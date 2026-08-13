Con bocetos de Anna y Elsa, Kristen Bell anticipó su regreso a Frozen 3

Kristen Bell volvió a Disney Animation Studios y sus imágenes en Instagram confirmaron que la producción de Frozen 3 avanza hacia su estreno del 24 de noviembre de 2027 - Frozen - Disney

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Kristen Bell volvió el miércoles a las instalaciones de Disney Animation Studios en Burbank, California, y con dos imágenes publicadas en sus historias de Instagram confirmó que la producción de Frozen 3 avanza a paso firme hacia su estreno del 24 de noviembre de 2027.

La actriz, de 46 años, llegó al estudio acompañada de su perro Frank. En una segunda imagen, el animal aparece ante bocetos de animación de Anna —el personaje que Bell interpreta— y de Elsa, la reina de Arendelle a la que da voz Idina Menzel.

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La visita de Kristen Bell a Disney Animation Studios incluyó a su perro Frank y mostró bocetos de Anna y Elsa, personajes centrales de Frozen 3 - (Kristen Bell/Instagram)

“Acompañada por mi asistente administrativo temporal”, escribió Bell al pie de esa fotografía, según recogió People. Las imágenes no confirman de forma explícita una sesión de grabación de diálogos ese día, aunque apuntan a una nueva etapa de trabajo de la actriz en la tercera entrega.

La visita se produce meses después de que Josh Gad, el actor que presta voz al muñeco de nieve Olaf, anunciara en febrero que ya había comenzado sus grabaciones.

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Las fotos compartidas por Kristen Bell no confirmaron una grabación de diálogos, pero señalaron una nueva etapa de trabajo en Frozen 3 - (Kristen Bell/Instagram)

El 2 de ese mes, Gad publicó una foto desde el mismo estudio junto a los directores Jennifer Lee y Trent Corey y la productora Christina Chen, con el mensaje: “La tercera siempre es la vencida. Hora de construir otro muñeco de nieve”.

En junio, Gad adelantó en Good Morning America que la película era “la más graciosa de las tres que he grabado” y anticipó “desarrollos increíbles” en la historia.

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Josh Gad anunció en febrero desde Disney Animation Studios que ya había comenzado sus grabaciones como Olaf para Frozen 3 ©2019 Disney. All Rights Reserved.

El elenco central de la saga se mantiene intacto. Además de Bell, Menzel y Gad, Jonathan Groff retomará a Kristoff, el esposo de Anna. Lee, quien codirigió las dos primeras películas y ejerció como directora creativa de Walt Disney Animation Studios entre 2018 y 2024, figura en esta tercera entrega como productora ejecutiva y coguionista. Corey, por su parte, tiene en su haber los cortometrajes Once Upon a Snowman y Once Upon a Studio.

En cuanto a la música, la pareja de compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez —ganadores del Óscar por “Let It Go” y nominados por “Into the Unknown”— confirmaron su regreso. Ambos dijeron en marzo de 2023, según recogió People, que se enteraron del proyecto el mismo día en que se anunció públicamente: “Nos contaron, el día del anuncio, algo de lo que estaban pensando. Eso nos entusiasmó mucho”, declaró Anderson-Lopez, de 54 años, a Collider.

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El elenco principal de Frozen 3 se mantiene con Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad y Jonathan Groff en el regreso de la saga - ©2019 Disney. All Rights Reserved.

Lee había adelantado en 2023 a Variety que la trama la había dejado sin palabras. “Cada mañana de la semana pasada encontraron espacio para que yo trabajara con el equipo creativo, y quedé impresionada. Estoy muy emocionada”, afirmó entonces. La directora aclaró que su rol en el proyecto es colaborativo: “Trabajo en todos los proyectos como equipo, y en Frozen, solo un poco más”.

La franquicia llega a esta tercera entrega con un historial financiero que pocas sagas de animación pueden igualar. La primera película, estrenada el 27 de noviembre de 2013 con una inversión de 150 millones de dólares, recaudó 1.280 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película de animación más taquillera de la historia hasta ese momento. Ganó dos premios de la Academia en 2014: mejor película de animación y mejor canción original.

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Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez regresan a la música de Frozen 3 tras su trabajo premiado en canciones como Let It Go e Into the Unknown - Frozen - Disney

Frozen 2, lanzada el 22 de noviembre de 2019 con el mismo presupuesto, superó a su predecesora con 1.450 millones de dólares en taquilla global y registró el mayor fin de semana de apertura mundial para una película de animación en la historia hasta entonces, con 358,5 millones de dólares. Entre las dos entregas suman más de 2.730 millones de dólares en recaudación conjunta, según datos de The Numbers.

La expansión de la saga no se limita a Frozen 3. En noviembre de 2023, el entonces director ejecutivo de Disney, Bob Iger, confirmó que una cuarta película también estaba en desarrollo.

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