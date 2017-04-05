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Es una de las más deseadas en el mundo, pero Katy Perry es insegura con como cualquier mujer. Así lo demostró públicamente la estrella de la música de 32 años hace unas pocas horas en su perfil de Instagram.

Después de haber publicado en imágenes poco halagadores en la red social, la cantante se buscó en Google y halló una foto muy sensual que le gustó tanto que decidió compartirla con sus millones de seguidores.

La intérprete escribió en el buscador "Katy Perry hot" y , de los millones de resultados arrojados, eligió una foto de ella luciendo un sexy sujetador negro. "Estaba sintiéndome insegura respecto a mis últimos dos posts así que …", escribió junto a la captura que hizo para Rolling Stone en 2011.

La cantante no sólo es deseable, sino que también es -al parecer-inolvidable.

Esta semana el ex marido de Katy, Russell Brand, reveló que todavía tiene sentimientos "muy lindos" hacia quien fue su esposa por apenas un año. Se casaron en 2010 y al año siguiente se separaron. El actor culpó a la fama y a sus horarios agitados: "Estábamos muy ocupados".

Incluso su ex novio, el músico John Mayer confesó esta semana que su nueva canción Still Feel Like Your Man es sobre Perry. "¿En quién más estaría pensando?, dijo el guitarrista y compositor a The New York Times.

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