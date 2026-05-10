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Premios Platino Xcaret 2026: todos los ganadores en la gala que celebra el audiovisual iberoamericano

Guillermo Francella recibió el Platino de Honor y ‘O Agente Secreto’ se alzó con el premio a Mejor Película. Conoce qué películas y series triunfaron en la ceremonia

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Gala Premios Platino Xcaret 2026
"El Eternauta" fue una de las grandes protagonistas de la noche y se coronó como la Mejor miniserie (Créditos: Premios Platino Xcaret)

El Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, fue escenario este 9 de mayo de la decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret, la gran fiesta del audiovisual iberoamericano que cada año reúne a lo mejor del cine y las series producidas en español y portugués. Con una alfombra roja que reunió a figuras de toda la región, la gala se reafirmó como el reconocimiento más importante de la industria audiovisual de Iberoamérica.

La ceremonia tuvo como presentadores a Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, y contó con actuaciones musicales de alto nivel: el colombiano Camilo, el español Manuel Carrasco —con una propuesta entre el flamenco y el pop— y la argentina María Becerra, quien saldó su ausencia en la edición anterior con una emotiva balada pop de tintes urbanos.

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La velada fue el cierre de un ciclo de entregas que arrancó el 7 de mayo con la ceremonia de premios técnicos y de reparto, y tuvo su siguiente capítulo el 8 de mayo con los Premios Platino del Público. En esa instancia, la película española Los domingos y la miniserie Chespirito: sin querer queriendo fueron las favoritas del público iberoamericano.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Platino de Honor 2026 a Guillermo Francella, actor argentino con una trayectoria que incluye títulos como El secreto de sus ojos, El clan y El encargado, entre muchos otros. El reconocimiento llegó en una edición en la que el propio Francella figuró como nominado a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum.

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Gala Premios Platino Xcaret 2026
Guillermo Francella recibió el Platino de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria en el cine y la televisión iberoamericana. (Créditos: Premios Platino Xcaret)

Esta decimotercera edición también se distinguió por la ampliación de su palmarés: la organización sumó 12 nuevas categorías respecto a ediciones anteriores, para visibilizar el trabajo de todos los profesionales de una producción, tanto delante como detrás de las cámaras. En total, se entregaron 35 galardones competitivos, además de los 6 Premios del Público y el Premio de Honor.

Lista completa de ganadores- Cine

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

  • Aún es de noche en Caracas
  • Belén
  • Los Domingos
  • O Agente Secreto [GANADOR]
  • Sirât
Gala Premios Platino Xcaret 2026
El equipo detrás de "El agente secreto", la película brasileña que triunfó en los Platino Xcaret (Créditos: Premios Platino Xcaret)

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción

  • Homo Argentum
  • La Cena [GANADOR]
  • Un Cabo Suelto
  • Un Poeta

Mejor Película de Animación

  • Decorado
  • Kayara
  • Olivia & las Nubes [GANADOR]
  • Soy Frankelda

Mejor Película Documental

  • Apocalipse nos Trópicos [GANADOR]
  • Bajo las Banderas, el Sol
  • Flores para Antonio
  • Tardes de Soledad

Mejor Ópera Prima

  • La Misteriosa Mirada del Flamenco
  • Manas
  • No nos Moverán
  • Sorda [GANADOR]

Premio al Cine y Educación en Valores

  • Belén [GANADOR]
  • La Mujer de la Fila
  • Manas
  • Sorda

Mejor Dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa — Los Domingos
  • Dolores Fonzi — Belén
  • Kleber Mendonça Filho — O Agente Secreto [GANADOR]
  • Oliver Laxe — Sirât

Mejor Interpretación Masculina

  • Alberto San Juan — La Cena
  • Guillermo Francella — Homo Argentum
  • Ubeimar Ríos Gómez — Un Poeta
  • Wagner Moura — O Agente Secreto [GANADOR]

Mejor Interpretación Femenina

  • Blanca Soroa — Los Domingos [GANADOR]
  • Dolores Fonzi — Belén
  • Natalia Reyes — Aún es de noche en Caracas
  • Patricia López Arnaiz — Los Domingos

Mejor Interpretación Masculina de Reparto

  • Álvaro Cervantes — Sorda [GANADOR]
  • Edgar Ramírez — Aún es de noche en Caracas
  • Juan Minujín — Los Domingos
  • Rodrigo Santoro — O Último Azul

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

  • Camila Pláate — Belén [GANADORA]
  • Dira Paes — Manas
  • Julieta Cardinali — Belén
  • Nagore Aranburu — Los Domingos

Mejor Guion

  • Alauda Ruiz de Azúa — Los Domingos
  • Kleber Mendonça Filho — O Agente Secreto [GANADOR]
  • Oliver Laxe, Santiago Fillol — Sirât
  • Simón Mesa Soto — Un Poeta

Mejor Música Original

  • Alejandro Rivas Cottle, Gonzalo Pardo — El Último Blues del Croata
  • Aránzazu Calleja — Maspalomas
  • Matti Bye, Trío Ramberget — Un Poeta
  • Tomaz Alves Souza, Mateus Alves — O Agente Secreto [GANADOR]

Mejor Dirección de Montaje

  • Andrés Gil — Los Domingos
  • Cristóbal Fernández — Sirât
  • Eduardo Serrano, Matheus Farias — O Agente Secreto [GANADOR]
  • Ricardo Saraiva — Un Poeta

Mejor Dirección de Arte

  • Bernardita Baeza — La Misteriosa Mirada del Flamenco
  • Koldo Vallés — La Cena
  • Micaela Saiegh — Belén
  • Thales Junqueira — O Agente Secreto [GANADOR]

