El tajante pedido del entrenador de Barcelona para tener a Julián Álvarez: “Hasta el final”

El entrenador quiere contar con la Araña en esta temporada

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Barcelona sigue tras los pasos de Julián Álvarez en la principal novela de este mercado de pases porque la Araña ya expresó su intención de marcharse del Atlético de Madrid, pero el Colchonero se mantiene firme en sus pretensiones para dejarlo ir y el entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, le extendió un pedido a la directiva para que sostengan el interés por el campeón del mundo con la selección argentina en 2022.

El periodista Gerard Romero dio a conocer esta novedad en torno a las negociaciones en su canal de streaming Jijantes, que es un medio de comunicación enfocado en el día a día del vigente campeón de España. “En estas últimas horas, Hansi Flick, viendo cómo ha evolucionado la situación con Julián y en el que da un poco la sensación de estancamiento, ha vuelto a pedir al club un esfuerzo más, intentarlo hasta el final”, subrayó el cronista durante la transmisión en vivo.

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Los culés realizaron un ofrecimiento de 100 millones de euros (USD 115 millones) por los servicios de la Araña, mientras que Real Madrid elevó ese número a 150 millones de la moneda europea (USD 172 millones), pero esas cifras fueron rechazadas de plano por el Rojiblanco. “No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, advirtió el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín.

La contundente respuesta del Atlético de Madrid al Barcelona ante el interés por Julián Álvarez

De igual manera, habrá una reunión entre Gil Marín y el delantero de 26 años, según aseguró Romero en base también a fuentes provenientes de la capital española. “Así está la situación. Mientras tanto, el Barcelona va a trabajar evidentemente las otras opciones, pero Flick continúa completamente obsesionado”.

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El Plan B del conjunto de Cataluña es otro hombre de la selección argentina: Lautaro Martínez. Según explicó Mundo Deportivo, el Toro responde a las necesidades del plantel de la Ciudad Condal porque es “capaz de asociarse, participar en la construcción del juego y, al mismo tiempo, ofrecer presencia y gol dentro del área”.

“No es un desconocido para el Barcelona. El argentino ya estuvo en el radar del club en el pasado y su nombre ha aparecido de forma recurrente en los planes de la entidad azulgrana”, aseguró el periódico. El atacante es el capitán del Inter de Milán y tiene contrato hasta 2029.

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Por el momento, Julián Álvarez regresó a los entrenamientos en Atlético de Madrid a la espera de una resolución de su futuro. El periodista catalán, Jota Jordi, contó que el delantero cordobés pidió una reunión con Gil Marín para buscar una salida consensuada, pero recibió una contundente respuesta: “No tengo nada que hablar contigo”.

La revelación sobre el posible fichaje de Julián Álvarez por Barcelona

La reciente lesión muscular sufrida por Alexander Sorloth no ayuda para el avance de las negociaciones porque el entrenador Diego Simeone no podrá contar con el noruego para el arranque de la Liga de España y, sin Julián, se quedaría sin centrodelantero para el inicio del curso.

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Mientras tanto, Hansi Flick insiste por su contratación porque ya perdió a Robert Lewandowski (reforzó al Chicago Fire de la MLS) y, según informó el periodista Fabrizio Romano, el París Saint-Germain podría fichar a su otro centrodelantero Ferrán Torres en una cifra cercana a los 50 millones de euros.

En las últimas horas, Diego Simeone se metió en esta discusión desde la gira de pretemporada por Seúl y reafirmó la postura institucional: “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel Gil Marín ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón”.

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