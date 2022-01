Pedro Salmerón se defendió de las acusaciones de acoso: “No comentaré sobre el tema”

Pedro Salmerón compartió los comentarios de sus exalumnos (Foto: Facebook/Pedro Salmerón)

El doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salmerón Sanginés, utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones en su contra por supuestos actos de acoso que se avivaron la tarde del lunes 17 de enero, tras su designación como el posible nuevo embajador de México en Panamá.

A través de tres tuits, indicó que la revuelta en redes sociales sólo es un linchamiento digital, por lo cual, sentenció que no hablará más al respecto hasta que se presenten las denuncias correspondientes con las “autoridades competentes” .

“Es lo último que comentaré sobre el tema (del que tendría mucho que decir, pero no -en- estas circunstancias) mientras no existan denuncias ante las autoridades competentes y todo sea linchamiento en redes”, redactó este martes 18 de enero en su cuenta de Twitter.

Pedro Salmerón utilizó sus redes sociales para defenderse de los señalamientos que han versado en su contra (Foto: Twitter/@HistoriaPedro)

Asimismo, el exacadémico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) refirió que en las evaluaciones “obligatorias y anónimas” que realizaron sus alumnos, mientras impartió clases en dicho lugar educativo del 2005 al 2018, siempre existieron comentarios favorables hacia su persona y no existió alusión alguna a un acto de acoso.

“Sobre ‘acoso’: en el ITAM los alumnos evalúan a los profesores al final del curso. La evaluación es obligatoria y anónima. Al final del formulario hay una página en blanco donde escriben libremente sus observaciones, pues bien: no hay en ellas, en ninguna de ellas, ni la más mínima alusión a ningún acto ya no de acoso: ni siquiera, remotamente equívoco”

Para darle más validez a sus palabras, compartió una archivo PDF de 53 hojas en las que compartió las críticas o felicitaciones que vertieron sus alumnos durante su tiempo como docente, en las cuales se pudo leer agradecimientos por el conocimiento compartido en las aulas, así como reclamos por sus constantes inasistencias al plantel y la falta de claridad a la hora de evaluar.

“El profesor Salmerón tiene un gran conocimiento del tema, pero sus calificaciones son muy arbitrarias”; “El profe es bueno…cuando va a clase”; “Puedo decir que no he aprendido absolutamente nada”; “Me decepcionó profundamente su falta de compromiso”, son algunos de los comentarios que se pueden observar en el documento.

Los exalumnos de Salmerón Sanginés cuestionaron su falta de profesionalismo a la hora de dar clases (Captura de pantalla: ITAM/Twitter/@HistoriaPedro)

Aunque en el PDF no se encuentran datos sobre posibles casos de acoso; Cuarta Ola, organización estudiantil feminista del ITAM, lanzó un comunicado en el cual aseguraron que las denuncias de acoso en contra de Salmerón Sanginés se hicieron bajo los lineamientos de la universidad, tanto así que se inició una investigación en su contra que devino en su renuncia de la institución.

“Tanto las denuncias como la investigación han sido reconocidas en varias ocasiones por directivos del ITAM”

En el comunicado que emitió por medio de redes sociales, la organización también quiso mostrarle su preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por la designación, debido a que su institución no es el único lugar donde tiene acusaciones, pues refirieron que al interior Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la UNAM también se han levantado reportes por “acosar sexualmente” y “abusar de su posición de autoridad”.

Cuarta Ola mandó comunicado a la SRE (Foto: Twitter/@CuartaOla)

Finalmente, diferentes colectivos feministas exigieron al titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, y la subsecretaria Martha Delgado no guardar silencio y respetar la “política exterior feminista” que han presumido ante foros internacionales, especialmente en los que se llevan a cabo en América Latina.

“Las acciones y conductas violentas, así como las omisiones de quienes las observan, conocen y detectan, promueven estas injusticias”

