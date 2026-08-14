El dictador cubano Raúl Castro reapareció en un acto oficial en La Habana por el centenario de su hermano Fidel (YAMIL LAGE / AFP)

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El dictador Raúl Castro reapareció este jueves en público en La Habana, luego de varios meses sin participar en actos oficiales. El líder cubano asistió al teatro Karl Marx para un homenaje por el centenario de su hermano Fidel, acompañado por Miguel Díaz-Canel, miembros de la cúpula del Partido Comunista y otros familiares.

Antes de esta nueva aparición pública, las últimas imágenes del dictador correspondían a junio, cuando la televisión estatal cubana difundió su participación en dos actividades oficiales. Un mes antes, el 1 de mayo, Raúl Castro había sido visto frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, en una aparición en la que se lo observó visiblemente frágil

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La imagen de este jueves, se produce en un momento de presión judicial sobre su figura a nivel internacional. En mayo, la fiscalía federal del sur de Florida informó que activó gestiones para intentar llevar ante una corte estadounidense a Raúl Castro, por el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La ceremonia reunió a los principales dirigentes del régimen cubano en medio de la peor crisis económica y la presión de Estados Unidos (YAMIL LAGE / AFP)

La fiscal federal Yara Klukas declaró a Telemundo 51, que el proceso “no es simbólico” y precisó que existe una orden de arresto contra él y otros acusados.

Según explicó, la causa recobró impulso tras la detención en territorio estadounidense del expiloto militar cubano Luis Raúl González Pardo, condenado en Florida por fraude migratorio. Esa detención permitió reactivar un expediente que durante años había permanecido sin avances relevantes.

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El gobierno de Donald Trump mantiene una política de máxima presión sobre el régimen de Cuba, que se intensificó después del derrocamiento de Nicolás Maduro a comienzos de enero en una incursión militar de Estados Unidos. Hasta ese momento, el dictador venezolano era el principal aliado de La Habana.

Ese escenario coincidió con un nuevo endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia la isla. La administración de Donald Trump impulsó desde enero un bloqueo al suministro de combustible y amplió sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones cubanas. La ofensiva agravó la situación de un país que ya arrastraba más de cinco años de crisis y que buscó respuestas con cambios económicos limitados.

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El líder cubano asistió al teatro Karl Marx para un homenaje por el centenario de su hermano Fidel, acompañado por Miguel Díaz-Canel, miembros de la cúpula del Partido Comunista y otros familiares (YAMIL LAGE / AFP)

En este contexto, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, dijo que Washington mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar en Cuba y lanzó una advertencia al régimen de La Habana al sostener que Donald Trump está decidido a imponer los intereses estratégicos de su país.

La presión sobre el entorno de Raúl Castro también alcanzó a miembros de su familia. Esta semana, The New York Times informó que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador cubano, fue señalado por presuntos vínculos con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas. Según documentos judiciales citados por el diario, habría usado su cercanía con el poder en la isla para proteger una estructura que sacaba migrantes de Cuba e ingresaba mercadería ilegal al país.

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Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar en Cuba y advirtió al régimen de La Habana (REUTERS/Daniel Heuer)

El reporte también lo mencionó por supuestamente facilitar el ingreso de productos comprados con tarjetas robadas a cambio de sobornos.

Esa red, conocida como la “Mafia cubana de Quintana Roo”, fue investigada en Estados Unidos y el caso terminó en 2020 con condenas para al menos 21 personas.

(Con información de AFP)