El cubano William Valdés denunció xenofobia del chef Herrera en Masterchef Celebrity: “este país es de mexicanos”

El actor fue el cuarto eliminado de la competencia MasterChef Celebrity (foto: Instagram/@williamvaldes)

William Valdés fue el expulsado de esta semana en MasterChef Celebrity y ahora el actor reveló que el chef Herrera, juez de la competencia gastronómica, tuvo una actitud desagradable con él.

En una entrevista con su excompañera Matilde Obregón, Valdés compartió su experiencia en el reality pero también reconoció que su paso por el programa no fue agradable del todo y en específico, su tensa relación con el chef, pues aseguró que fue discriminado por su nacionalidad.

William relató que cuando conoció a Herrera, este le respondió de una mala manera. “Los primeros días de grabaciones todos estábamos afuera y le dije: `qué cool está tu cámara´ y se voltea muy serio y dice: `¿ Y tú quién eres? Ah, eres el cubanito. Celebridad en este país tú no eres, este país es de mexicanos´”.

El conductor tiene más de 900 mil seguidores en su cuenta de Instagram (foto: Instagram/@williamvaldes)

La tensión entre el juez y el concursante siguió en el programa e incluso Valdés reveló que insultó al Chef pero no salió en la televisión. “Entonces noté siempre una mala onda del lado de él, de como me decía las cosas y no sé si ya lo habían platicado con él de que soy una persona muy explosiva y una vez le dije “Chinga a tu madre”.

William también comentó que fue uno de los participantes que recibió críticas muy duras a comparación de sus compañeros y añadió que las mujeres tienen un trato preferencial de parte del juez, sobre todo la Bebeshita. “No concordaban las cosas que me decía a mí y luego trataba a la Bebeshita tan lindo y noté que él con ciertas mujeres tenía cierta inclinación y era más buena onda, aunque los platos no estuvieran cool”.

El chef Herrera ha mostrado también esta personalidad agresiva a través de sus redes sociales, pues incluso criticó duramente a un restaurante cuando, sin avisarle, le cobraron un molcajete que le llevaron a la mesa para “botanear”. El juez en MasterChef México decidió grabar un video al respecto exhibiendo el abuso hacia el consumidor.

William Valdés es parte de los conductores de "Venga La Alegría" (foto: Instagram/@williamvaldes)

Fue a través de sus cuentas oficiales donde el empresario decidió relatar su molestia ante este hecho. “Oye pues fui a este restaurante, me senté y me llevaron un molcajetito con un quesito, una salsa y unos totopos, ya sabes, una botana. Está bueno, entre lo que veo la carta y a ver qué pido estoy botaneando y en lo que llegan las bebidas, ya sabes”, así comenzó su mensaje Herrera.

Continuó su historia mencionando que al revisar su orden se percató que uno de los cargos que le habían hecho era ese molcajete que le llevaron sin haberlo pedido. “Pues al final llega la cuenta cabrón y la estoy checando y veo ‘molcajete’ ¡Ah cabrón! Le digo al mesero ‘a ver compadre, ven wey. ¿este molcajete qué pedo o qué?’. ‘Oiga, pues es el molcajete del principio y la chingada’”.

El Chef ha participado en más de 8 ocasiones como juez en "MasterChef México" (Foto: Instagram/@chefherrera)Foto: Instagram/@chefherrera)

Ante lo dicho por el mesero, el chef mostró su enojo por no haberle avisado que esa botana no era una cortesía. “A ver hijo de tu pinche madre, yo no te lo pedí wey, yo cuando llegué tú me lo pusiste ahí, ¿sí? No te pases, si el cliente no te lo pide y se lo pones es gratis ¿sí? No mames wey, porque te van a decir ¿oye, por qué me lo estás poniendo? Te la estás jugando a que la gente no se dé cuenta y creen que es cortesía de la casa y al final se la dejas caer. Vas y chingas a tu madre”, agregó el chef Herrera de forma furiosa.

Herrera remarcó su posición para argumentar como cliente y como quien ofrece el servicio. “No sabes cómo me hiper emputa que hagan eso y te lo digo porque yo estoy del lado del restaurantero, de lado del mesero y del cocinero, yo sé que pedo”.

SEGUIR LEYENDO: