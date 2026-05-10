Premios Platino Xcaret 2026: todos los ganadores en la gala que celebra el audiovisual iberoamericano

El Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, fue escenario este 9 de mayo de la decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret, la gran fiesta del audiovisual iberoamericano que cada año reúne a lo mejor del cine y las series producidas en español y portugués. Con una alfombra roja que reunió a figuras de toda la región, la gala se reafirmó como el reconocimiento más importante de la industria audiovisual de Iberoamérica.
La ceremonia tuvo como presentadores a Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, y contó con actuaciones musicales de alto nivel: el colombiano Camilo, el español Manuel Carrasco —con una propuesta entre el flamenco y el pop— y la argentina María Becerra, quien saldó su ausencia en la edición anterior con una emotiva balada pop de tintes urbanos.
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La velada fue el cierre de un ciclo de entregas que arrancó el 7 de mayo con la ceremonia de premios técnicos y de reparto, y tuvo su siguiente capítulo el 8 de mayo con los Premios Platino del Público. En esa instancia, la película española Los domingos y la miniserie Chespirito: sin querer queriendo fueron las favoritas del público iberoamericano.
Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Platino de Honor 2026 a Guillermo Francella, actor argentino con una trayectoria que incluye títulos como El secreto de sus ojos, El clan y El encargado, entre muchos otros. El reconocimiento llegó en una edición en la que el propio Francella figuró como nominado a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum.
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Esta decimotercera edición también se distinguió por la ampliación de su palmarés: la organización sumó 12 nuevas categorías respecto a ediciones anteriores, para visibilizar el trabajo de todos los profesionales de una producción, tanto delante como detrás de las cámaras. En total, se entregaron 35 galardones competitivos, además de los 6 Premios del Público y el Premio de Honor.
Lista completa de ganadores- Cine
Mejor Película Iberoamericana de Ficción
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- Aún es de noche en Caracas
- Belén
- Los Domingos
- O Agente Secreto [GANADOR]
- Sirât
Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción
- Homo Argentum
- La Cena [GANADOR]
- Un Cabo Suelto
- Un Poeta
Mejor Película de Animación
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- Decorado
- Kayara
- Olivia & las Nubes [GANADOR]
- Soy Frankelda
Mejor Película Documental
- Apocalipse nos Trópicos [GANADOR]
- Bajo las Banderas, el Sol
- Flores para Antonio
- Tardes de Soledad
Mejor Ópera Prima
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- La Misteriosa Mirada del Flamenco
- Manas
- No nos Moverán
- Sorda [GANADOR]
Premio al Cine y Educación en Valores
- Belén [GANADOR]
- La Mujer de la Fila
- Manas
- Sorda
Mejor Dirección
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- Alauda Ruiz de Azúa — Los Domingos
- Dolores Fonzi — Belén
- Kleber Mendonça Filho — O Agente Secreto [GANADOR]
- Oliver Laxe — Sirât
Mejor Interpretación Masculina
- Alberto San Juan — La Cena
- Guillermo Francella — Homo Argentum
- Ubeimar Ríos Gómez — Un Poeta
- Wagner Moura — O Agente Secreto [GANADOR]
Mejor Interpretación Femenina
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- Blanca Soroa — Los Domingos [GANADOR]
- Dolores Fonzi — Belén
- Natalia Reyes — Aún es de noche en Caracas
- Patricia López Arnaiz — Los Domingos
Mejor Interpretación Masculina de Reparto
- Álvaro Cervantes — Sorda [GANADOR]
- Edgar Ramírez — Aún es de noche en Caracas
- Juan Minujín — Los Domingos
- Rodrigo Santoro — O Último Azul
Mejor Interpretación Femenina de Reparto
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- Camila Pláate — Belén [GANADORA]
- Dira Paes — Manas
- Julieta Cardinali — Belén
- Nagore Aranburu — Los Domingos
Mejor Guion
- Alauda Ruiz de Azúa — Los Domingos
- Kleber Mendonça Filho — O Agente Secreto [GANADOR]
- Oliver Laxe, Santiago Fillol — Sirât
- Simón Mesa Soto — Un Poeta
Mejor Música Original
- Alejandro Rivas Cottle, Gonzalo Pardo — El Último Blues del Croata
- Aránzazu Calleja — Maspalomas
- Matti Bye, Trío Ramberget — Un Poeta
- Tomaz Alves Souza, Mateus Alves — O Agente Secreto [GANADOR]
Mejor Dirección de Montaje
- Andrés Gil — Los Domingos
- Cristóbal Fernández — Sirât
- Eduardo Serrano, Matheus Farias — O Agente Secreto [GANADOR]
- Ricardo Saraiva — Un Poeta
Mejor Dirección de Arte
- Bernardita Baeza — La Misteriosa Mirada del Flamenco
- Koldo Vallés — La Cena
- Micaela Saiegh — Belén
- Thales Junqueira — O Agente Secreto [GANADOR]
Mejor Dirección de Fotografía
- Bet Rourich — Los Domingos
- Javier Juliá — Belén
