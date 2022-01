2000s Pop Tour: los mejores memes que dejó el anuncio del elenco

Los usuarios mostraron sus reacciones a través de las redes sociales (Foto: Twitter/@Tonatwith/@SimposinitoMX/@NubiaArizaga2/@ididntwannaBme)

Apelando a la nostalgia de los inicios del nuevo milenio, Bobo Producciones volvió a apostar por una formula ya conocida: congregar artistas y agrupaciones que marcaron época en la industria musical en español, tal y como fue el 90′s Pop Tour, mismo que arrasó con récords desde 2017 en las principales plazas de la República Mexicana.

Así que este martes 18 de enero presentaron el cartel del 2000′s Pop Tour, el nuevo show que tendrá como invitados a algunos de las máximos exponentes del género durante las primera década del siglo XXI: Paty Cantú, Pee Wee, Yahir, Fanny Lú, Kudai, Playa Limbo, Motel, Bacilos y Nikki Clan.

El anuncio ya se había dado por la empresa de Ari Borovoy desde hace semanas; sin embargo, este día se anunció el estreno del concepto, el cual debutará el próximo 10 de junio en la Arena Ciudad de México.

El elenco debutará el próximo 10 de junio (Foto: Instagram/@2000spoptour_fansoficial)

Sin embargo, las reacciones en redes sociales versaron entre muchas emociones, pues algunos se mostraron contentos de poder ver a sus artistas favoritos en un escenario; mientras que otros aseguraron que faltaron artistas como RBD, Belanova, Miranda, Pxndx, Reik e, incluso, la banda española La Oreja de Van Gogh.

Fue gracias a lo anterior que el evento se volvió tendencia en los principales buscadores y redes sociales, lo cual lograron con contenido propio como los memes o videos que pudieran representar su sentir tras el anuncio.

Con la noticia de los nuevos conciertos, muchos internautas recordaron algunas experiencias de los 2000 como la forma en la que se escribía, la canciones que estaban de moda, las películas exitosas y mucho más:

Sin embargo, el concierto hizo sentir viejos a muchos, pues pudieron ver de forma real cuánto han crecido o envejecido o cuántos años cumplirán en este 2022:

Sin duda, la época emo también hizo su aparición pues el anuncio de Nikki Clan como parte del cartel avivó los recuerdos del fleco de lado y los pantalones entubados:

Y es que Nikki Clan se robó los reflectores, no sólo por volver después de dejar los escenarios sin despedirse, sino porque muchos internautas aseguraron que su vocalista, Yadira Gianola, en la actualidad le da un aire a Lucero:

No obstante, Belanova fue una de las agrupaciones que no apareció en el nuevo evento organizado por Bobo Producciones, lo cual causó molestia y tristeza en algunos usuarios de las redes sociales, debido a que aseguraron que no pueden pensar en los 2000 sin esta agrupación jalisciense:

Por lo cual, las quejas contra Ari Borovoy no pudieron faltar, pues la ausencia de algunos, así como la presencia de otros no dejó conformes a muchos que esperaban con ansias esta nueva etapa de conciertos:

La emoción también estuvo presente, pues muchos otros aseguraron que muchas de sus bandas o contantes favoritos de su niñez o juventud estarán juntos en un mismo escenario:

Otra de las más pedidas, ya sea realmente o como un “chascarrillo”, es Jolette, la exalumna de La Academia, el reallity show de Televisión Azteca, que, sin duda, marcó el inicio de los 2000 en la pantalla chica mexicana:

Finalmente, otro de los ausentes fue la agrupación Pxndx, la cual no sólo no fue incluida en el 2000s Pop Tour, tampoco aparece en el concierto emo When we were young, el cual se realizará en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos el 22 de octubre:

