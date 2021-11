Por qué censuraron a “La Más Draga 4″ en Youtube

Tatiana fue la jueza invitada (Foto: Captura de pantalla/La más draga)

Se acerca el final de la cuarta temporada de “La Más Draga” y el capítulo 9 tuvo más controversia de lo habitual debido a una repentina censura de Youtube que impidió el estreno a tiempo del programa.

Para aquellos que lo siguen semana a semana sabrán que suele transmitirse los martes a las 21:00 horas, no obstante, poco antes de que iniciara, se realizó un anuncio desde Twitter en el cual se mencionó a Tatiana, quien sería la jueza invitada de esta ocasión.

“Ayuda @TatianaPalacios!!! Nos bloquearon el capítulo”, escribieron los organizadores del show.

Por la imagen compartida, la razón por la cual no se permitía la transmisión se debió a una infracción en los derechos derechos de autor, pues se utilizaron las canciones No me quiero bañar y El patio de mi casa.

Por su parte, Tatiana rápido se posicionó y lamentó los retrasos técnicos que se estaban presentando.

“Mi cara al ver que Youtube nos censuró en @lamasdraga por no querernos bañar. Seguimos tratando de resolver, de todas formas una reina nunca llega tarde, los demás llegan temprano. #Quedamos”, escribió desde sus reds sociales.

Minutos más tarde, la producción de La más draga destacó que tenían una alternativa para subir el capítulo.

El episodio empezó una hora tarde (Foto: Captura de pantalla/La más draga)

“Al parecer haremos una transmisión en directo por YouTube para que lo puedan ver denos unos minutos, estamos trabajando en eso ya que si teníamos todo normal y de pronto nos lo bloqueo la disquera , estamos solucionándolo , gracias por la paciencia”, puntualizaron.

Así, a las 22:00 horas arrancó el capítulo que tuvo como temática “La más cri-cri” haciendo referencia a Francisco Gabilondo Soler y los personajes que el mexicano creó a través de sus canciones infantiles.

Sin embargo, Lupita Kush fue la eliminada de la noche, pero al ser su cumpleaños, Tatiana no la dejó partir con las manos vacías y se levantó para cantarle “las mañanitas” a la participante.

Después de varias semanas donde La Más Draga 4 estuvo inmersa en fuerte polémica por invitar a Bárbara de Regil y Yuri. El reality empezó a buscar personajes más queridos dentro de las pantallas mexicanas, hace algunas semanas invitaron a la actriz Regina Blandón y a “Capi” Pérez, quién se mostró muy respetuoso y directo.

Lupita salió del programa (Foto: Captura de pantalla/La más draga)

Roberto Carlo, conductor del programa presentó Capi como el “Más Cholo” y uno de los personajes más irreverentes y queridos: “Lo dices bien, soy cholo. Yo soy de Aguascalientes pero también estuve en la secundaria en la tarde así que mi concepto es ser ‘Rancholo’”, comentó entre risas el afamado presentador de Venga la Alegría.

Pero el martes 9 de noviembre los seguidores de LMD4 vivieron momentos de angustia desde el inicio del episodio, debido a que el capítulo anterior no estuvo disponible en el canal de YouTube. De acuerdo a las cuentas oficiales del reality, hubo un problema para subir el video, el cual se pudo resolver minutos después.

Las y los concursantes salieron a la pasarela con sus mejores looks de cholas, tratando de cuidar cada detalle para convertirlo en un tributo para las mujeres que pertenecen a esta cultura urbana que se desarrolló entre la comunidad hispana y americana.

