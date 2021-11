Lo que se sabe de la próxima edición de Survivor México

Según Flor Rubio la tercera entrega llegará en el 2022 Foto: Survivor México

Después del cierre de la segunda temporada con gran éxito el pasado 27 de junio, los rumores entre los fanáticos del reality show Survivor México crecen cada vez más por los posibles nuevos formatos que su productor David Limón puede tomar. Ahora es la periodista y conductora Flor Rubio quien no solo ha confirmado que la tercera entrega llegará en el 2022, sino que muchos participantes de diferentes concursos de TV Azteca regresan para “tener una segunda oportunidad” o presentar sus capacidades en un formato como el que tiene el programa.

A través de su canal oficial en YouTube, Flor Rubio fue la que dio a conocer la fecha tentativa que tiene pensada la televisora del Ajusco para lanzar uno de sus proyectos más exitosos en los últimos años. De esta manera confirmó que el proyecto ya tiene luz verde para iniciar con el casting que podría confirmar su nueva entrega, además de que estará listo en el 2022 y será emitido de manera casi inmediata para poder lograr el éxito de la temporada dos de este año.

La fecha tentativa sería el mes de marzo, según Flor Rubio (Foto: Twitter/@mexico_survivor)

En otro en vivo desde sus redes sociales, Flor Rubio también platicó que el proyecto tiene un alto interés por parte de los ejecutivos de TV Azteca y que fue programado desde antes de agosto de este año junto con otra versión de Master Chef para niños debido a los buenos resultados de Master Chef Celebrity.

Sobre el nuevo formato, la conductora del matutino Venga La Alegría mencionó que la tercera temporada tiene como objetivo la modalidad “revancha”, donde varios de los integrantes de temporadas anteriores podrían regresar para tener su segunda oportunidad y así vengarse de algunos de sus ex compañeros o complicarles el juego a los nuevos concursantes. La fecha tentativa sería el mes de marzo, según Flor Rubio.

Sandra Smester negó la información y aseguró que todavía no están en proceso de casting Foto: Survivor México

Por este motivo, fanáticos han empezado a especular que ya existen algunos participantes confirmados y que estos han sido seleccionados de manera casi directa gracias a su buen rendimiento en otros programas como Exatlón México. Aristeo Cázares y Patricio Araujo fueron los nombres más sonados en redes sociales, hasta que Sandra Smester, directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, negó la información y aseguró que todavía no están en proceso de casting.

“Hola, creo que vas un poco apresurada. Todavía no estamos en casting. Gracias por la promoción y apoyo”, escribió como respuesta a una cuenta que aseguraba la información de los integrantes. Momentos más tarde, continuó negando todo lo que circulaba en internet desde las declaraciones de Flor Rubio: “No, ellos no están contemplados para Survivor. Son increíbles y grandes atletas y los campeones del Exatlón. Pero pronto sabrán nombres, saludos”, finalizó Smester.

Fans del reality show aseguraron en redes sociales que los rumores son verdad Foto: Survivor México

Ante esta situación los fans del reality show aseguraron en redes sociales que entre más se niega ese tipo de información de páginas que filtran cosas sobre programas de concursos - que normalmente resultan ciertos- es porque son reales y dicha situación incómoda a las producciones y el equipo de trabajo detrás de ellos.

“Casualmente la productora de TV Azteca se toma el tiempo para ver y contestar los rumores sobre sus proyectos”, “Es chistoso que una cuenta de chismes logre tanto alcance para que los ejecutivos de Azteca vengan a negar la información”, agregaron usuarios en Twitter.

Flor Rubio ha sido la encargada de dar los mejores spoilers sobre programas; en marzo de este año confirmó que Kristal Silva sería la conductora de La Más Draga 4 pero tiempo después, al extender su participación en Survivor temporada 2, acertó que Roberto Carlo se quedaría con el puesto, spoiler que resultó más que real.

