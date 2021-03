Zudikey Rodríguez: por qué deja solo a Patricio Araujo en Exatlón México

Zudikey y Patricio siguieron juntos en las últimas etapas de Exatlón México (Foto: Captura de pantalla: Instagram / @araujo.patriciog)

La muerte de su abuelo fue un gran golpe para la participante de la cuarta temporada de ”Exatlón México” Zudikey Rodríguez, razón por la que se pospuso su batalla por la eliminación contra Cassandra Ascensio ya que no estaba en condiciones de hacer la prueba y quería estar al lado de su familia tras un complicado momento.

La competidora olímpica en Beijing 2008 utilizó las redes sociales para despedirse de su familiar con palabras de dolor y profunda tristeza, al igual que lo hizo su hermana Jenni Rodríguez, quien también entró a “Exatlón” en su edición 2020 como refuerzo. ”Te fuiste para estar con Dios, siempre te recordaremos”, escribió en su cuenta de Instagram, publicación que acompañó con un moño negro.

“Abuelito te amo. Tu felicidad era la mía. Lloro tu ausencia y el dolor tan grande que dejas en mi abuelita y en nosotros”, publicó después con la fotografía en la que aparece compartiendo un recuerdo junto a su abuelo.

El reality show de Tv Azteca ha sufrido de varias filtraciones desde su inicio antes de que los capítulos lleguen al aire -sobre todo por parte de la llamada Keyla, “la reina de los Spoilers”- y en este caso no es la excepción. La usuaria afirmó que Cassandra eliminará a Zudikey, lo que representaría un doble golpe para la atleta.

La final de Exatlón México será el 4 de abril (Foto: Instagram de Exatlón)

Entonces, en las semifinales la pelea entre las mujeres quedaría entre Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Casandra Ascensio, mientras que en la rama varonil competirán Pato Araujo, Heliud Pulido y Javi Márquez. Todos ellos buscan un boleto para la gran final que será transmitida en vivo el próximo 4 de abril en la búsqueda de dos millones de pesos.

El golpe de su salida no sería solamente para Zudikey sino también para su esposo Patricio Araujo, quien en todo momento ha dicho estar orgulloso de su desempeño y la ha apoyado a derribar cada obstáculo impuesto, al igual que ella lo ha motivado a él.

La pareja ha sido muy seguida por la audiencia desde su boda, a la que calificaron como colosal. La ceremonia se realizó en las playas de República Dominicana en noviembre de 2020 y fue oficiada por el remero Patrick Loliger.

“He soñado con este momento desde hace mucho tiempo no hay día en que no agradezca a Dios por cruzarnos en el camino”, le dijo el exfutbolista de Chivas a su esposa. “Mi capitán Patricio Araujo te prometo permanecer felizmente a tu lado hasta el fin de mi existencia, te amo”, le respondió ella.

Boda Patricio y Zudikey (Foto: Instagram / @exatlonmx)

Los enamorados se conocieron al formar parte de la segunda temporada de “Exatlón”, en la cual compartieron en el equipo rojo. Después de una relación de más de dos años se unieron en matrimonio luego de que Araujo se lo pidiera durante el programa, pidiendo al conductor Antonio Rosique la oportunidad de hacer un anuncio.

Pero Patricio Araujo ha sido un personaje controversial dentro del programa y se ha ganado tanto el amor como el odio de sus compañeros. Recientemente, la patinadora Doris del Moral aseguró en entrevista con “Al extremo” que Araujo no es para nada de su agrado e incluso confesó que le dio gusto que Keno Martell le propiciara unos cuantos golpes cuando el ambiente se calentó durante un juego de Exaball, aunque eso resultara en que los dos fueran suspendidos en algunas competencias.

SEGUIR LEYENDO: