Survivor México: Carlos Guerrero habló sobre su experiencia como conductor

El reality de Azteca Uno cerrará su segunda temporada este domingo (Foto: captura de pantalla/tvazteca.com)

Desde las playas de República Dominicana, Carlos Guerrero también conocido como Warrior se enlazó en videollamada con Ventaneando, en la conversación compartió cómo fue para él conducir Survivor México.

Hace semanas se dio a conocer que la final del reality se transmitiría en vivo, esto ocurrirá el próximo domingo 15 de agosto. A 19 semanas de haber comenzado las transmisiones, el conductor deportivo se dijo impresionado por las hazañas que pudieron hacer los concursantes con sus cuerpos.

“Estamos a unas cuantas horas de la gran final después de 19 semanas, imagínense todo lo que ha pasado. La verdad es que estoy fascinado con este proyecto, pero sobre todo de lo que es capaz de hacer el cuerpo humano”, expresó el Warrior.

Carlos Guerrero el Warrior fue conductor en la segunda temporada de Survivor (Foto: Instagram@carloslguerrero)

El conductor quien describió cada prueba dentro de Survivor explicó que el ganador o ganadora final era un total misterio:

Tendrán que ponerse a prueba para ver quiénes son los más fuertes y los más capacitados para poder alcanzar un lugar en la Gran Final, nadie les va a regalar absolutamente nada

Respecto al desempeño de los concursantes, mencionó que los 26 hicieron un trabajo excelente, en especial aquellos quienes llegaron a la recta final del reality, cabe recordar que el premio para quien se corone como campeón o campeona es de dos millones de pesos.

Hace semanas, Carlos Guerrero publicó esta foto para recordar su participación en el mundial Alemania 2006 (Foto: Instagram de @carloslguerrero)

“Todos me han sorprendido, todos, si han llegado hasta la semana número 19 es porque algo han hecho muy bien. Esto es lo más sorprendente de Survivor México, todos lo han hecho de maravilla”, dijo para Ventaneando.

Carlos Guerrero recordó que incluso resguardó a la gallina que fue entregada a las tribus y aprovechó para agradecer a los televidentes quienes siguieron el programa desde el pasado 7 de abril.

“Me he portado muy bien, cuidando hasta Petunia. Ha sido una experiencia enriquecedora y me quedo con grandes mensajes de todos los sobrevivientes. Ellos son los protagonistas de esta verdadera historia. No necesitamos tanto para ser feliz… esa es la gran lección (...) gracias a toda la gente que ha hecho posible este proyecto, que ha estado al pendiente todas las tardes-noches esperando a ver qué va a suceder. Ningún otro día es igual en Survivor México”, mencionó hacia el final.

Exceptuando a Jorge Ortín y Sargento Rap, cualquiera de ellos podría ser semifinalista (Foto: Instagram/@survivormexico)

En el final de la segunda temporada, la participación de los fans de Survivor México será crucial, desde hace unas semanas se había anunciado de manera oficial que sería transmitida en vivo, pero además, el público decidirá mediante votación quién será el ganador o ganadora del reality.

Actualmente sólo quedan 6 sobrevivientes en las playas de República Dominicana, tras culminar los tres días de eliminaciones continuos, sólo cinco de ellos se batirán en duelo para llegar a la final. Mientras que Sargento Rap salió el jueves, el actor Jorge Ortín volvió a casa este viernes.

En lo que queda de esta última semana, la dinámica transcurrirá de la siguiente manera:

La final de Survivor se transmitirá el próximo domingo 15 de agosto (Foto: Instagram/@survivormexico)

-Sábado: el programa conducido por Carlos Guerrero El Warrior iniciará a las 20:00 horas y de igual forma, otro concursante será eliminado.

-Domingo: este día a las 20:00 horas será transmitido el último capítulo de Survivor México. Durante esta emisión los cinco concursantes semifinalistas se batirán en duelo por obtener su pase a la final, sólo tres de ellos conseguirán la oportunidad de llegar a este punto, esta parte del programa ya está grabada como el resto de la temporada.

Survivor México comenzó el pasado 7 de abril (Foto: Instagram/@survivormexico)

No obstante, una vez que se sepan sus nombres, el reality pasará a emitirse en tiempo real y es en este momento en que las votaciones por parte del público comenzarán, para realizar dicha dinámica, los fans de Survivor México ya deberán tener descargada en su celular la aplicación móvil TV Azteca en vivo, la cuál se puede obtener de manera gratuita.

En pantalla aparecerán las instrucciones para seleccionar al finalista favorito, quien obtenga la preferencia del público, se coronará como ganador o ganadora de la segunda temporada.

