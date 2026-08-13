Neil Patrick Harris confesó que la paternidad lo volvió más vulnerable y emocional

Neil Patrick Harris presentó en Londres la película Sunny Dancer, rodada en Glasgow, y destacó del cine independiente su trabajo colaborativo y su interés por desarrollarse en el Reino Unido (True Brit Entertainment)

Guardar

Neil Patrick Harris contó en el podcast Great Company, conducido por Jamie Laing y grabado en Londres, que la paternidad lo volvió más vulnerable y emocional. El actor dijo que la llegada de sus hijos gemelos, Harper y Gideon, cambió su manera de sentir y de reaccionar.

Él, también protagonista de Doogie Howser, MD —su primer papel, a los 12 años junto a la actriz Whoopi Goldberg—, reflexionó sobre cómo crecer en el ojo público lo privó de vivir la adolescencia con anonimato.

PUBLICIDAD

Criado en un pequeño pueblo de Nuevo México, Harris se inició en la actuación con apenas ocho años en el coro de su iglesia episcopal, sin imaginar que aquello derivaría en una carrera en Hollywood. “En cierto sentido lamento no haber tenido una etapa de anonimato donde poder explorar distintas versiones de mí mismo”, admitió.

Su salida del armario: “Me ofendí porque nadie se sorprendió”

Harris abordó con humor y franqueza su proceso de visibilización como hombre gay, que formalizó mediante un comunicado público antes de que filtraciones en blogs de internet se adelantaran a su propia historia.

PUBLICIDAD

Neil Patrick Harris contó en Great Company with Jamie Laing que la paternidad de sus gemelos Harper y Gideon lo volvió más vulnerable y emocional (REUTERS/Nadja Wohlleben/File Photo)

Para ese entonces ya mantenía una relación sentimental con quien hoy es su esposo, David Burtka, aunque en los actos públicos ambos caminaban por separado para evitar preguntas. “David iba por el otro lado cuando yo posaba en las alfombras rojas”, recordó el actor.

Cuando finalmente publicó la declaración, el resultado lo desconcertó. “Me ofendí un poco porque más gente no se sorprendió. Esperaba que alguien dijera ‘¿él? ¡Pero si es tan masculino!’”, bromeó ante las carcajadas de Laing.

PUBLICIDAD

El actor reconoció que quienes salieron del armario antes que él facilitaron el terreno para que su revelación transcurriera sin incidentes mayores.

De Barney Stinson a la gran pantalla

Preguntado por cuánto de él mismo habita en el extrovertido y mujeriego Barney Stinson, Harris respondió con su característica ironía: “Seis”. Y ante la pregunta “¿de cuánto?”, completó: “De seis”.

PUBLICIDAD

El actor señaló que Barney Stinson fue una expresión y una antítesis de su personalidad durante las nueve temporadas de How I Met Your Mother en CBS (Captura de how i met your mother)

Luego aclaró que el personaje era a la vez una expresión y una antítesis de su personalidad: “Era delirante en su entusiasmo por la aventura, y eso sí me representa; lo de las fiestas de Victoria’s Secret, no tanto”.

La serie, producida durante nueve temporadas para la cadena estadounidense CBS, permitió al actor filmar apenas 22 semanas al año, con ensayos cortos los lunes y martes y grabaciones de jueves a viernes. “Era el trabajo ideal”, resumió.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la presión por no quedar encasillado lo llevó a buscar proyectos distintos, desde la conducción de los premios Tony y los Óscar hasta su papel en la película Gone Girl de David Fincher.

Sobre su experiencia como presentador de la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Harris fue categórico: es una tarea “casi imposible de ejecutar con éxito”.

PUBLICIDAD

Neil Patrick Harris explicó que formalizó su salida del armario con un comunicado público antes de que blogs de internet se adelantaran a su historia (Captura de how i met your mother)

“Cuatro de los cinco nominados a mejor actriz tienen que aguantar sentadas, con un vestido del que no pueden salir, para volver a perder”, describió, para dar cuenta del clima peculiar que reina en el Dolby Theatre cada año.

Admitió que cada temporada de premios lee listas en Google que lo ubican entre los peores presentadores de la historia del certamen.

Sunny Dancer y el atractivo del cine independiente

El actor viajó a Londres para presentar Sunny Dancer, un filme de crecimiento personal —con tinte de comedia británica— dirigido por el joven George Jakes y protagonizado por Bella Ramsey, James Norton y Jessica Gunning, entre otros. Harris interpreta a Patrick, el fundador de un campamento de verano para niños y jóvenes sobrevivientes de cáncer.

PUBLICIDAD

Neil Patrick Harris afirmó que presentar los premios Óscar es una tarea casi imposible y recordó que suele aparecer en listas de Google entre los peores anfitriones del certamen (YouTube: True Brit Entertainment)

La producción se rodó en Glasgow, Escocia, con un equipo reducido que convirtió los días libres en excursiones grupales y los imprevistos climáticos en ajustes de guion. “Todos confiaban entre sí, se cuidaban y eso se nota en la pantalla”, señaló el actor. Ese tipo de entorno colaborativo refleja sus dos pilares creativos: autenticidad y creatividad.

El intérprete también reveló su aspiración de afincarse profesionalmente en el Reino Unido, donde valora la tradición de actores que alternan Shakespeare, comedias y producciones independientes a lo largo de décadas.

PUBLICIDAD

“Hay una reverencia por las artes aquí que encuentro fantástica”, afirmó ante Great Company. Mencionó además que su norte creativo a largo plazo es la dirección cinematográfica. Sunny Dancer llega a las salas de cine este viernes.