Mejor Dirección de Fotografía

  • Bet Rourich — Los Domingos
  • Javier Juliá — Belén
  • Juan Sarmiento Grisales — Un Poeta
  • Mauro Herce — Sirât [GANADOR]

Mejor Dirección de Sonido

  • Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas — Sirât [GANADOR]
  • Eduardo Cáceres — Cordillera de Fuego
  • Leandro De Loredo — Belén
  • Urko Garai, Enrique G. Bermejo, Alejandro Castillo — Sorda

Mejor Diseño de Vestuario

  • Ana Martínez Fesser — Los Domingos
  • Helena Sanchís — La Cena [GANADOR]
  • Lucía Gasconi, Greta Ure — Belén
  • Rita Azevedo — O Agente Secreto

Mejores Efectos Especiales

  • Ana Rubio, Paula Gallifa Rubia — Los Tigres
  • Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago, Mariano Segat — Belén
  • Pep Claret — Sirât [GANADOR]
  • Raúl Luna, Paula Siqueira — Aún es de noche en Caracas

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • Ainhoa Eskisabel, Jone Gabarain — Los Domingos
  • Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz — El Cautivo [GANADOR]
  • Martín Macías Trujillo — O Filho de Mil Homens
  • Nuno Esteves “Blue”, Teresa Dias — As Meninas Exemplares

Lista completa de ganadores- Televisión

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental

  • Anatomía de un Instante
  • Chespirito: Sin Querer Queriendo
  • El Eternauta [GANADOR]
  • Las Muertas

Mejor Serie de Larga Duración

  • Beleza Fatal [GANADOR]
  • La Promesa
  • Sueños de Libertad
  • Velvet: El Nuevo Imperio

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

  • Álvaro Morte — Anatomía de un Instante
  • Javier Cámara — Yakarta
  • Leonardo Sbaraglia — Menem
  • Ricardo Darín — El Eternauta [GANADOR]

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

  • Candela Peña — Furia
  • Carla Quílez — Yakarta
  • Griselda Siciliani — Envidiosa (Temporada 2)
  • Paulina Gaitán — Las Muertas [GANADOR]

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie

  • César Troncoso — El Eternauta [GANADOR]
  • David Lorente — Anatomía de un Instante
  • Eduard Fernández — Anatomía de un Instante
  • Juan Lecanda — Chespirito: Sin Querer Queriendo

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie

  • Andrea Pietra — El Eternauta [GANADOR]
  • Leticia Huijara — Las Muertas
  • Lorena Vega — Envidiosa (Temporada 2)
  • Yalitza Aparicio — Cometierra

Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie

  • Bruno Stagnaro — El Eternauta [GANADOR]
  • Mariano Varela, Ariel Winograd — Menem
  • Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez — Anatomía de un Instante
  • Rodrigo Guerrero — Estado de Fuga: 1986

Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie

  • Antônio Pinto, Gabriel Ferreira — Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
  • Federico Jusid — El Eternauta [GANADOR]
  • Julio de la Rosa — Anatomía de un Instante
  • Manuel J. Gordillo — Estado de Fuga: 1986

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie

  • Alejandro Brodershon, Alejandro Parysow — El Eternauta [GANADOR]
  • Andrés Quaranta — Menem
  • Jose M. G. Moyano — Anatomía de un Instante
  • Valeria Valenzuela, María José Cuevas — Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero

Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie

  • María Battaglia, Julián Romera — El Eternauta
  • Natalia Mendiburu — Menem
  • Pepe Domínguez del Olmo — Anatomía de un Instante [GANADOR]
  • Salvador Parra — Las Muertas

Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie

  • Alberto Anaya Adalid — Las Muertas
  • Álex Catalán — Anatomía de un Instante [GANADOR]
  • Diego Jiménez — Estado de Fuga: 1986
  • Gastón Girod — El Eternauta

Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie

  • Alejandro de Icaza — Mentiras: La Serie
  • Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín — Estado de Fuga: 1986
  • Daniel de Zayas — Anatomía de un Instante [GANADOR]
  • Martín Grignaschi — El Eternauta

Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie

  • Annai Ramos — Nadie nos vio partir
  • Fernando García — Anatomía de un Instante [GANADOR]
  • Julián Grijalba — Estado de Fuga: 1986
  • Patricia Conta — El Eternauta
  • Pilar González — Menem

Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie

  • Daniel de la Madrid, Alejandro Valente — Cometierra
  • Ezequiel Rossi, Pablo Accame, Ignacio Pol — El Eternauta [GANADOR]
  • Guille Lawlor, Bruno Fauceglia, Ezequiel Hasl — Menem
  • Ricardo Arvizu — Cada Minuto Cuenta S2

Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie

  • Alejandra Velarde — Mentiras: La Serie
  • Dino Balanzino, Ángela Garacija — El Eternauta
  • Marcos Cáceres, Dolores Giménez — Menem [GANADOR]
  • Yolanda Piña, Nacho Díaz — Anatomía de un Instante

Premios Platino del Público 2026

  • Mejor Película Iberoamericana de Ficción: Los domingos
  • Mejor Miniserie: Chespirito: sin querer queriendo
  • Mejor Interpretación Femenina en Cine: Patricia López Arnaiz (Los domingos)
  • Mejor Interpretación Masculina en Cine: Wagner Moura (O Agente Secreto)
  • Mejor Interpretación Masculina en Series: Álvaro Morte (Anatomía de un instante)
  • Mejor Interpretación Femenina en Series: Candela Peña (Furia)

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