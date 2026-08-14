Lucas Torreira pidió abandonar Turquía tras sufrir un nuevo ataque de un hombre que salió de prisión: la amenaza que recibió

Lucas Torreira festeja un gol en el Galatasaray. El mediocampista uruguayo es figura en el equipo turco (REUTERS/Umit Bektas)

Guardar

El futbolista uruguayo Lucas Torreira volvió a sufrir un episodio de violencia en Turquía que lo impulsó a pedirle a su representante la salida inmediata del Galatasaray, club con el que tiene contrato vigente. La situación, que se dio a conocer en las últimas horas, tiene relación con un caso de agresión física que sufrió hace cinco meses en un centro comercial de Estambul.

Según la información del periodista Sebastián Giovanelli, el futbolista de 30 años “le pidió a su agente, Pablo Bentancur, que lo saque de Turquía”. Torreira, una de las figuras del Galatasaray, fue atacado en un shopping por un hombre que estaba obsesionado con su pareja y al que enviaron a prisión tras el incidente. Este miércoles recuperó la libertad y arremetió contra el chofer del jugador con una frase amenazante: “Vengo a terminar lo que empecé”. Esto obligó a la policía turca a seguir tras los pasos del sujeto.

PUBLICIDAD

El pasado 12 de mayo, Torreira sufrió un hecho de violencia en la vía pública cuando un hombre que, según documentos judiciales difundidos tras su detención, actuó movido por celos, amenazas previas y un odio que venía alimentando desde hacía alrededor de un año por la presunta relación del jugador con una mujer a la que decía amar de forma platónica.

La investigación determinó que el atacante, identificado como Yusuf Y, de 32 años, ya había publicado amenazas en redes sociales y acumulaba antecedentes por lesiones dolosas. Según el informe policial citado por el diario Hürriyet, las autoridades también establecieron que tenía una orden de alejamiento respecto de la presunta pareja de Torreira, quien lo había denunciado previamente.

PUBLICIDAD

El incidente se produjo a la salida de un centro comercial y quedó registrado

El episodio ocurrió a la salida de un centro comercial en la ciudad turca, donde el mediocampista de Galatasaray se encontraba acompañado por otras personas. Después del golpe, el agresor fue arrestado y declaró que había ido al lugar con la intención de dañar al futbolista.

En los documentos judiciales a los que accedió el diario turco, el sospechoso vinculó su conducta con una fotografía de Torreira junto a İpek Birol que vio hace aproximadamente un año. A partir de esa imagen, sostuvo, comenzó a desarrollar hostilidad contra el uruguayo. “Yo tenía sentimientos platónicos hacia İ.B. Esta persona estaba molesta conmigo, por lo que previamente había obtenido una orden de alejamiento en mi contra. Yo nunca violé esa orden de alejamiento. Sin embargo, al ver en la aplicación de Instagram, hace un año, fotos de İ.B. junto a Lucas Torreira, comencé a sentir odio hacia él”, declaró, según publicó Le Marca Sports.

PUBLICIDAD

En esa misma declaración, el detenido reconoció además que una cuenta de X desde la que se habían publicado mensajes contra el jugador le pertenecía y que él mismo había escrito esos tuits. “La razón por la que los escribí se debe al odio que siento hacia él”, afirmó.

El agresor de Lucas Torreira en Turquía salió de prisión y volvió a amenazar al futbolista uruguayo

El sospechoso también describió cómo decidió ejecutar el ataque. “Al enterarme a través de una publicación en la aplicación de Instagram de Torreira y su familia de que se encontraban en el Hotel Rixos, en un momento de ira impulsiva, tomé un taxi comercial cuyo número de placa no recuerdo para ir al lugar e intentar hacerle daño a Torreira. En cuanto lo vi, le di un puñetazo en la cara”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un informe de CNN Türk, en la declaración del futbolista se indicó que ese día estaba con amigos cuando una persona se acercó para tomarse una foto con él. Después, añadió el documento, el sospechoso avanzó hacia el jugador y este creyó que también quería una imagen, hasta que “de repente le golpeó con el puño en el lado izquierdo de la cabeza”.

El parte médico incorporado al expediente registró una equimosis de 1 cm de diámetro en el límite del cuero cabelludo de la región frontal anterior izquierda y otra de 1 cm en la parte lateral superior de la ceja izquierda. Ese informe confirmó las lesiones sufridas por Torreira después del impacto.

PUBLICIDAD

El momento de la agresión al futbolista Lucas Torreira en un centro comercial de Estambul, Turquía

También se difundieron imágenes del ataque y del momento en que el chofer del futbolista golpea al agresor en un intento de separarlo. Además, circuló una fotografía tomada en el shopping por un admirador del volante uruguayo en la que, al fondo, se observa al atacante mientras bajaba las escaleras.

En otro tramo de la documentación publicada por el medio, se consignó que el sospechoso estaba enamorado de manera platónica de İpek Birol y que, al ver las fotos junto al querellante, desarrolló un sentimiento de odio contra él. El informe policial concluyó que, al evaluar la declaración de la víctima, los testimonios, el parte médico y la versión del detenido, se entendía que había actuado con la intención de causarle daño.

PUBLICIDAD

El mismo documento sostuvo que la agresión fue ejecutada de manera planificada y advirtió que, si recuperaba la libertad, existía la posibilidad de que ejerciera presión sobre el querellante o repitiera una acción similar. Por esa razón, y por la gravedad del delito imputado y el estado de la prueba reunida, se solicitó la prisión preventiva.