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Travis Kelce habla por primera vez de su boda con Taylor Swift: “Fue la mejor noche de mi vida”

El jugador de los Kansas City Chiefs habló sobre el significado de casarse en el Madison Square Garden con la cantante

Travis Kelce describe su boda con Taylor Swift como “la mejor noche de mi vida”. (AP)
Travis Kelce describe su boda con Taylor Swift como “la mejor noche de mi vida”. (AP)
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Travis Kelce regresó a los entrenamientos de los Kansas City Chiefs para preparar su decimocuarta temporada en la NFL después de un receso marcado por uno de los acontecimientos personales más relevantes de su año: su matrimonio con Taylor Swift.

El jugador habló con los medios el miércoles 12 de agosto durante su regreso al campo de entrenamiento y describió la boda como la mejor noche de su vida.

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“Fue una temporada baja divertida. La boda fue la mejor noche de mi vida y agradezco a todos los que vinieron a celebrar y divertirse con nosotros”, comentó.

Para Kelce, la elección del lugar tuvo además un significado personal. El jugador explicó que desde niño tenía el objetivo de conocer Madison Square Garden, uno de los recintos deportivos más reconocidos de Estados Unidos.

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Travis Kelce aseguró que casarse con Taylor Swift en el Madison Square Garden fue increíble. (REUTERS/Adam Gray)
Travis Kelce aseguró que casarse con Taylor Swift en el Madison Square Garden fue increíble. (REUTERS/Adam Gray)

Durante años había imaginado asistir a un partido de playoffs de los New York Knicks, aunque no había tenido la oportunidad debido a sus compromisos deportivos.

Fue genial cumplir mi sueño de la infancia de estar en ese lugar, la meca de los estadios deportivos, poder casarme allí. Agradecí a los dueños del MSG por darnos la oportunidad de hacerlo, sabiendo que queríamos un evento privado, y fue perfecto”, señaló.

Travis Kelce y Taylor Swift contrajeron matrimonio el 3 de julio en Madison Square Garden, en Nueva York. La ceremonia fue oficiada por el actor y comediante Adam Sandler.

Austin Swift, hermano de la cantante, participó como su hombre de honor, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de los Chiefs, fue el padrino. Las cuatro sobrinas de Kelce participaron como niñas de las flores.

Austin Swift y Jason Kelce fueron parte del cortejo nupcial de la boda.
Austin Swift y Jason Kelce fueron parte del cortejo nupcial de la boda.

La celebración reunió a cerca de mil invitados procedentes de los ámbitos de la música, el cine, la televisión y el deporte. Entre los asistentes estuvieron Selena Gomez, Julia Roberts, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Tom Hanks, Zoë Kravitz, Steven Spielberg, Bradley Cooper y Gigi Hadid.

De acuerdo con los reportes sobre la recepción, Paul McCartney, Stevie Nicks y Tim McGraw participaron con presentaciones musicales. Kelce también tomó el micrófono durante una sesión de karaoke en la que participaron distintos invitados.

La fiesta incluyó juegos y una rifa con premios de lujo, entre ellos bolsos y un Chevrolet Corvette de 1970.

La pareja tomó medidas para mantener los detalles de la ceremonia fuera del alcance del público antes del evento.

Incluso, las invitaciones digitales fueron personalizadas con los nombres de los invitados y estuvieron acompañadas de acuerdos de confidencialidad. Después de la ceremonia, algunas personas que asistieron compartieron detalles sobre la celebración.

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron que sus invitados firmaran acuerdos de confidencialidad. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Taylor Swift y Travis Kelce hicieron que sus invitados firmaran acuerdos de confidencialidad. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Adam Aron, director ejecutivo de AMC, describió posteriormente en una publicación, que después eliminó, la transformación de una parte del recinto.

“No se parecía en nada al Madison Square Garden. Una pequeña parte del MSG fue acordonada, sin rastro alguno de que alguna vez se hubiera jugado un partido de baloncesto o hockey en ese espacio. Como por arte de magia, alguien creó un jardín al aire libre en un exuberante refugio campestre”, comentó.

Los invitados también recibieron un pañuelo de color marfil como recuerdo de la celebración.

La pieza llevaba bordadas las iniciales de Swift y Kelce y una frase de “Blank Space”, canción de Swift publicada en 2014. Kelce ha señalado anteriormente que esa canción se encuentra entre sus favoritas del repertorio de la cantante.

La relación entre Travis Kelce y Taylor Swift comenzó en 2023, después de que el jugador asistiera a uno de los conciertos de la gira Eras Tour en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación en 2023. (Instagram)

Kelce contó posteriormente que había intentado entregarle a Swift una pulsera de la amistad hecha por él mismo y que incluía su número telefónico, aunque no logró conocerla durante aquella visita.

Tras comentar públicamente el episodio en su podcast New Heights, el deportista recibió el respaldo de personas cercanas para intentar establecer contacto con la cantante. La cantante acudió por primera vez a un partido de los Chiefs el 24 de septiembre de 2023, cuando comenzó a hacerse pública la relación entre ambos.

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