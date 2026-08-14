América vs Austin FC EN VIVO: los azulcremas se juegan el liderato y la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup

(Ilustración: Jovani Pérez)

Ambos equipos llegan clasificados con seis puntos tras vencer a rivales menores del sector, por lo que el encuentro servirá principalmente para evaluar el nivel real del esquema de Guillermo Almada ante un rival de la MLS en su propio estadio.

Una derrota solo significaría avanzar como segundo lugar de grupo, un resultado que no compromete su permanencia en el torneo pero que evidenciaría las carencias defensivas que el equipo ha mostrado en la liga local.