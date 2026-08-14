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América vs Austin FC EN VIVO: los azulcremas se juegan el liderato y la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup

Los dirigidos por Almada quieren amarrar el primer lugar del sector

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(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

Ambos equipos llegan clasificados con seis puntos tras vencer a rivales menores del sector, por lo que el encuentro servirá principalmente para evaluar el nivel real del esquema de Guillermo Almada ante un rival de la MLS en su propio estadio.

Una derrota solo significaría avanzar como segundo lugar de grupo, un resultado que no compromete su permanencia en el torneo pero que evidenciaría las carencias defensivas que el equipo ha mostrado en la liga local.

En pocas líneas:

00:20 hsHoy

¡Este es el once del América!

  • Rodolfo Cota (Portero)
  • Kevin Álvarez (Defensa)
  • Israel Reyes Romero (Defensa)
  • Sebastián Cáceres (Defensa)
  • Cristian Borja (Defensa)
  • Edwin Cerrillo (Defensa)
  • Alan Cervantes (Mediocampista)
  • Erick Sánchez (Mediocampista)
  • Isaías Violante (Mediocampista)
  • Brian Rodríguez (Mediocampista)
  • Alejandro Cardenas (Delantero)
00:17 hsHoy

¡Asi sale el Austin FC!

(@AustinFC)
(@AustinFC)
00:06 hsHoy

América jugaría las finales de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

Con triunfos sobre San Diego FC y Portland, el conjunto azulcrema quedó bien posicionado para buscar la localía en el Coloso de Santa Úrsula

La directiva azulcrema ya coordinaría la logística en el Azteca, a la espera de la autorización del comité organizador para recibir en México la eliminación directa. REUTERS/Eloisa Sanchez
La directiva azulcrema ya coordinaría la logística en el Azteca, a la espera de la autorización del comité organizador para recibir en México la eliminación directa. REUTERS/Eloisa Sanchez

El cierre de la fase de grupos en la Leagues Cup coloca a varios equipos de la Liga MX ante una oportunidad poco común: disputar las fases de eliminación directa como locales en territorio mexicano.

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