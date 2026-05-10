Todo sobre ‘Apocalipsis en los trópicos’, el documental brasileño que ganó el Platino Xcaret 2026

Documental dirigido por Petra Costa que explora el profundo impacto del evangelismo en el panorama político de Brasil. (Créditos: Netflix)

El documental brasileño Apocalipsis en los trópicos ganó este 9 de mayo el Premio Platino Xcaret 2026 a Mejor documental y sumó un nuevo reconocimiento a su recorrido internacional. La película dirigida por Petra Costa llamó la atención de la crítica por su retrato de la influencia evangélica en la política brasileña y por su mirada sobre el ascenso de la extrema derecha en el país.

La producción superó en la categoría a 'Bajo las banderas, el sol’, Flores para Antonio y Tardes de soledad durante la ceremonia celebrada este sábado.

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El productor e investigador Brunno Pacini recibió el premio en representación del equipo de la película. Durante su discurso, citado por el medio brasileño Omelete, destacó el trabajo de los investigadores y técnicos que participaron en el proyecto.

“Es un equipo maravilloso, gigantesco... No hay palabras para explicar lo que hicieron, las horas trabajadas. Investigadores que fueron detrás de documentos que ni siquiera sabíamos que existían. Todos ellos fueron fundamentales para que esta película se hiciera realidad”, expresó. “El cine documental tiene la capacidad de transformar el trauma en memoria, y la memoria en movimiento”.

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De qué trata ‘Apocalipsis en los trópicos’

Apocalipsis en los trópicos se llevó uno de los premios más importantes de la noche en los Platino Xcaret 2026. (Netflix)

El filme examiena el crecimiento del movimiento evangélico dentro de la política brasileña y el poder que adquirieron algunos líderes religiosos durante los últimos años.

La directora centra parte de la historia en Silas Malafaia, uno de los aliados más visibles del expresidente Jair Bolsonaro. El documental muestra cómo sectores evangélicos adquirieron influencia dentro del Congreso y del discurso político de la derecha brasileña.

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Según la descripción de la producción, Costa obtuvo acceso cercano a Malafaia y a figuras vinculadas al bolsonarismo.

La película también aborda la pandemia de COVID-19 en Brasil, las elecciones presidenciales de 2022 y la crisis política posterior a la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Plantea la pregunta de si la religión exacerbó el contexto social en el marco del intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones brasileñas.

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La producción brasileña también obtuvo nominaciones en los Critics Choice Documentary Awards y presencia en la carrera al Oscar.(Netflix)

Al mismo tiempo, la película muestra los esfuerzos de Lula por acercarse al electorado religioso y por construir un discurso de reconciliación en medio de un escenario político polarizado.

El documental también provocó polémica en Brasil. Según información citada en la ficha de la película, Silas Malafaia asistió a una proyección especial en Río de Janeiro y abandonó la sala molesto por el contenido del filme.

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¿Dónde ver el documental ‘Apocalipsis en los trópicos’?

La película tuvo su estreno mundial fuera de competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 29 de agosto de 2024.

Después llegó a salas de cine de Brasil en julio de 2025 y más tarde se incorporó al catálogo de Netflix, empresa responsable de su distribución internacional. El estreno mundial en la plataforma ocurrió el 14 de julio de 2025. Actualmente, Apocalipsis en los trópicos permanece disponible en Netflix para el público internacional.

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Apocalipsis en los trópicos tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Venecia. (Netflix)

La producción también obtuvo cuatro nominaciones en los Critics Choice Documentary Awards y recibió un premio de la International Documentary Association. Además, apareció en la lista de preseleccionados al Oscar 2026, aunque no ingresó a las nominaciones finales.