¿Aracely Arambula sustituirá a Anette Michel en Master Chef? La conductora respondió

De un tiempo para acá han circulado rumores en redes sociales de que Anette Michel podría abandonar la conducción de Master Chef México para darle paso a nuevos rostros. Dichas suposiciones señalaban a nada más y nada menos que a la actriz y cantante Aracely Arámbula.

En el programa En Casa de Mara Patricia Castañeda en YouTube, la actriz de telenovelas como Cuando seas mía y Pasión Morena aprovechó para hablar de su vida, su carrera como modelo, su llegada al mundo del espectáculo, sus experiencias amorosas y sus dos más grandes pasiones: la actuación y la conducción de programas de televisión.

Así, cuando Mara Patricia preguntó sobre este supuesto con Aracely Arámbula, la actriz que ya sabía sobre dichos rumores, pues llegaron hasta el equipo de producción de Master Chef México: “¿Podría pasar? Pues sí. Podría pasar. Porque al final es un proyecto del que yo no soy la dueña, es la televisora. Sí lo he hecho desde el principio, y siempre ha habido una conductora que ha sido siempre la misma”.

Michel no parece preocupada por el asunto, no tanto porque tenga el lugar asegurado para futuras temporadas en el reality show de cocina, sino por su optimismo. Si después los productores deciden cambiar las reglas del juego, la actriz de Guadalajara respondió: “Si ellos deciden que quieren cambiar de conductora, lo pueden hacer”.

Al cuestionarla sobre si prefiere ser actriz o conductora y dónde está más cómoda, Anette no pudo elegir entre una ni otra: “Las dos cosas me gustan mucho. Como actriz puedo interpretar cosas que en mi vida cotidiana jamás van a llegar, y como conductora me da la oportunidad de ser yo misma, de expresarme, de que me vean como soy, relajada, etcétera”.

Sin embargo, al hacer hincapié sobre su segunda faceta en el mundo del espectáculo, admite que extraña mucho conducir, pero de una forma en especial. “Me gusta mucho la conducción. La extraño, pero acompañada de más conductores. Eso sí lo extraño”, dijo.

Al volver al tema de Master Chef México, la conductora habló de lo importante que ha sido no sólo para su carrera profesional, sino también a nivel personal. “Master Chef vino a ser un parteaguas. Primero porque fue el único proyecto que hasta el día de hoy donde he sido la única conductora. Los otros compañeros son chefs”.

Dice que el primer día de grabación de la primera temporada del programa llegó a sentirse desolada. “Yo decía ‘Dios mío, ¿y mis compañeros?’, ¿no? Yo había hecho Tempranito, había hecho Época de reinas. Yo decía ’¿Dónde están mis compañeros? ¿Con quién pimponear? ¿Con quién, con quién cotorrear?’ y no, estaba yo sola”.

Ve a sus compañeros de show como una familia, les está agradecida por haberle mostrado un nuevo mundo y otra forma de estar en un programa de televisión. “Yo los adoro. El mundo de la gastronomía es precioso. Son tan unidos, Mara. Se quieren tanto los chefs, se ayudan tanto entre ellos... Eso es bien bonito, es bien bonita la comunicación que tienen, lo bien que se llevan...”.

La misma Anette aclaró que no sabe si este año podrán grabar la nueva temporada de Master Chef México. “Hay muchos proyectos para cubrir el 2021. Es posible, sí, que exista un Master Chef, pero todavía no está cerrado. Normalmente las empresas tienen que tener, de principio a fin, todo su calendario. A mí sí me dijeron ‘Este año no va a haber, pero cabe la posibilidad remota de que se haga uno al final’”.

Por último, al hablar de otros posibles proyectos en puerta, Michel dio a entender que había muchas posibilidades, pues tiene a consideración la larga trayectoria que lleva con Tv Azteca, que suman 25 años en total. Así, aclaró que no tiene contrato de exclusividad con dicha televisora, por lo que “Todo puede pasar”.

