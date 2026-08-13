EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto

Este jueves se esperan lluvias en distintas regiones del país. El monzón mexicano provocará precipitaciones muy fuertes en Durango y Sinaloa, mientras que Baja California Sur, Sonora y Chihuahua tendrán lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. La onda tropical 26 favorecerá lluvias muy fuertes en el occidente y sur del país, además de precipitaciones fuertes y chubascos en el noreste, oriente, centro y la península de Yucatán. En contraste, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte. La onda de calor persistirá en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.