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Slash adelantó que Guns N’ Roses prepara un nuevo disco: “Hay muchas cosas escribiéndose”

El guitarrista confirmó que la banda tiene composiciones en marcha para un futuro álbum, aunque evitó hablar de un calendario y dejó claro que antes atenderá varios compromisos musicales fuera del grupo

Slash reveló que Guns N’ Roses tiene nuevas canciones en preparación, pero el regreso al estudio aún no tiene fecha (EFE/LUIS TEJIDO)
Slash reveló que Guns N’ Roses tiene nuevas canciones en preparación, pero el regreso al estudio aún no tiene fecha (EFE/LUIS TEJIDO)
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El futuro discográfico de Guns N’ Roses volvió a instalarse como tema de conversación tras recientes declaraciones de Slash, quien confirmó que la banda trabaja en nuevo material, aunque el proyecto todavía no tiene plazos definidos.

El guitarrista, en una entrevista concedida a Rolling Stone Australia, detalló que existen “muchas cosas escribiéndose”, aunque por el momento prioriza otros compromisos personales.

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Material en desarrollo y expectativa entre los fans

Slash anticipó que Guns N’ Roses cuenta con ideas y composiciones en marcha que podrían desembocar en un futuro álbum. Si bien no confirmó que la banda esté en pleno proceso de grabación ni proporcionó fechas tentativas, su declaración renovó la expectativa entre los seguidores del grupo.

El guitarrista adelantó que hay composiciones inéditas, mientras crecen las expectativas entre los seguidores (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)
El guitarrista adelantó que hay composiciones inéditas, mientras crecen las expectativas entre los seguidores (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

La frase que utilizó para describir la situación fue escueta pero sugerente: “Hay muchas cosas escribiéndose”, una señal de que el proceso creativo está activo, aunque por ahora no cristaliza en un calendario concreto.

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La atención sobre el posible regreso discográfico del grupo creció rápidamente, dado que Guns N’ Roses no publica material nuevo desde hace varios años. La falta de precisiones en torno a una entrada al estudio o al inicio formal de una grabación alimenta la incertidumbre, pero al mismo tiempo mantiene viva la expectativa entre quienes aguardan novedades del conjunto liderado por Axl Rose.

Proyectos paralelos antes de retomar con Guns N’ Roses

Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators
Antes de volver con la banda, Slash se concentra en nuevos discos y giras junto a otros proyectos musicales

Antes de enfocarse de lleno en el trabajo con Guns N’ Roses, Slash tiene previsto cumplir con otros compromisos. El guitarrista finalizó recientemente un nuevo disco junto a Myles Kennedy and the Conspirators, su otro proyecto musical. Sobre ese lanzamiento, Slash explicó que el álbum verá la luz después de la gira de Guns N’ Roses, y que luego planea salir de gira junto a Kennedy y su banda.

El músico precisó que el disco estará disponible en febrero de 2027, lo que marca un calendario definido para ese proyecto paralelo. Mientras tanto, el guitarrista también planea presentar en vivo Orgy of the Damned, su disco de versiones de blues lanzado en 2024. Estos compromisos mantienen ocupado a Slash y postergan, al menos por ahora, el regreso completo al estudio con Guns N’ Roses.

Un regreso esperado tras largos años

La odisea de “Chinese Democracy”: el disco imposible de Guns N’ Roses
La banda no publica un álbum con Slash desde 1993 y el último trabajo de estudio de Guns N’ Roses fue en 2008 (Geffen Records)

La demora en la publicación de un nuevo álbum de Guns N’ Roses se refleja en la extensa pausa desde su último trabajo de estudio. El grupo lanzó su último disco, Chinese Democracy, en 2008. En el caso particular de Slash, su última participación en un álbum de la banda fue aún más lejana: The Spaghetti Incident? salió en 1993, y desde entonces no hubo otro material discográfico del grupo con él en la formación.

Desde 2019, Slash ha mencionado en diferentes oportunidades la posibilidad de grabar nueva música junto a Guns N’ Roses. El guitarrista reiteró en varias ocasiones que la banda cuenta con suficiente material escrito como para un disco, pero el avance hacia una grabación formal todavía no se concreta.

Sin fechas ni compromisos firmes para un nuevo álbum

Slash descartó plazos concretos y señaló que el próximo disco llegará cuando sea el momento indicado (REUTERS/Daniel Cole)
Slash descartó plazos concretos y señaló que el próximo disco llegará cuando sea el momento indicado (REUTERS/Daniel Cole)

A pesar de las señales sobre el desarrollo de nuevo material, Slash opta por evitar anuncios apresurados. En la entrevista con Rolling Stone Australia, el guitarrista aseguró: “Va a llegar. Sé que va a llegar porque todo el mundo está pensando en ello. Simplemente sucederá cuando tenga que suceder”. Esta declaración refuerza la idea de un proyecto abierto, sin fechas cerradas ni compromisos inmediatos.

La expectativa por un nuevo disco de Guns N’ Roses sigue en pie, aunque de momento el grupo mantiene el enfoque en otras prioridades. Los seguidores de la banda deberán esperar a que los compromisos individuales de sus integrantes permitan retomar el trabajo conjunto en el estudio y, finalmente, concretar el ansiado regreso discográfico.

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