Flávio Bolsonaro denunció obstáculos para inscribir su candidatura presidencial tras figurar como miembro de otro partido

Flávio Bolsonaro atribuyó el caso a un presunto fraude y afirmó que existía una maniobra para frenar su postulación presidencial en Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

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Flávio Bolsonaro denunció trabas para registrar su candidatura presidencial en Brasil, después de que la Justicia Electoral lo mostrara afiliado al partido Misión. Esa situación bloqueó su inscripción por el Partido Liberal a pocos días del cierre del plazo para formalizar postulaciones.

El episodio estalló este jueves, cuando la campaña del senador advirtió que el sistema del Tribunal Superior Electoral (TSE) lo registraba como militante de una fuerza distinta de la que impulsa su carrera al Palacio del Planalto. Esa afiliación impidió que el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro avanzara con el trámite de presentación de su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre, cuyo plazo vence el próximo sábado.

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Bolsonaro atribuyó el caso a un presunto fraude y sostuvo públicamente que existía una maniobra para frenar su postulación.

“El sistema va a intentar de todo para detenerme, pero no lo conseguirá, porque Dios está al mando y juntos vamos a rescatar a nuestro Brasil”, escribió el senador en sus redes sociales, donde también convocó a sus simpatizantes a una actividad de campaña prevista para este domingo en Copacabana, en el inicio formal del camino electoral.

“Hoy hay transmisión en vivo a las diecinueve horas en mi canal de YouTube, no te la pierdas. Y este domingo, día 16, comienza nuestro camino rumbo a la Presidencia de la República. Será en Copacabana este domingo. La concentración será a partir de las diez de la mañana, cerca del Puesto Cinco. Te espero allí. Ven conmigo a ser parte de esta historia. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, expresó.

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Flávio Bolsonaro denunció trabas en la Justicia Electoral de Brasil después de aparecer afiliado al partido Misión y quedar bloqueada su candidatura presidencial por el Partido Liberal (REUTERS/Adriano Machado)

La situación abrió de inmediato una respuesta de la Justicia electoral. El presidente del TSE, el juez Kassio Nunes Marques, remitió una representación a la Procuraduría General Electoral para que adopte las medidas que correspondan y además ordenó la apertura de una investigación de la Policía Judicial para determinar cómo el nombre del candidato apareció en los registros del partido Misión. El tribunal descartó que hubiera existido un ataque externo al sistema.

En un comunicado, el TSE sostuvo que la afiliación irregular no surgió de un hackeo, sino del uso indebido de la herramienta por parte de una persona que contaba con las credenciales válidas del partido para formalizar inscripciones. La corte también indicó que el pedido de desafiliación ya quedó bajo análisis.

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El Partido Liberal (PL), fuerza que postula a Bolsonaro, presentó recursos ante la Justicia Electoral y buscó además la intervención de la Policía Federal para destrabar el caso. La prioridad de la campaña fue revertir cuanto antes la inscripción en Misión, ya que el registro en otra agrupación impedía completar la postulación presidencial del senador dentro del plazo legal.

La controversia también arrastró al propio partido en el que apareció anotado el candidato. En una nota pública, Misión afirmó que fue víctima de un intento de afiliación fraudulenta de Flávio Bolsonaro. La agrupación señaló que detectó el problema y trató de anular el registro el mismo día, aunque esa acción fue rechazada por el TSE. Además, aseguró que informó de lo ocurrido al gabinete del senador el pasado 2 de agosto y que los correos enviados fueron abiertos, aunque no recibieron respuesta.

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A comienzos de 2024, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareció en los registros de la Justicia Electoral como afiliado al PL, pese a ser el principal referente del Partido de los Trabajadores. A raíz de ese hecho, la Policía Federal abrió una investigación y el TSE canceló el acceso responsable de la carga de la información falsa, tras considerar que existían indicios de delito.

La crisis por la inscripción irregular se produjo además en un momento delicado para la campaña de Flávio Bolsonaro, que en los últimos días intentó recomponer su frente interno. El candidato reapareció esta semana junto a Michelle Bolsonaro por primera vez desde el inicio de una disputa familiar que había impactado en la campaña. Ambos participaron en una grabación de propaganda electoral en la sede del PL en Brasilia.

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La crisis electoral de Flávio Bolsonaro coincidió con su reaparición junto a Michelle Bolsonaro y con su consolidación como heredero político de Jair Bolsonaro tras la inhabilitación del expresidente

Michelle declaró ante la prensa que habían dejado de lado las diferencias “en favor de algo mucho mayor”, después de meses de conflicto político y personal con el hijo del exmandatario. En junio, ella lo había acusado de maltrato y humillación en la interna partidaria y había dicho que no podía respaldar su candidatura. Esa crisis golpeó especialmente la estrategia de captación del voto femenino, un segmento en el que el bolsonarismo buscó mejorar su rendimiento.

Flávio difundió en julio un video de disculpas para intentar recomponer la relación y convocarla a la campaña, invitación que finalmente ella aceptó. Esa reconciliación parcial coincidió con el arranque de la fase decisiva de la carrera electoral y con sondeos que ubican al senador con 39% de intención de voto en una eventual segunda vuelta, frente al 44% de Lula.

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(Con información de CNN Brasil, EFE, O Globo)