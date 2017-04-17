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La adolescente Sarah Ikumu se robó el espectáculo con su potente voz en el primer programa de Britain's Got Talent el sábado por la noche.

Sarah, de 15 años, cuyos padres son inmigrantes kenianos, impresionó a los jueces del reality con una interpretación magistral del tema "And I Am Telling You", que cantó Jennifer Hudson en la película Dreamgirls.

El programa regresó este fin de semana en su decimoséptima edición, con una gala en la que se utilizó el primer pulsador dorado de la temporada. Simon Cowell lo empleó para asegurar el pase de la talentosa niña.

Pese a su corta edad, ya ha participado en una serie de concursos de canto. Además, cuenta con una página en Facebook dedicada a su carrera. De acuerdo con el Daily Mail, ha sido alentada por su padre, Alex Gatoto, un pastor.

En YouTube hay videos de la joven interpretando canciones de estrellas de la música internacional como Aretha Franklin y Adele.

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