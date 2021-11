La Bebeshita y Aristeo Cázares desataron rumores de un posible romance

No es la primera vez que los famosos desatan rumores sobre un posible romance (Fotos: Instagram/@masterchefmx)

Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, y Aristeo Cázares han desatado diferentes rumores sobre un supuesto romance, pues ambos son concursantes del programa MasterChef Celebrity y en varias ocasiones se les ve juntos.

En distintos momentos se le ha visto sonreír y bromear juntos, sin embargo, en la última semana muchos de los fans percibieron que entre la influencer y el campeón de Exatlón México, podría existir algo más que amistad, ya que notaron que muchas veces ambos coquetearon enfrente de todos, teniendo varias muestras de afecto a lo largo de la transmisión.

Anteriormente la Bebeshita ya había mostrado interés hacia Aristeo, antes de ser eliminada no se había visto tan marcado que fuera por parte de ambos, hasta después de que Daniela volviera en representación de la actriz Paty Navidad. Por el momento ninguno de los dos han comunicado que estén saliendo o que pueda ocurrir algo fuera de las cámaras de Tv Azteca.

La página oficial de MasterChef Celebrity compartió hace un par de días uno de los tantos memes que los fans han hecho en redes sociales. A través de Twitter se puede ver una imagen de dos personajes de la reconocida serie animada Pucca, en dicho programa existe un “amor apache” entre los protagonistas, por lo que los internautas hicieron referencia a la famosa y al también conductor de Venga la Alegría fin de semana.

Los usuarios de internet han realizado varios memes en referencia a los rumores (Foto: Twitter)

Hicieron distintos comentarios los usuarios: “Se me hace que la Bebeshita y Aristeo ya andan de novios”, “A mi no me engañas, ellos ya se empiezan a gustar”, “Veo el programa únicamente por Daniela y Aristeo, me encantan”, “Harían una bonita pareja”, “Son mis participantes favoritos”, entro otros.

También los demás concursantes han notado diversas actitudes que los hacen dudar. Durante la sección de “lo mejor de MasterChef Celebrity”, transmitieron un extracto en donde Aristeo y la influencer se la pasaron molestándose durante el reto y en el que la Tiktoker decía que era alérgica a su compañero.

Alana, también conductora del matutino siempre insiste que entre Aristeo y Daniela hay algo más y comenzó a decir que lo que hicieron eran actitudes de una pareja de 4 años. Todo lo que ocurrió fue en una visita especial de la Bebeshita a Venga la Alegría fin de semana y tras abrazar a Cázares, él confesó tener novia y reveló que nadie la conoce.

Rápidamente los fans hicieron sus teorías y no quedaron convencidos de que eso fuera verdad, ya que aseguraron que probablemente Aristeo sólo dijo eso para hacer enojar a Daniela o para detener los rumores.

Aristeo Cázares reveló tener novia (Foto: Twitter)

El que terminó poniéndose celoso fue el presentador, ya que en el programa de la mañana se presentó una cápsula de lo ocurrido durante la semana en Exatlón México y en dicho video pasaron las imágenes de la herida en la cabeza que sufrió Jahir Ocampo y fue cuando la participante de MasterChef Celebrity comenzó a hablar del clavadista y lamentó su lesión porque considera que es uno de los mejores atletas del reality.

Cázares le dijo a la Bebeshita que pensó que él era su favorito de Exatlón y de inmediato Daniela Alexis lo interrumpió para decirle que no se pusiera celoso porque no tenía razón para ponerse de esa manera y aunque todo fue en tono de broma, una vez más, dejaron ver que hay cierta química entre ambos.

SEGUIR LEYENDO: