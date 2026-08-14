Claudia Sheinbaum y Lula da Silva sostienen llamada para analizar avances del acuerdo Pemex y Petrobras

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva sostienen videollamada, destacan buena relación entre México y Brasil. (Foto: Presidencia)

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Este 13 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que sostuvo una videollamada con su homologo en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, donde conversaron sobre la buena relación bilateral, destacando el acuerdo energético entre Pemex y Petrobras.

El diálogo se entabla a días de que el canciller Roberto Velasco copresidiera la VI Reunión de la Comisión Binacional Brasil-México, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resaltó la cooperación en distintas áreas en ambos países.

Sheinbaum reconoce avances en cooperación con Brasil

La mandataria mexicana reconoció los avances obtenidos con Lula da Silva al frente de Brasil, sobre todo en materia económica, que en palabras de Sheinbaum, se traduce en inflación moderada y más empleos para la ciudadanía.

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“En videollamada, tuve una muy buena conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Hablamos sobre los importantes avances conjuntos en materia de comercio, así como la colaboración entre Pemex y Petrobras. Reconocemos los resultados alcanzados por el presidente Lula al frente de Brasil: la economía mantiene crecimiento superior a tres por ciento, inflación que se ha moderado, más empleos y una significativa reducción del desempleo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce avances en la cooperación con Brasil. (Foto: Presidencia)

La conversación se centro en los siguientes temas:

El fortalecimiento del salario mínimo

La recuperación del ingreso de las familias

Avances sociales

Sheinbaum precisó que estos tres temas “han mejorado las condiciones de vida de millones de brasileñas y brasileños”. En la publicación de la presidenta, se puntualizó que tanto México y Brasil “comparten la visión de prosperidad, bienestar y soberanía”, reiterando que tienen el objetivo de fortalecer “todavía más los vínculos económicos, comerciales y energéticos”.

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