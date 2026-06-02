La fiscalía federal inició el proceso judicial contra Raúl Castro en Estados Unidos: “Lo estamos esperando”

Raúl Castro ondea una bandera cubana durante el desfile del Primero de Mayo en la plaza de la Revolución en La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa)

La fiscalía federal del sur de la Florida afirmó que ya activó mecanismos para intentar llevar a Raúl Castro ante una corte de Estados Unidos, 30 años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. En una entrevista con Telemundo 51, la fiscal federal Yara Klukas sostuvo que el encausamiento “no es simbólico” y dijo que existe desde el miércoles pasado una orden de arresto contra el ex gobernante cubano y otros pilotos.

El caso cambió, según Klukas, cuando las autoridades federales lograron tener bajo custodia en Estados Unidos al expiloto militar cubano Luis Raúl González Pardo, condenado en Florida a siete meses de prisión por fraude migratorio. La fiscal dijo que esa detención abrió una nueva etapa investigativa y permitió reactivar un expediente que, según su relato, había quedado sin muchas pistas tras el cierre de otras pesquisas relacionadas con Cuba.

PUBLICIDAD

Klukas, segunda en comando de la fiscalía federal del distrito sur de la Florida, aseguró a Telemundo 51 que la causa pasó a ser una prioridad bajo la administración del presidente Donald Trump y del fiscal federal Jason Reding Quiñones. Según explicó, cuando Reding Quiñones asumió el cargo pidió revisar todos los casos vinculados con Cuba y encontró pocas investigaciones activas.

La orden de arresto cambió el tono del caso

“Estamos esperando a Raúl Castro. Esto no fue un show”, dijo Klukas. La fiscal añadió que Castro “va a tener su día en la corte ante un jurado del sur de la Florida”.

PUBLICIDAD

Raúl Castro es fugitivo porque no se presentó ante la corte y porque ya pesa sobre él una orden de arresto, dijo Klukas. La consecuencia inmediata, según su explicación, es que el gobierno estadounidense puso en marcha procesos paralelos para intentar lograr su comparecencia en territorio estadounidense.

La fiscal evitó confirmar si González Pardo coopera con la acusación, pero sí adelantó que será trasladado a Miami en las próximas semanas para enfrentar un nuevo proceso judicial ligado al derribo de las avionetas. “Ya que acabó con ese caso, ahora lo trasladan a Miami a enfrentarse con este juicio. El juicio ya empieza”, afirmó.

PUBLICIDAD

Jason Reding Quiñones, Fiscal de los Estados Unidos, posa para un retrato oficial con la bandera estadounidense de fondo. (United States Department of Justice)

Washington abrió un frente judicial sobre Cuba

Klukas también respaldó las declaraciones del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien sostuvo que el caso contra Castro no era “una acusación simbólica”. “Esto no es una acusación de papel solamente”, insistió la funcionaria.

Como prueba de que la fiscalía considera viable procesar a acusados fuera del país, Klukas mencionó el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro y el proceso de extradición del empresario venezolano Alex Saab. “Tenemos muchas avenidas para hacer que esos demandados aparezcan aquí en la corte”, declaró.

PUBLICIDAD

El dictador venezolano Nicolás Maduro, izquierda, y Alex Saab durante un evento para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1958 en el que el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derrocado, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesus Vargas)

La fiscal confirmó además la creación de un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a investigaciones relacionadas con Cuba. También dejó abierta la posibilidad de nuevas acusaciones contra otras figuras vinculadas al régimen cubano, aunque no ofreció detalles sobre expedientes en curso.

Sobre las detenciones recientes en Florida de familiares de figuras del poder cubano, Klukas precisó que ICE actúa de forma independiente del Departamento de Justicia. Aun así, señaló que la fiscalía puede intervenir si aparecen pruebas de posibles delitos federales.

PUBLICIDAD

Mientras funcionarios del régimen cubano definieron el proceso como “una farsa”, Klukas respondió que el expediente fue presentado ante un gran jurado federal compuesto por ciudadanos del sur de la Florida, que revisó las pruebas y aprobó los cargos. Sobre una eventual recompensa para lograr el arresto de Castro, dijo que esa decisión correspondería al presidente Trump o al secretario de Estado, Marco Rubio.