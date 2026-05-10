Entretenimiento

Todo sobre ‘Apocalipsis en los trópicos’, el documental brasileño que ganó el Platino Xcaret 2026

El filme disponible en Netflix analiza la relación entre religión y poder durante los años más polarizados de la política brasileña

Guardar
Google icon
Documental dirigido por Petra Costa que explora el profundo impacto del evangelismo en el panorama político de Brasil. (Créditos: Netflix)

El documental brasileño Apocalipsis en los trópicos ganó este 9 de mayo el Premio Platino Xcaret 2026 a Mejor documental y sumó un nuevo reconocimiento a su recorrido internacional. La película dirigida por Petra Costa llamó la atención de la crítica por su retrato de la influencia evangélica en la política brasileña y por su mirada sobre el ascenso de la extrema derecha en el país.

La producción superó en la categoría a 'Bajo las banderas, el sol’, Flores para Antonio y Tardes de soledad durante la ceremonia celebrada este sábado.

PUBLICIDAD

El productor e investigador Brunno Pacini recibió el premio en representación del equipo de la película. Durante su discurso, citado por el medio brasileño Omelete, destacó el trabajo de los investigadores y técnicos que participaron en el proyecto.

“Es un equipo maravilloso, gigantesco... No hay palabras para explicar lo que hicieron, las horas trabajadas. Investigadores que fueron detrás de documentos que ni siquiera sabíamos que existían. Todos ellos fueron fundamentales para que esta película se hiciera realidad”, expresó. “El cine documental tiene la capacidad de transformar el trauma en memoria, y la memoria en movimiento”.

PUBLICIDAD

De qué trata ‘Apocalipsis en los trópicos’

Documental 'Apocalipsis en los trópicos'
Apocalipsis en los trópicos se llevó uno de los premios más importantes de la noche en los Platino Xcaret 2026. (Netflix)

El filme examiena el crecimiento del movimiento evangélico dentro de la política brasileña y el poder que adquirieron algunos líderes religiosos durante los últimos años.

La directora centra parte de la historia en Silas Malafaia, uno de los aliados más visibles del expresidente Jair Bolsonaro. El documental muestra cómo sectores evangélicos adquirieron influencia dentro del Congreso y del discurso político de la derecha brasileña.

Según la descripción de la producción, Costa obtuvo acceso cercano a Malafaia y a figuras vinculadas al bolsonarismo.

La película también aborda la pandemia de COVID-19 en Brasil, las elecciones presidenciales de 2022 y la crisis política posterior a la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Plantea la pregunta de si la religión exacerbó el contexto social en el marco del intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones brasileñas.

Documental 'Apocalipsis en los trópicos'
La producción brasileña también obtuvo nominaciones en los Critics Choice Documentary Awards y presencia en la carrera al Oscar.(Netflix)

Al mismo tiempo, la película muestra los esfuerzos de Lula por acercarse al electorado religioso y por construir un discurso de reconciliación en medio de un escenario político polarizado.

El documental también provocó polémica en Brasil. Según información citada en la ficha de la película, Silas Malafaia asistió a una proyección especial en Río de Janeiro y abandonó la sala molesto por el contenido del filme.

¿Dónde ver el documental ‘Apocalipsis en los trópicos’?

La película tuvo su estreno mundial fuera de competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 29 de agosto de 2024.

Después llegó a salas de cine de Brasil en julio de 2025 y más tarde se incorporó al catálogo de Netflix, empresa responsable de su distribución internacional. El estreno mundial en la plataforma ocurrió el 14 de julio de 2025. Actualmente, Apocalipsis en los trópicos permanece disponible en Netflix para el público internacional.

Documental 'Apocalipsis en los trópicos'
Apocalipsis en los trópicos tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Venecia. (Netflix)

La producción también obtuvo cuatro nominaciones en los Critics Choice Documentary Awards y recibió un premio de la International Documentary Association. Además, apareció en la lista de preseleccionados al Oscar 2026, aunque no ingresó a las nominaciones finales.

