Horizon” (2009) y “Songs of Experience” (2017).

Continúa activa, fusionando activismo y música, y es considerada una de las bandas más influyentes del rock.