- Juan Sarmiento Grisales — Un Poeta
- Mauro Herce — Sirât [GANADOR]
Mejor Dirección de Sonido
- Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas — Sirât [GANADOR]
- Eduardo Cáceres — Cordillera de Fuego
- Leandro De Loredo — Belén
- Urko Garai, Enrique G. Bermejo, Alejandro Castillo — Sorda
Mejor Diseño de Vestuario
- Ana Martínez Fesser — Los Domingos
- Helena Sanchís — La Cena [GANADOR]
- Lucía Gasconi, Greta Ure — Belén
- Rita Azevedo — O Agente Secreto
Mejores Efectos Especiales
- Ana Rubio, Paula Gallifa Rubia — Los Tigres
- Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago, Mariano Segat — Belén
- Pep Claret — Sirât [GANADOR]
- Raúl Luna, Paula Siqueira — Aún es de noche en Caracas
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Ainhoa Eskisabel, Jone Gabarain — Los Domingos
- Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz — El Cautivo [GANADOR]
- Martín Macías Trujillo — O Filho de Mil Homens
- Nuno Esteves “Blue”, Teresa Dias — As Meninas Exemplares
Lista completa de ganadores- Televisión
Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental
- Anatomía de un Instante
- Chespirito: Sin Querer Queriendo
- El Eternauta [GANADOR]
- Las Muertas
Mejor Serie de Larga Duración
- Beleza Fatal [GANADOR]
- La Promesa
- Sueños de Libertad
- Velvet: El Nuevo Imperio
Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie
- Álvaro Morte — Anatomía de un Instante
- Javier Cámara — Yakarta
- Leonardo Sbaraglia — Menem
- Ricardo Darín — El Eternauta [GANADOR]
Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie
- Candela Peña — Furia
- Carla Quílez — Yakarta
- Griselda Siciliani — Envidiosa (Temporada 2)
- Paulina Gaitán — Las Muertas [GANADOR]
Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie
- César Troncoso — El Eternauta [GANADOR]
- David Lorente — Anatomía de un Instante
- Eduard Fernández — Anatomía de un Instante
- Juan Lecanda — Chespirito: Sin Querer Queriendo
Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie
- Andrea Pietra — El Eternauta [GANADOR]
- Leticia Huijara — Las Muertas
- Lorena Vega — Envidiosa (Temporada 2)
- Yalitza Aparicio — Cometierra
Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie
- Bruno Stagnaro — El Eternauta [GANADOR]
- Mariano Varela, Ariel Winograd — Menem
- Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez — Anatomía de un Instante
- Rodrigo Guerrero — Estado de Fuga: 1986
Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie
- Antônio Pinto, Gabriel Ferreira — Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
- Federico Jusid — El Eternauta [GANADOR]
- Julio de la Rosa — Anatomía de un Instante
- Manuel J. Gordillo — Estado de Fuga: 1986
Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie
- Alejandro Brodershon, Alejandro Parysow — El Eternauta [GANADOR]
- Andrés Quaranta — Menem
- Jose M. G. Moyano — Anatomía de un Instante
- Valeria Valenzuela, María José Cuevas — Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero
Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie
- María Battaglia, Julián Romera — El Eternauta
- Natalia Mendiburu — Menem
- Pepe Domínguez del Olmo — Anatomía de un Instante [GANADOR]
- Salvador Parra — Las Muertas
Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie
- Alberto Anaya Adalid — Las Muertas
- Álex Catalán — Anatomía de un Instante [GANADOR]
- Diego Jiménez — Estado de Fuga: 1986
- Gastón Girod — El Eternauta
Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie
- Alejandro de Icaza — Mentiras: La Serie
- Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín — Estado de Fuga: 1986
- Daniel de Zayas — Anatomía de un Instante [GANADOR]
- Martín Grignaschi — El Eternauta
Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie
- Annai Ramos — Nadie nos vio partir
- Fernando García — Anatomía de un Instante [GANADOR]
- Julián Grijalba — Estado de Fuga: 1986
- Patricia Conta — El Eternauta
- Pilar González — Menem
Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie
- Daniel de la Madrid, Alejandro Valente — Cometierra
- Ezequiel Rossi, Pablo Accame, Ignacio Pol — El Eternauta [GANADOR]
- Guille Lawlor, Bruno Fauceglia, Ezequiel Hasl — Menem
- Ricardo Arvizu — Cada Minuto Cuenta S2
Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie
- Alejandra Velarde — Mentiras: La Serie
- Dino Balanzino, Ángela Garacija — El Eternauta
- Marcos Cáceres, Dolores Giménez — Menem [GANADOR]
- Yolanda Piña, Nacho Díaz — Anatomía de un Instante
Premios Platino del Público 2026
- Mejor Película Iberoamericana de Ficción: Los domingos
- Mejor Miniserie: Chespirito: sin querer queriendo
- Mejor Interpretación Femenina en Cine: Patricia López Arnaiz (Los domingos)
- Mejor Interpretación Masculina en Cine: Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Mejor Interpretación Masculina en Series: Álvaro Morte (Anatomía de un instante)
- Mejor Interpretación Femenina en Series: Candela Peña (Furia)
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