Temas Relacionados

Apocalipsis en los trópicosPremios Platino Xcaret 2026DocumentalesNetflixJair BolsonaroBrasilEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Premios Platino Xcaret 2026: todos los ganadores en la gala que celebra el audiovisual iberoamericano

El Platino de Honor fue para Guillermo Francella y ‘El Agente Secreto’ se coronó como Mejor película. Conoce a todos los premiados en las categorías de cine y series.

Premios Platino Xcaret 2026: todos los ganadores en la gala que celebra el audiovisual iberoamericano

Policías reales demandan a Matt Damon y Ben Affleck por la historia detrás de ‘El botín’

Los oficiales sostienen que el filme inspirado en una redada antidrogas los convirtió en sospechosos ante la opinión pública

Policías reales demandan a Matt Damon y Ben Affleck por la historia detrás de ‘El botín’

Holly Madison destapa detalles de las orgías de Hugh Hefner: “Era extraño y a nadie le gustaba”

La exnovia número uno del fundador de Playboy reveló los pormenores de las “noches de citas” en la famosa mansión

Holly Madison destapa detalles de las orgías de Hugh Hefner: “Era extraño y a nadie le gustaba”

Premios Platino Xcaret 2026: ‘O agente secreto’ se lleva el premio más importante de la noche

La gala se lleva a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México

Premios Platino Xcaret 2026: ‘O agente secreto’ se lleva el premio más importante de la noche

El final de ‘Outlander’ dejó devastada a Caitríona Balfe: “Fue lo más difícil que he tenido que hacer”

La actriz irlandesa reveló a la revista Elle que se conmovió hasta las lágrimas al grabar su última escena con Sam Heughan

El final de ‘Outlander’ dejó devastada a Caitríona Balfe: “Fue lo más difícil que he tenido que hacer”

DEPORTES

Así quedó el cuadro de los playoffs del Torneo Apertura: cómo seguirá la jornada el domingo

Así quedó el cuadro de los playoffs del Torneo Apertura: cómo seguirá la jornada el domingo

Argentinos Juniors venció 2-0 a Lanús en los octavos de final del Torneo Apertura y jugará frente a Huracán

10 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca en el Torneo Apertura: de los “errores no forzados” a la falta de definición

Argentina cayó ante Brasil en la final del Sudamericano Sub 17 femenino pero logró una histórica clasificación al Mundial

Penales, expulsiones y polémicas: la lupa sobre los fallos arbitrales en la eliminación de Boca ante Huracán

TELESHOW

María Becerra contó el problema que sorteó previo a su show en los Premios Platino: “Antes de salir me descompuse”

María Becerra contó el problema que sorteó previo a su show en los Premios Platino: “Antes de salir me descompuse”

La profunda reflexión de Guillermo Francella en los Premios Platino: “Estoy mucho más productivo que a los 40 años”

Mirtha Legrand impactó con un look aterciopelado en su vuelta a las mesazas: “La leyenda continúa”

El regreso de Mirtha Legrand a sus mesazas tras estar ausente tres semanas por una bronquitis: “Tomé antibióticos, tomé de todo”

La intimidad de la bienvenida a Mirtha Legrand por parte su equipo de producción luego de la bronquitis: "Olé, olé, olé, olé..."

INFOBAE AMÉRICA

José Calafell, CEO del grupo Planeta en América: “Argentina vive una era dorado de la ficción literaria”

José Calafell, CEO del grupo Planeta en América: “Argentina vive una era dorado de la ficción literaria”

Costa Rica: La presidente Laura Fernández inicia su mandato con acto religioso en Cartago

Honduras registra dos nuevos crímenes contra mujeres este sabado

Las enfermedades crónicas afectan a dos de cada tres adultos en El Salvador

Guardacostas intercepta embarcación con más de una tonelada de presunta droga en Costa rica