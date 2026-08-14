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República Dominicana: Extraditan a “El Jamaquen”, acusado de narcotráfico y conspiración en Estados Unidos

La entrega de David B. se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en una acción que incluyó a la DEA, el U.S. Marshals y autoridades dominicanas

La República Dominicana extraditó a David B., alias "El Jamaquen", a Estados Unidos por cargos federales de narcotráfico, lavado de activos y conspiración criminal. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
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Autoridades de República Dominicana informaron este jueves sobre la entrega de David B. a sus pares de Estados Unidos. El individuo, conocido como “El Jamaquen”, enfrenta acusaciones federales por narcotráfico, lavado de activos y conspiración criminal. La extradición se realizó en el marco de los acuerdos de cooperación jurídica internacional entre ambos países, enfocados en el combate contra el crimen organizado, según confirmó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La operación se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR), junto con unidades de la DNCD, y en coordinación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), procedieron a la entrega formal de David B. a la justicia estadounidense.

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Dicha extradición responde a la solicitud formal de Estados Unidos, sustentada en una amplia investigación judicial sobre el tráfico internacional de drogas y delitos conexos.

La captura de "El Jamaquen" ocurrió en mayo durante la Operación PT7, que incluyó más de 30 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
La captura de "El Jamaquen" ocurrió en mayo durante la Operación PT7, que incluyó más de 30 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Más de 30 allanamientos simultáneos permitieron su captura

“El Jamaquen” es señalado por las autoridades norteamericanas como integrante de una organización criminal dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense, así como a la comisión de delitos relacionados con el uso de armas de fuego y el lavado de activos.

Las imputaciones incluyen conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína, continuación de actividades criminales, y asociación ilícita para lavar fondos provenientes del narcotráfico.

La DNCD detalló que su captura se produjo en mayo de este año, como resultado de la Operación PT7. En ese operativo, se ejecutaron más de 30 allanamientos simultáneos en distintas localidades, entre ellas el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia.

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El despliegue logró desarticular parte de la estructura de la organización a la que se atribuyen múltiples delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros ilícitos graves.

La extradición de "El Jamaquen" se concretó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas bajo custodia de agentes estadounidenses, según la DNCD. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
La extradición de "El Jamaquen" se concretó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas bajo custodia de agentes estadounidenses, según la DNCD. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La extradición se llevó a cabo en cumplimiento del decreto 346-26, que autoriza la entrega de ciudadanos dominicanos requeridos en el extranjero por hechos vinculados al crimen organizado. De acuerdo con la DNCD este tipo de acciones forma parte de una política activa de cooperación e intercambio de información entre la República Dominicana y Estados Unidos para la localización y captura de fugitivos buscados por delitos de alto impacto, como narcotráfico, fraude, homicidio y violaciones.

Este resultado es fruto del trabajo conjunto y la cooperación internacional que mantienen ambos países para enfrentar el crimen transnacional”, precisó la Dirección Nacional de Control de Drogas en un comunicado enviado a los medios. La institución agregó que la coordinación con agencias estadounidenses como la DEA y la U.S. Marshals permite agilizar los procesos de búsqueda, detención y extradición de personas implicadas en actividades ilícitas que afectan la seguridad y el orden público en ambos lados de la frontera.

Seguiremos colaborando con nuestros homólogos estadounidenses para garantizar que quienes infringen la ley respondan ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”, declaró la Dirección Nacional de Control de Drogas.

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