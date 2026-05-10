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La razón por la que Krysten Ritter considera que trabajar con Jim Carrey cambió su carrera para siempre

La actriz destacó en una entrevista para el podcast Inside of You cómo la experiencia inesperada en el set la llevó a replantear sus prioridades y descubrir nuevas formas de enfrentar los desafíos del oficio

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Krysten Ritter confirma su regreso como Jessica Jones en la segunda temporada de Daredevil: Born Again, consolidando su protagonismo en el universo Marvel (DisneyPlus)

El reciente paso de Krysten Ritter por Inside of You with Michael Rosenbaum, el pódcast de entrevistas a celebridades, sirvió para oficializar uno de los regresos más esperados: confirmó que volverá a interpretar a Jessica Jones en la segunda temporada de Daredevil: Born Again, dentro del universo de la franquicia de superhéroes Marvel. Habló del impacto de este papel en su vida, su experiencia con la ansiedad y sobre el significado de trabajar con Jim Carrey, su ídolo de la infancia.

Al respecto, Ritter compartió que regresar a Jessica Jones fue un proceso profundamente emocional y creativo, marcado por grandes expectativas y desafíos personales, en especial la gestión de ataques de pánico y ansiedad fuera de cámaras.

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Cumplir el sueño de filmar junto a Jim Carrey en Sonic fue, además, uno de los momentos clave de su carrera. Destacó su entusiasmo por la evolución narrativa del personaje y el apoyo del público: “El tráiler salió hace unos días y la cobertura alcanzó 680 millones en línea, con 101,6 millones de impresiones sociales. Es inaudito, todo gracias a los fans”.

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 5 y 6
La actriz revela el impacto emocional y creativo de volver a interpretar a Jessica Jones tras cinco años, afrontando ansiedad y desafíos personales (JOJO WHILDEN)

En cuanto al trabajo actoral sobre Jessica Jones en esta nueva etapa, Ritter relató: “Participamos en reuniones creativas para orientar la historia y hacerla personal. Llevo cinco años interpretando a Jessica, el trabajo de caracterización ya forma parte de mí. Si algo no se percibe auténtico, lo noto. Probarme el vestuario actualizado fue emocionante; cuando todo coincidió pensé: ‘Ahí está, es ella’”.

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El impacto personal de Jessica Jones en Krysten Ritter

La actriz explicó cómo el personaje modificó su actitud y hábitos cotidianos. Tras el rodaje, ya no podía calzarse tacones y adquirió mayor seguridad en sí misma: prefiere salir cómoda antes que arreglarse demasiado, un cambio notable respecto a su vida previa.

Jessica Jones le dejó además un aprendizaje profesional duradero: “Tuve la oportunidad de observar cómo trabajaban más de 60 directores en el set; fue una experiencia de aprendizaje inmensa. Jessica Jones es muy importante para mucha gente: representar a una superhéroe con fuerza sobrehumana fue increíble”.

Ansiedad y ataques de pánico: cuando la salud mental entra en escena

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 5 y 6
Ritter destaca que la cobertura del regreso de Jessica Jones alcanzó un récord de 680 millones en línea con el apoyo masivo de los fans de Marvel (JOJO WHILDEN)

Como protagonista de Marvel, Ritter reconoce abiertamente su relación con la ansiedad, tema central del pódcast. Resalta: “Siempre he sido alguien que convive con la ansiedad. Ahora lo digo en voz alta y pido ayuda si es necesario”. Durante los Upfronts, sintió una presión especial al anunciar su regreso, para lo cual se amparó en el apoyo de compañeros como Charlie y Sir Ben Kingsley. “Por dentro tenía urticaria y sudaba”, confesó.

La importancia de verbalizar sus sentimientos, tanto en el trabajo como en la vida personal, es determinante para Ritter: “Decir ‘estoy ansiosa’ en el set ayuda a que los demás te apoyen. Es la manera de no dejar que la ansiedad te saquen de la escena ni del trabajo”. Para controlar estos episodios utiliza herramientas de respiración: “La respiración controlada ayuda a calmar el sistema nervioso. Si repites el ciclo varias veces, puedes reducir la ansiedad”.

Sobre el papel de la terapia, aseguró: “He pasado por terapia; hay temporadas en que iba semanalmente y otras en que me siento mejor. Los terapeutas te ayudan a encontrar herramientas, pero el trabajo interno lo realiza uno mismo”.

El sueño cumplido de trabajar junto a Jim Carrey

Trabajar con Jim Carrey en Sonic representó el cumplimiento de un sueño de infancia para Ritter y un momento crucial en su carrera actoral (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP)
Trabajar con Jim Carrey en Sonic representó el cumplimiento de un sueño de infancia para Ritter y un momento crucial en su carrera actoral (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP)

En el set de Sonic, Krysten Ritter experimentó una de las vivencias personales más profundas de su carrera. “Trabajar con Jim Carrey fue todo lo que soñaba. Era mi ídolo, veía sus películas después de la escuela y las volvía a ver una y otra vez. Cuando recibí la oferta ni siquiera había leído el guion, solo pensé: ‘Sí, acepto’”.

Describió el ambiente de rodaje como un intercambio de largas jornadas y conversaciones sobre asuntos personales y creatividad. Jim Carrey ensayaba “decenas de variaciones para cada línea, como un científico de la comedia”. Sentirse junto a un genio, enfatizó Ritter, marcó su experiencia. Y así comenzó a replantearse su manera de encarar los personajes. Carrey y llevaba años en el negocio y era un detallista, algo que la hizo reflexionar.

Sonic dejó huella también en el entorno familiar y social: en el colegio de su hijo los niños se acercan emocionados porque ella forma parte del elenco. Incluso padres famosos de Los Ángeles reconocen la película. Así, gracias a esa experiencia, Ritter se convirtió en un referente para los pequeños.

Otros proyectos recientes y vida más allá del set

Krysten Ritter
La actriz combina el trabajo en Marvel, la escritura de su tercer libro, y papeles en series como Dexter Resurrection y Stone Cold Fox, manteniendo el equilibrio con su vida familiar y el autocuidado (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ritter equilibra una agenda diversa entre su trabajo en Marvel, la escritura y otros proyectos. Reveló: “Estoy escribiendo mi tercer libro tras el éxito de mis dos novelas anteriores; una de ellas fue reconocida internacionalmente en el género de novela negra”. Además, participa en títulos como Dexter Resurrection y Stone Cold Fox, este último en el top 10 de la plataforma de streaming Netflix, donde interpretó a una líder de culto.

La actriz subrayó la importancia del autocuidado: “Cuidar de mí misma es parte de mi trabajo. Hago ejercicio y presto atención a mi bienestar”. Le gusta compartir tiempo con su familia, especialmente en Halloween, y encuentra equilibrio entre promoción, desarrollo de guiones y la vida cotidiana. “Siempre trato de mantener la diversión: si una propuesta no lo es, prefiero pasar tiempo con mi hijo u otras actividades”.

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